Freida McFadden écrase le marché du livre en 2025 : les chiffres qui donnent le vertige

Si l’on élargit le spectre, sur les 15 meilleures ventes de 2025, 8 sont signés par la romancière américaine. Et comme si cette domination outrancière ne suffisait pas, La Psy (trad. Karine Forestier) en version grand format se place tout de même en 85e position des 200 meilleures ventes — soit 100.702 exemplaires à jour.

Sur cette année pas encore tout à fait écoulée — puisque les données Edistat s’arrêtent à la semaine 51, du 15 au 21 décembre, où Noël n’est donc pas pris en compte — Freida a écoulé pour l’heure 6,453 millions d’exemplaires (poche et grands formats) pour près de 65,07 millions €.

Alors certes, les chiffres évolueront encore un peu, avec la dernière semaine des ventes mais rien n’atteindra le rouleau compresseur McFadden.

En comparaison, Astérix en Lusitanie n’a pas démérité avec 1,467 million d’albums (pour 14,66 millions €) et le Goncourt de Mauvignier affiche presque 395.000 ventes (9,74 millions €). Quant à celui qui fut l’écrivain francophone qui vendait le plus, il est pour l’heure relégué à la 10e place avec sa Catastrophique visite du zoo : près de 316.000 exemplaires pour 5,9 millions €.

Pour se faire une meilleure idée encore : sur les 9,75 millions d’exemplaires qui composent les 15 meilleures ventes, Freda représente les deux tiers du volume (66,67 %) et presque les deux tiers en valeur — 63 % sur les 103,8 millions réalisés.

Plus éloquent : les 200 meilleures ventes (tous genres confondus) affichent 29,04 millions de petits pains écoulés pour 349,25 millions €. À elle seule, Freida McFadden représente plus de 20 % des livres achetés et plus 18 % des sommes dépensées.

Nous reviendrons évidemment et plus en détail sur les résultats définitifs de l’année 2025, dès que les données seront consolidées.

