Le manga cancel en Chine : quand la géopolitique s'en mêle

Les organisateurs ont informé exposants et visiteurs d’une « réorganisation à grande échelle » des contenus présentés, motivée par l’« environnement social » et des « obligations culturelles », rapporte le South China Morning Post. La formulation reste volontairement vague, mais dans les faits, la convention se recentre sur des contenus d’origine chinoise, entraînant l’annulation pure et simple de plusieurs dizaines de stands consacrés à des œuvres japonaises, ou obligeant leurs responsables à modifier en urgence leur proposition.

Un marché géant de la création dérivée

Plusieurs exposants cités par la presse expliquent avoir reçu des notifications tardives, parfois sans possibilité de recours, évoquant des raisons « bien connues de tous » ou des « facteurs indépendants de la volonté des organisateurs ». À l’inverse, des espaces inspirés par des œuvres occidentales - américaines ou européennes - ne semblent pas concernés par ces restrictions, ce qui renforce l’idée d’un ciblage implicite mais assumé.

Sur le terrain, l’impact est immédiat et lourd. La préparation d’un stand Comicup ne se limite pas à une présence sur deux jours : elle implique des mois de travail en amont, de la création des illustrations à leur impression, en passant par la fabrication de produits dérivés, la logistique, l’expédition du matériel et l’achat de billets de train ou d’avion, sans compter l’hébergement. Une exposante interrogée explique ainsi avoir passé près de cinq mois à préparer son stand, pour se retrouver, à quelques jours de l’événement, sans solution viable et avec des frais déjà engagés qu’elle ne pourra pas récupérer.

Cette fragilité est d’autant plus marquée que Comicup n’est pas un simple salon vitrine, mais un véritable marché géant de la création dérivée. Fanzines, fanarts, illustrations originales, petits objets et éditions artisanales constituent le cœur de l’événement. L’écosystème repose sur une chaîne étroite reliant artistes indépendants, micro-éditeurs, imprimeurs locaux, plateformes de paiement et un public prêt à parcourir parfois des centaines de kilomètres pour acheter directement aux créateurs.

Les chiffres donnent la mesure de cet enjeu. À Hangzhou, l’édition CP32Pre rassemble environ 7000 stands, selon la presse chinoise. À Shanghai, Comicup a déjà affiché des projections à 7500 stands pour la seule partie consacrée à la création, dans un espace d’exposition de près de 230.000 m². Un média local évoquait, pour l’édition de Shanghai, des retombées attendues se chiffrant à plusieurs centaines de millions de yuans, soit plusieurs dizaines de millions d’euros, en dépenses culturelles et touristiques, avec une majorité de visiteurs venant d’autres régions du pays.

Pourquoi maintenant ?

L’épisode Comicup s’inscrit dans une dégradation rapide et visible des relations sino-japonaises, déclenchée à l’automne par des déclarations de la Première ministre japonaise nationaliste Sanae Takaichi évoquant la possibilité d’une intervention militaire du Japon en cas de conflit autour de Taïwan. Pékin a immédiatement dénoncé ces propos comme une ingérence dans ses affaires intérieures et a exigé une clarification officielle de Tokyo.

Depuis, les signaux de crispation se multiplient dans le champ culturel. Plusieurs concerts d’artistes japonais ont été annulés à la dernière minute en Chine continentale, notamment à Shanghai, Pékin et Guangzhou. Des promoteurs cités par la presse expliquent que certaines salles auraient reçu des instructions informelles leur demandant de suspendre temporairement les programmations liées à des artistes japonais.

Début décembre, une exposition consacrée à Hayao Miyazaki et au studio Ghibli, initialement prévue à Guangzhou pendant les fêtes de fin d’année, a été reportée sans nouvelle date annoncée. Là encore, aucune interdiction formelle n’a été publiée, mais les organisateurs ont évoqué des « ajustements de calendrier » imposés par le contexte.

Sur le plan économique, les tensions se sont traduites par le retour de restrictions sur les importations de produits de la mer japonais, une mesure déjà utilisée par Pékin lors de précédents différends bilatéraux. Les autorités chinoises ont justifié ces décisions par des considérations sanitaires, tandis que Tokyo y voit une pression politique déguisée.

À la recherche d'un apaisement

Enfin, la crise affecte directement les flux de mobilité entre les deux pays. Selon les chiffres relayés par la presse chinoise et japonaise, plus de 1900 vols entre la Chine et le Japon ont été annulés sur un seul mois, avec des taux de suppression dépassant 40 % sur certaines périodes de décembre. Les compagnies aériennes évoquent une chute de la demande, alimentée par les recommandations officielles chinoises appelant à la prudence pour les voyages vers le Japon.

La Première ministre japonaise tente à présent d’apaiser les tensions avec Pékin. Elle a affirmé, le 18 décembre, sa volonté de poursuivre le dialogue avec la Chine afin d’améliorer des relations bilatérales fortement dégradées depuis ses déclarations sur Taïwan. Elle a assuré que ses propos ne traduisaient aucun changement de la position traditionnelle du Japon, tout en réaffirmant la nécessité d’un échange « franc » et d’une relation « mutuellement bénéfique ».

Cette main tendue intervient cependant dans un contexte toujours très tendu : Tokyo a récemment accusé des avions chinois d’avoir verrouillé leurs radars sur des chasseurs japonais près d’Okinawa, tandis que Pékin minimise l’incident.

Une tradition de « sanctions culturelles »

Une part importante de l’attrait de Comicup repose sur la diversité des fandoms représentés – et, dans cet ensemble, le manga et l’animation japonais pèsent très lourd : en salles, plusieurs films d’animation japonais récents ont rencontré un succès massif en Chine, présente l’Association of Japanese Animations (AJA). En 2023, Suzume a ainsi généré environ 875 millions de yuans (près de 105 millions d’euros) au box-office chinois, The First Slam Dunk environ 560 millions de yuans (près de 68 millions d’euros), tandis que Le Garçon et le Héron a dépassé 700 millions de yuans (environ 85 à 90 millions d’euros).

Tencent indique que sa plateforme dédiée à l’animation et à la bande dessinée rassemble environ 120 millions d’utilisateurs chaque mois et donne accès à plus de 30.000 œuvres diffusées légalement. Même sans connaître la part exacte des productions japonaises dans ce catalogue, ces chiffres montrent à quel point mangas et animés font partie du quotidien culturel d’une large partie du public chinois.

À cela s’ajoute le poids des produits dérivés. Badges, figurines, affiches ou objets de collection représentent un marché à part entière : selon la chaîne publique CGTN, l’économie liée à l’animation, à la bande dessinée et aux jeux atteignait environ 170 milliards de yuans en 2024, soit un peu plus de 20 milliards d’euros. Les mangas et animés japonais y occupent une place centrale de longue date.

Leur mise à l’écart réduit mécaniquement l’offre proposée aux visiteurs et rompt avec ce qui faisait l’identité du rendez-vous. À l’échelle locale, ce sont aussi les villes hôtes qui voient s’éloigner une partie des retombées attendues en matière d’hôtellerie, de restauration et de transports, comme l’ont déjà mis en évidence plusieurs médias chinois.

Reuters a déjà relevé que ce type de restrictions s’inscrit dans une tradition de « sanctions culturelles » employées par Pékin lors de précédentes tensions régionales, sans passer par des interdictions formelles mais par des ajustements ciblés de programmation.

Crédits photo : 22ᵉ édition de Comicup (Davidzdh, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com