Accusations, réseaux sociaux, justice morale : #MeToo, ou la culpabilité virale

Avec Bad Hombre, Pola Oloixarac signe un essai hybride, à la lisière du récit personnel, de l’enquête intellectuelle et de la réflexion politique. Le livre prend appui sur une expérience vécue — une série de dénonciations publiques d’hommes accusés de violences sexuelles ou symboliques — pour interroger un phénomène plus large.

Comprendre : la transformation contemporaine de la justice morale à l’ère des réseaux sociaux. « Ceci étant une histoire vraie, elle se doit d’inclure une confession », annonce d’emblée l’autrice, posant un cadre où le « je » n’est pas un refuge narcissique, mais un instrument d’analyse.

Le point de départ est précis. Entre 2016 et 2018, Oloixarac est sollicitée par différentes femmes qui souhaitent « bousiller la vie de certains hommes » en révélant publiquement leurs fautes supposées. Le contexte est celui de l’explosion des hashtags, de la circulation virale des accusations, de ce que l’autrice décrit comme un « théâtre d’opérations marqué par la fureur et par l’esprit de l’époque ».

Très vite, Bad Hombre dépasse le simple témoignage. Il s’agit de comprendre comment se fabrique une culpabilité collective, comment une figure — celle du « mauvais homme » — devient un objet politique.

L’une des thèses centrales du livre repose sur l’analogie entre les dénonciations contemporaines et des formes archaïques de justice sacrificielle. L’autrice observe que l’homme accusé est souvent déjà condamné avant toute enquête : « un homme qui avait déjà été déclaré coupable et gisait, sans pouvoir opposer la moindre résistance, à la merci d’un scalpel furieux ».

La logique judiciaire cède la place à une dynamique émotionnelle où l’adhésion importe plus que la vérification. Ce glissement, Oloixarac le décrit comme une contagion affective : « j’ai eu l’impression d’avoir attrapé une maladie contagieuse ».

Le livre développe également une réflexion sur le langage. Le terme même de bad hombre, popularisé par Donald Trump, fascine l’autrice parce qu’il condense exclusion politique, altérisation raciale et soupçon moral.

Ces hommes sont ceux qui « ne faisaient pas partie de l’État de droit », déjà placés hors du champ de la défense légitime. L’essai montre comment des camps idéologiquement opposés — féminismes militants et rhétorique trumpiste — peuvent paradoxalement produire des figures similaires de l’ennemi.

Sur le plan narratif, Bad Hombre avance par blocs, associations, détours. Les chapitres alternent souvenirs personnels, portraits acérés (notamment celui de Lola, figure centrale du livre), analyses culturelles et références littéraires.

Cette fragmentation n’est pas un effet de style gratuit : elle mime la dispersion du réel à l’ère numérique. La syntaxe est longue, sinueuse, souvent chargée de subordonnées, traduisant une pensée qui refuse la simplification. Le vocabulaire mêle concepts politiques, références savantes et notations crues, sans chercher l’homogénéité.

Il n’y a pas de dialogues au sens classique, mais une polyphonie indirecte : voix des militantes, des accusés, des institutions, des médias. Cette circulation permanente des paroles souligne l’un des enjeux majeurs du livre : qui parle ? au nom de qui ? et avec quelles conséquences ? Oloixarac ne tranche pas, mais elle met en lumière les zones grises, les effets de pouvoir, les emballements collectifs.

Par Nicolas Gary

