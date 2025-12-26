Astérix seul en haut du menhix : la bande dessinée à l’honneur pour cette fin d’année

Un top 10 des meilleures ventes pour clore l’année (du 15/12 au 21/12), qui reflète assez parfaitement les mois écoulés et un basculement qu’à vrai dire personne n’aurait parié : l’emprisonnement d’un ancien président de la République. Retenons surtout qu’une femme à écraser, dominer, a laissé très peu de place aux autres cette année : Freida McFadden.
Le 26/12/2025 à 11:12 par Clotilde Martin
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
26/12/2025 à 11:12
0
Commentaires
3
Partages
Le père Noël et ses rennes ont dû en voir passer des piles cette année. Astérix en Lusitanie de Fabcaro et Didier Conrad chez Hachette pulvérise les compteurs avec 113.480 albums vendus sur la période, pour un cumul à 1,467 million d'exemplaires. Astérix et Obélix continuent de toucher petits et grands… peut-être surtout les grands.
En deuxième position, sans réelle surprise, le prix Goncourt Laurent Mauvignier avec La Maison vide (Éditions de Minuit), qui s’écoule à 69.058 exemplaires. Une très belle performance dans cette dernière ligne droite avant 2026.
Sur la troisième marche du podium, un auteur pour le moins inattendu, mais dont le « vécu » fait vendre : Nicolas Sarkozy, Le Journal d’un prisonnier publié chez Fayard, avec 50.318 ventes cette semaine, et 142.764 exemplaires cumulés. La curiosité reste parfois un vilain défaut.
À LIRE - “Pourquoi nous ne vendrons pas le dernier livre de Nicolas Sarkozy”
Le mastodonte de l’année reste néanmoins Freida McFadden, qui termine Noël avec quatre titres dans le classement : La Femme de ménage (4ᵉ), La Femme de ménage voit tout (5ᵉ), La Femme de ménage T.2 : Les secrets de la femme de ménage (9ᵉ), et pour fermer la marche, Le Boyfriend. Des ventes respectives de 49.102, 39.797, 30.694 et 27.023 exemplaires : aux éditions J'ai Lu et City.
Entre deux secrets, trois autres titres s’installent durablement. Le manga Instinct d’Inoxtag (Michel Lafon) se hisse à la sixième place avec 36.569 exemplaires vendus. En septième position, la bande dessinée Blake et Mortimer, tome 31 : La Menace atlante (Blake et Mortimer) rassemble 35.918 lecteurs supplémentaires. Enfin, Maxime Chattam place 8,2 secondes (Albin Michel) à la huitième place avec 34 119 ventes.
À l’échelle du marché, la semaine du 15 au 21 décembre confirme l’entrée dans le cœur de la période des fêtes, avec une accélération très nette par rapport à la semaine précédente. Les ventes bondissent de 10,8 à 13,3 millions d’exemplaires, soit +22 % en volume sur une semaine. Le chiffre d’affaires progresse dans des proportions similaires, passant de 160,1 à 199,1 millions d’euros, soit +24 %.
Cette dernière ligne droite avant Noël profite avant tout aux grandes surfaces spécialisées, qui demeurent le moteur du marché. Leurs ventes progressent de +17 % en volume et de +19 % en chiffre d’affaires, pour atteindre 7,27 millions d’exemplaires et 109,4 millions d’euros. Elles concentrent désormais 55 % des ventes et 55 % du chiffre d’affaires, confirmant leur position dominante à l’approche des fêtes.
Les librairies, tous niveaux confondus, enregistrent également une très forte dynamique. Sur une semaine, elles progressent de +29 % en volume et de +32 % en chiffre d’affaires, pour atteindre 4,5 millions d’exemplaires vendus et 71,8 millions d’euros de recettes. Elles pèsent 34 % des ventes et 36 % du chiffre d’affaires, un niveau particulièrement élevé pour ce circuit en fin d’année.
Les grandes surfaces alimentaires affichent une progression plus modérée mais continue, avec +27 % en volume et +29 % en chiffre d’affaires. Elles totalisent 1,48 million d’exemplaires et 17,9 millions d’euros, pour une part de marché stable autour de 11 % des ventes et 9 % du chiffre d’affaires.
Si la comparaison avec l’an dernier reste défavorable à périmètre constant, cette semaine de Noël confirme néanmoins une fin d’année très concentrée, portée par un effet saisonnier marqué et par quelques titres majeurs qui captent l’essentiel des achats cadeaux, au bénéfice d’un marché clairement monté en puissance sur ses derniers jours.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
À LIRE - Freida McFadden écrase le marché du livre en 2025 : les chiffres qui donnent le vertige
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 23/10/2025
48 pages
Hachette
10,90 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 10/12/2025
216 pages
Fayard
20,90 €
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 20/11/2025
224 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 21/11/2025
64 pages
Editions Blake et Mortimer
17,50 €
Paru le 05/11/2025
391 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 08/10/2025
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 06/11/2025
252 pages
6,00 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 09/09/2025
704 pages
Jean-Claude Lattès
25,90 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 03/12/2025
224 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 15/10/2025
48 pages
Casterman
12,95 €
Paru le 15/10/2025
312 pages
Rue de Sèvres
31,90 €
Paru le 09/10/2025
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 25/09/2025
592 pages
Robert Laffont
25,90 €
Paru le 08/10/2025
388 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 02/10/2025
271 pages
Editions Gallimard
26,00 €
Paru le 06/11/2025
347 pages
10,00 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 28/08/2025
560 pages
P.O.L
24,00 €
Paru le 04/11/2025
207 pages
Allary Editions
26,00 €
Paru le 05/11/2025
360 pages
Fayard
9,90 €
Paru le 24/09/2025
318 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 21/11/2024
216 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 01/10/2025
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 16/04/2025
388 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 07/11/2025
48 pages
Editions Dupuis
15,95 €
Paru le 29/10/2025
392 pages
Fayard
23,90 €
Paru le 05/11/2025
216 pages
Editions Gallimard
24,90 €
Paru le 05/11/2025
56 pages
Delcourt
15,50 €
Paru le 10/12/2025
189 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 06/02/2025
416 pages
Editions du Sous sol
22,00 €
Paru le 14/11/2025
192 pages
YELLOW EDITIONS
19,95 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 20/08/2025
216 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 21/08/2025
204 pages
Philippe Rey
20,00 €
Paru le 25/09/2025
398 pages
Belfond
23,00 €
Paru le 25/09/2025
423 pages
9,60 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 01/10/2025
352 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 21/08/2025
368 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 10/10/2025
294 pages
Seuil
20,90 €
Paru le 28/08/2025
384 pages
Robert Laffont
22,00 €
Paru le 08/10/2025
208 pages
Deman
25,90 €
Paru le 04/10/2023
208 pages
Deman
24,90 €
Paru le 17/09/2025
288 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 07/05/2025
542 pages
Collection Proche
9,70 €
Paru le 12/11/2025
96 pages
Casterman
19,95 €
Paru le 18/09/2025
384 pages
Nathan
24,50 €
Paru le 18/09/2025
240 pages
Iconoclaste (l')
32,00 €
Paru le 16/10/2024
142 pages
Payot
5,00 €
Paru le 13/11/2025
64 pages
Fluide Glacial
14,90 €
Paru le 15/10/2025
166 pages
Albin Michel
17,90 €
Paru le 02/10/2025
456 pages
Solar
24,95 €
Paru le 29/10/2025
48 pages
Bamboo Editions
11,90 €
Paru le 20/08/2025
506 pages
Jean-Claude Lattès
23,90 €
Paru le 06/11/2025
304 pages
Les livres du futur - Riad Sattouf Productions
27,90 €
Paru le 06/11/2025
546 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 30/04/2025
426 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 21/08/2025
160 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 05/11/2025
416 pages
J'ai lu
12,00 €
Paru le 16/10/2025
608 pages
Editions Gallimard
49,50 €
Paru le 25/09/2025
336 pages
First
22,95 €
Paru le 14/08/2025
572 pages
Presses de la Cité
23,90 €
Paru le 21/05/2025
584 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 13/11/2025
352 pages
Calmann-Lévy
20,90 €
Paru le 27/08/2025
213 pages
Kennes
19,90 €
Paru le 07/05/2025
303 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 05/12/2025
48 pages
Ankama éditions
14,90 €
Paru le 20/08/2025
432 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 05/11/2025
224 pages
Futuropolis Gallisol Editions
29,00 €
Paru le 20/08/2025
384 pages
Hachette
19,95 €
Paru le 15/10/2025
332 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 29/10/2025
80 pages
Casterman
20,00 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 24/09/2025
368 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 08/10/2025
153 pages
Futuropolis Gallisol Editions
24,00 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/10/2025
635 pages
Charleston éditions
10,90 €
Paru le 04/03/2025
254 pages
Rosie & Wolfe
19,00 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,00 €
Paru le 24/10/2025
60 pages
Seuil
6,90 €
Paru le 14/08/2025
452 pages
9,30 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 01/10/2025
544 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 31/10/2025
64 pages
Lucky comics
16,00 €
Paru le 27/08/2025
250 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 01/10/2025
320 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 19/11/2025
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 07/11/2025
48 pages
Dargaud
12,95 €
Paru le 03/10/2025
160 pages
Dargaud
22,95 €
Paru le 24/04/2019
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 03/10/2024
227 pages
Collection Proche
8,50 €
Paru le 22/10/2020
368 pages
Editions Gallimard
37,50 €
Paru le 28/05/2025
96 pages
Casterman
21,95 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 27/08/2025
256 pages
Hachette
29,95 €
Paru le 27/09/2025
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 31/10/2025
64 pages
Dargaud
17,95 €
Paru le 01/10/2025
240 pages
Editions Denoël
19,90 €
Paru le 23/10/2025
480 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 05/11/2025
220 pages
Flammarion
20,90 €
Paru le 04/09/2019
53 pages
Fluide Glacial
13,90 €
Paru le 19/03/2025
384 pages
Marabout
9,90 €
Paru le 03/12/2025
96 pages
Hachette
19,95 €
Paru le 01/10/2025
400 pages
Actes Sud Editions
23,80 €
Paru le 19/11/2025
72 pages
Glénat
17,00 €
Paru le 02/05/2025
480 pages
9,60 €
Paru le 11/10/2023
100 pages
Glénat
19,00 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 07/05/2025
331 pages
Flammarion
20,90 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 19/09/2025
208 pages
Seuil
19,00 €
Paru le 29/10/2025
352 pages
Flammarion
22,50 €
Paru le 09/10/2025
210 pages
Kurokawa
7,30 €
Paru le 14/09/2022
240 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 20/08/2025
312 pages
Rivages
9,50 €
Paru le 12/12/2025
224 pages
Kobalann
50,00 €
Paru le 05/11/2025
368 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 03/12/2025
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 14/06/2024
40 pages
Les Fourmis Rouges
14,90 €
Paru le 18/09/2019
72 pages
Casterman
16,95 €
Paru le 02/05/2025
456 pages
Fleuve Noir
22,90 €
Paru le 05/11/2025
80 pages
Drakoo
16,90 €
Paru le 19/11/2025
168 pages
Rue de Sèvres
35,00 €
Paru le 02/10/2025
36 pages
Editions Les Arènes
16,90 €
Paru le 09/10/2025
224 pages
Gallimard Loisirs
25,00 €
Paru le 08/10/2025
48 pages
Glénat
11,50 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 30/10/2025
193 pages
Jungle
20,00 €
Paru le 05/11/2025
248 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 27/11/2025
456 pages
14,90 €
Paru le 21/08/2024
264 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 09/04/2025
352 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 03/07/2013
203 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 21/08/2025
128 pages
Julliard
18,00 €
Paru le 27/08/2025
576 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 22/10/2025
128 pages
Fayard
10,00 €
Paru le 11/12/2025
192 pages
Solar
21,90 €
Paru le 03/10/2025
280 pages
Editions Dupuis
30,00 €
Paru le 13/11/2025
288 pages
Robert Laffont
20,50 €
Paru le 13/11/2024
384 pages
Marabout
35,00 €
Paru le 22/10/2025
360 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 02/10/2024
382 pages
Hachette
24,95 €
Paru le 20/11/2024
192 pages
Delcourt
23,75 €
Paru le 25/05/2023
312 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 10/10/2025
46 pages
Editions Dupuis
12,95 €
Paru le 18/09/2025
480 pages
Editions Gallimard
24,00 €
Paru le 03/10/2025
110 pages
Editions de la Martinière
12,90 €
Paru le 02/10/2025
240 pages
Allary Editions
20,90 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 06/11/2025
351 pages
Editions Les Arènes
28,00 €
Paru le 05/11/2025
416 pages
J'ai lu
12,00 €
Paru le 01/10/2025
576 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 04/04/2025
480 pages
Points
9,90 €
Paru le 03/04/2025
408 pages
9,30 €
Paru le 13/09/2018
360 pages
8,10 €
Paru le 08/10/2025
256 pages
Gallmeister
9,90 €
Paru le 04/10/2023
24 pages
Play Bac
14,90 €
Paru le 31/10/2025
184 pages
Dargaud
31,90 €
Paru le 25/09/2025
240 pages
Eyrolles
22,90 €
Paru le 18/09/2024
634 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 19/11/2025
88 pages
Fluide Glacial
19,90 €
Paru le 01/10/2025
400 pages
HarperCollins France
20,90 €
Paru le 03/04/2025
160 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 04/06/2025
464 pages
Glénat
24,90 €
Paru le 18/09/2025
327 pages
8,90 €
Paru le 03/10/2025
301 pages
Points
8,95 €
Paru le 15/10/2025
190 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 25/04/2025
368 pages
Monsieur Toussaint Louverture
32,50 €
Paru le 14/08/2025
384 pages
9,00 €
Paru le 01/10/2025
440 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 08/06/2023
432 pages
9,60 €
Paru le 27/03/2025
538 pages
XO Editions
22,90 €
Paru le 05/11/2025
416 pages
J'ai lu
12,00 €
Paru le 06/11/2025
324 pages
Presses de la Cité
20,90 €
Paru le 07/11/2025
48 pages
Le Lombard
13,95 €
Paru le 02/04/2025
384 pages
J'ai lu
8,40 €
Paru le 23/05/2024
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 31/10/2025
40 pages
Dargaud
11,95 €
Paru le 14/05/2025
341 pages
Editions Gallimard
29,00 €
Paru le 14/05/2025
180 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 25/09/2025
216 pages
Solar
29,90 €
Paru le 28/08/2025
336 pages
First
15,95 €
Paru le 12/02/2020
840 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,40 €
Paru le 03/10/2025
72 pages
Editions Dupuis
13,50 €
Paru le 14/08/2025
275 pages
Editions Gallimard
9,00 €
Paru le 05/02/2025
512 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 05/11/2025
330 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Commenter cet article