Quand une librairie et une collectivité repensent la fin de vie des livres

Aux États-Unis, dans l’État de Virginie, le comté de Fairfax expérimente une nouvelle manière d’aborder le recyclage des livres. À destination des habitants souhaitant se séparer d’ouvrages devenus inutiles, un programme pilote vise à proposer une alternative plus durable que la mise au rebut classique.

Si les bibliothèques, les dons ou la revente permettent déjà de prolonger la vie des livres, leur recyclage reste plus complexe, notamment pour les ouvrages reliés. C’est à cette problématique que s’attaque le dispositif lancé par les autorités locales.

Le comté a ainsi mis en place un système de collecte dédié, en partenariat avec la librairie indépendante New Legacy Books. Des conteneurs verts ont été installés à la station de transfert de l’Interstate 66, à Fairfax, afin de recueillir les livres déposés par les habitants. Deux conteneurs sont actuellement disponibles, avec la possibilité d’un déploiement plus large si l’initiative rencontre son public.

Donner une chance à une seconde vie

Les habitants peuvent y déposer des livres de poche, des ouvrages reliés ou des manuels scolaires, à condition qu’ils soient propres, secs et munis d’un code ISBN au dos, afin de pouvoir être scannés et triés.

« Beaucoup de bibliothèques acceptent les dons, mais elles ne peuvent pas toujours tout prendre. C’est simplement une autre façon, pour les habitants, de donner leurs livres », explique Catie Torgersen, responsable du pôle développement durable au sein du programme de gestion des déchets solides du comté de Fairfax.

Lorsque cela est possible, les livres collectés sont revendus par la librairie partenaire. Ceux qui ne trouvent pas preneur sont alors confiés à des entreprises spécialisées dans le recyclage du papier.

La question des livres à couverture rigide reste toutefois centrale dans ce dispositif. Contrairement aux livres de poche, qui peuvent être déposés dans un bac de recyclage classique, les ouvrages reliés combinent plusieurs matériaux — papier, colle, carton, parfois tissu — rendant leur traitement plus complexe.

Dans un centre de recyclage classique, une personne lambda ne peut pas faire ça, c'est pourquoi ça a toujours été un matériau difficile à recycler. Mais comme ces personnes collectent spécifiquement des livres, elles peuvent séparer les deux matériaux et les recycler tous les deux. - Catie Torgersen

Le comté perçoit une part des ventes réalisées, une somme réinvestie directement dans les services locaux de recyclage, avec l’objectif de développer d’autres solutions au bénéfice des habitants. « Le comté reçoit ainsi une petite partie des ventes, qui peut être directement réinjectée dans ses services de recyclage et servir à trouver d’autres moyens d’aider la population », précise Catie Torgersen.

Ce programme s’inscrit dans une logique déjà expérimentée localement par le comté de Fairfax, à l’image du partenariat récemment étendu avec Helpsy, une organisation spécialisée dans la collecte textile. Ce dispositif permet aux résidents de déposer vêtements, linge de maison et serviettes dans des points dédiés, afin de favoriser leur réemploi lorsque cela est possible ou leur recyclage en fin de vie.

Face à l’accueil favorable du public, le comté envisage désormais d’installer de nouveaux points de collecte. « Nous ne voulions pas nous retrouver submergés de livres, mais nous avons reçu un accueil très positif de la part des habitants, y compris dans d’autres secteurs où nous avons organisé des collectes », conclut la responsable du pôle développement durable.

Petit conseil lecture

Pour aller plus loin, et parce que les enjeux écologiques traversent aussi nos choix de lecture, certains ouvrages invitent à déplacer le regard. Dans Ne tirons plus la chasse !, (Editions Eugen Ulmer) Christophe Gatineau rappelle que « nos déjections sont une formidable mine d’or nutritionnelle pour l’humus, là où la vie souterraine transforme la matière organique en engrais naturel pour les plantes ».

À LIRE - Aux États-Unis, la censure de livres se banalise encore un peu plus

Une lecture déroutante, qui pourrait bien amener certains lecteurs à repenser jusque dans ses fondations le projet de leur prochaine maison...

Crédit image : Marie17 / CC BY 2.0

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com