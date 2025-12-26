Astérix seul en haut du menhix : la bande dessinée à l’honneur pour cette fin d’année

Le père Noël et ses rennes ont dû en voir passer des piles cette année. Astérix en Lusitanie de Fabcaro et Didier Conrad chez Hachette pulvérise les compteurs avec 113.480 albums vendus sur la période, pour un cumul à 1,467 million d'exemplaires. Astérix et Obélix continuent de toucher petits et grands… peut-être surtout les grands.

En deuxième position, sans réelle surprise, le prix Goncourt Laurent Mauvignier avec La Maison vide (Éditions de Minuit), qui s’écoule à 69.058 exemplaires. Une très belle performance dans cette dernière ligne droite avant 2026.

Sur la troisième marche du podium, un auteur pour le moins inattendu, mais dont le « vécu » fait vendre : Nicolas Sarkozy, Le Journal d’un prisonnier publié chez Fayard, avec 50.318 ventes cette semaine, et 142.764 exemplaires cumulés. La curiosité reste parfois un vilain défaut.

Le mastodonte de l’année reste néanmoins Freida McFadden, qui termine Noël avec quatre titres dans le classement : La Femme de ménage (4ᵉ), La Femme de ménage voit tout (5ᵉ), La Femme de ménage T.2 : Les secrets de la femme de ménage (9ᵉ), et pour fermer la marche, Le Boyfriend. Des ventes respectives de 49.102, 39.797, 30.694 et 27.023 exemplaires : aux éditions J'ai Lu et City.

Entre deux secrets, trois autres titres s’installent durablement. Le manga Instinct d’Inoxtag (Michel Lafon) se hisse à la sixième place avec 36.569 exemplaires vendus. En septième position, la bande dessinée Blake et Mortimer, tome 31 : La Menace atlante (Blake et Mortimer) rassemble 35.918 lecteurs supplémentaires. Enfin, Maxime Chattam place 8,2 secondes (Albin Michel) à la huitième place avec 34 119 ventes.

Quel est le bilan ?

À l’échelle du marché, la semaine du 15 au 21 décembre confirme l’entrée dans le cœur de la période des fêtes, avec une accélération très nette par rapport à la semaine précédente. Les ventes bondissent de 10,8 à 13,3 millions d’exemplaires, soit +22 % en volume sur une semaine. Le chiffre d’affaires progresse dans des proportions similaires, passant de 160,1 à 199,1 millions d’euros, soit +24 %.

Cette dernière ligne droite avant Noël profite avant tout aux grandes surfaces spécialisées, qui demeurent le moteur du marché. Leurs ventes progressent de +17 % en volume et de +19 % en chiffre d’affaires, pour atteindre 7,27 millions d’exemplaires et 109,4 millions d’euros. Elles concentrent désormais 55 % des ventes et 55 % du chiffre d’affaires, confirmant leur position dominante à l’approche des fêtes.

Les librairies, tous niveaux confondus, enregistrent également une très forte dynamique. Sur une semaine, elles progressent de +29 % en volume et de +32 % en chiffre d’affaires, pour atteindre 4,5 millions d’exemplaires vendus et 71,8 millions d’euros de recettes. Elles pèsent 34 % des ventes et 36 % du chiffre d’affaires, un niveau particulièrement élevé pour ce circuit en fin d’année.

Les grandes surfaces alimentaires affichent une progression plus modérée mais continue, avec +27 % en volume et +29 % en chiffre d’affaires. Elles totalisent 1,48 million d’exemplaires et 17,9 millions d’euros, pour une part de marché stable autour de 11 % des ventes et 9 % du chiffre d’affaires.

Si la comparaison avec l’an dernier reste défavorable à périmètre constant, cette semaine de Noël confirme néanmoins une fin d’année très concentrée, portée par un effet saisonnier marqué et par quelques titres majeurs qui captent l’essentiel des achats cadeaux, au bénéfice d’un marché clairement monté en puissance sur ses derniers jours.

