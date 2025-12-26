Le nom de l’éditeur ne suffit plus” : acheter des livres, à l’ère des milliardaires

Quel problème précis l’application prétend-elle résoudre dans l’écosystème éditorial, et quels éléments objectifs démontrent l’existence de ce besoin auprès du public ou des professionnels du livre ?

L’application Quisbn ? vise en premier lieu à mieux informer le grand public sur la concentration croissante du monde de l’édition. Quisbn ? est parti d’un constat simple : au moment de l’achat d’un livre, on peut avoir envie de faire un achat éclairé, mais concernant la maison d’édition, le seul nom de l’éditeur n’est pas suffisant comme indicateur au vu de la complexité des achats et des acquisitions, des groupes d’édition, des circuits de diffusion, de distribution, etc.

Dans le commerce, de nombreux indicateurs et outils se sont développés, permettant au grand public de faire des choix mieux informés, plus éthiques, plus écologiques, moins toxiques, etc. Quisbn ? tente de proposer un outil d’information équivalent pour le monde de l’édition.

Selon quelle méthodologie l’application reconstitue-t-elle les chaînes de propriété des maisons d’édition, et comment vérifie-t-elle l’exactitude de données parfois opaques, fragmentaires ou mouvantes ?

Notre méthodologie se fonde sur des enquêtes minutieuses et des croisements de données. Nous avons identifié les grands groupes d’édition, listé leurs marques éditoriales à partir d’informations publiques, glanées sur l’internet, en croisant de multiples sources (Wikipédia, les sites officiels des groupes d’éditions, les informations du SNE, journaux divers, etc.).

En scannant le code-barres contenant l’ISBN, l’application détaille les liens entre éditeur et groupes d’éditions, puis en remontant l’arbre « généalogique » ou plutôt capitalistique, la maison mère, la holding jusqu’aux bénéficiaires effectifs.

Pour les indépendants, c’est un travail de fourmi, cela se fait au compte-gouttes et prend plus de temps, car tout doit être vérifié puisqu’il n’y a pas de base de données qui les répertorie, ni même de définition claire. Pour pallier ce manque, l’application s’appuie sur la communauté des utilisatrices et utilisateurs qu’elle agrège. La veille est continue, et de plus en plus de personnes nous font des retours précieux, ou se proposent de contribuer plus activement.

Comment les concepteurs arbitrent-ils entre transparence souhaitée et risques d’erreurs d’interprétation, notamment lorsque des participations capitalistiques ne reflètent pas un contrôle réel ?

En effet, les chiffres, et même les informations disponibles ne reflètent pas toujours la complexité de certains montages, le contrôle effectif, ni d’autres facteurs plus subtils, comme l’influence. Les bénéficiaires effectifs d’une entreprise sont désormais une information qui ne se donne pas facilement, depuis la directive européenne de 2024.

D’autres indicateurs nécessitent ainsi d’être mobilisés. C’est pour cela, qu’en plus des informations relatives au capital, nous avons souhaité ajouter des liens vers nos sources journalistiques et des informations qui ne sont pas « quantifiables », mais qui permettent à tout un chacun de se forger une meilleure compréhension du monde de l’édition.

En quoi ce dispositif se distingue-t-il des bases de données publiques existantes (INPI, registres de commerce, rapports annuels), et que permet-il de révéler que ces sources ne montrent pas clairement ?

Ces bases de données publiques sont des ressources précieuses, mais trop souvent difficiles d’accès pour le grand public. C’est très différent pour Quisbn ? : l’application tient dans la poche, et permet d’avoir accès aux informations au moment de l’achat via un simple scan, un geste qui est devenu familier pour de nombre de consommatrices et consommateurs.

L’application a été d’ailleurs adaptée en “webapp“ compatible avec tous les types de terminaux numériques (iPhone, Android, ordinateurs, etc.), afin d’en démocratiser l’accès au maximum. À terme, l’objectif est aussi d’étendre le dispositif au-delà du marché français, et d’augmenter progressivement la base de données en y intégrant d’autres domaines ISBN.

Quelles garanties sont mises en place pour que l’outil ne devienne pas un instrument de stigmatisation ou de simplification excessive, notamment dans un secteur où les modèles économiques sont divers et souvent complexes ?

Quisbn ? est un outil d’information, il ne préconise aucun choix, mais apporte une aide à la décision. Il ne s’agit pas d’un système de notation autoritaire et réductionniste. Beaucoup de labels et d’informations sont aujourd’hui des acquis pour nombre de citoyen·nes, mais ont été autrefois adoptés avec un peu de réticence.

Nous pouvons dès lors imaginer qu’une mise en lumière de l’appartenance à des grands groupes d’édition soit considérée comme une information d’utilité publique, et que cela se décliner dans nombre de dispositifs, par exemple : dans les référencements académiques ou journalistiques, ou dans la nomenclature des notes de bas de page — ce qui pourrait sensibiliser les futurs auteur·rices au choix de leur futur éditeur, prévenir des conflits d’intérêts, etc.

Quel retour les développeurs ont-ils reçu des éditeurs, des libraires et des auteurs, et comment ces réactions influencent-elles l’évolution du projet ou ses objectifs initiaux ?

Nous avons reçu beaucoup de messages et de retours enthousiastes de la part des utilisateur·rices, des internautes, et du grand public, mais aussi de la part des éditeur·rices indépendant·es, qui souhaitent être identifié.es dans notre base de données.

Cela pointe un manque de référencement spécifique des indépendants, un manque de visibilité ou d’indicateurs à destination des lecteurs. Cela est en train de changer, et c’est à cet endroit que Quisbn ? souhaite prolonger son geste, en contribuant à combler le blanc des cartes.

L’application envisage-t-elle une mise à jour dynamique permettant de suivre les mouvements capitalistiques rapides du secteur, et selon quels modèles économiques garantir sa pérennité sans conflits d’intérêts ?

Aujourd’hui les utilisateur.ices peuvent nous faire remonter des informations, notamment sur le référencement des éditions indépendantes, qui sont vérifiées avant d’être intégrées. À terme, l’application devra probablement adopter un modèle similaire aux initiatives contributives, de type Wikipédia, en proposant aux utilisateur·rices de devenir des contributeur·rices actives.

De manière plus large, comment les créateurs du projet évaluent-ils l’impact potentiel de cet outil sur la perception du public, la confiance dans l’édition et la compréhension des enjeux de concentration ?

L’enjeu de la concentration du monde de l’édition a été au cœur des débats publics ces derniers mois, suite à de nombreuses polémiques et controverses. C’est un sujet qui est prétendument complexe, mais que le grand public comprend en fait très bien, à l’instar par exemple du sujet de l’évasion fiscale. Quisbn ? contribue à étayer cette compréhension, et à rendre cette réalité plus tangible, plus concrète.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com