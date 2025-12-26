Après 80 ans, les archives de la dénazification sortent de l’ombre

Un pan majeur de l’histoire de l’immédiat après-guerre devient accessible au public. Les Archives d’État du Bade-Wurtemberg ont mis en ligne plusieurs milliers de dossiers issus des procédures de dénazification menées dans la zone d’occupation française après 1945, jusqu’ici conservés aux Archives diplomatiques françaises, à La Courneuve, près de Paris.
Le 26/12/2025 à 13:21 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
26/12/2025 à 13:21
Au total, environ 7000 dossiers individuels, représentant près de 1,5 à 1,6 million de documents, peuvent désormais être consultés en ligne. Ces archives concernent principalement le sud du pays de Bade, mais aussi l’Alsace, les deux territoires ayant été administrativement réunis sous le IIIᵉ Reich au sein d’un même Gau.
Cette mise en ligne est l’aboutissement d’une coopération engagée en 2021 entre le ministère français des Affaires étrangères et le Landesarchiv Baden-Württemberg. L’accord portait sur la numérisation et la diffusion d’archives sensibles conservées en France, mais relevant directement de l’histoire administrative allemande.
Les documents concernés - 912 cartons, soit 90 mètres linéaires - proviennent de la zone d’occupation française. Ils complètent les fonds déjà conservés au Staatsarchiv Freiburg, où sont entreposés environ 230.000 dossiers de dénazification, dont seule une faible part était jusqu’ici numérisée. Pour les archivistes allemands, l’enjeu est double : combler des lacunes documentaires et permettre une lecture croisée des politiques de dénazification, françaises et allemandes, mises en œuvre entre 1945 et 1952.
Dans un communiqué publié en décembre 2025, le Landesarchiv confirme que l’ensemble du fonds conservé à La Courneuve a désormais été entièrement numérisé, traité et rendu accessible en ligne via ses portails officiels.
Jusqu’à présent, consulter ces dossiers imposait un déplacement à Paris, dans la salle de lecture des Archives diplomatiques. La mise en ligne change profondément la donne, tant pour les historiens que pour les particuliers engagés dans des recherches généalogiques ou biographiques.
Les dossiers couvrent un spectre très large : hauts responsables du régime nazi, fonctionnaires, cadres locaux ou personnalités publiques dont le rôle durant le Reich a été examiné après-guerre. Parmi les figures connues figurent notamment Julius Gehrum, ancien chef de la Gestapo à Strasbourg, Hanns Martin Schleyer, futur dirigeant du patronat allemand, mais aussi Martin Heidegger ou Leni Riefenstahl.
Dans le cas de cette dernière, 250 documents supplémentaires, conservés jusqu’ici en France, viennent s’ajouter aux archives déjà disponibles à Fribourg, offrant un éclairage plus complet sur son traitement par les autorités d’occupation.
Au-delà des trajectoires individuelles, ces archives permettent de revisiter un processus historique complexe, souvent présenté comme homogène. Les procédures de dénazification ont pourtant varié selon les zones d’occupation, les périodes et les priorités politiques. Le regard porté par l’administration française sur la « purification politique » de l’Allemagne — parfois plus pragmatique que répressif — apparaît ici de manière particulièrement tangible.
Pour les historiens, la mise à disposition parallèle de sources françaises et allemandes ouvre la voie à de nouvelles recherches comparatives, notamment sur la manière dont certains responsables ont été classés, sanctionnés ou, au contraire, rapidement réintégrés dans la société d’après-guerre. Comme le souligne Gerald Maier, président du Landesarchiv Baden-Württemberg, ces documents devraient favoriser « de nouvelles découvertes » sur l’après-nazisme dans le sud-ouest de l’Allemagne et sur les continuités administratives parfois à l’œuvre malgré la rupture proclamée de 1945.
Financé par la Stiftung Kulturgut du ministère des Sciences, de la Recherche et des Arts du Bade-Wurtemberg, ce chantier de numérisation s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération mémorielle franco-allemande.
Crédits photo : Décision de la Spruchkammer de Fribourg dans la procédure de dénazification de Julius Gehrum (1948). Ancien chef de la Gestapo à Strasbourg, Julius Gehrum est décrit comme un « grand terroriste » responsable de la mort de nombreuses victimes ; il est exécuté en 1947. Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Freiburg, D 180/18 Nr. 3542.
