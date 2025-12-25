Des livres devenus cultes au cinéma, mais suspendus dans une école au Pérou ?

En cause : la suspension du prêt de 21 titres jugés problématiques, le temps d’un réexamen, avec au passage une sanction financière et une querelle sémantique explosive : procédure de conformité… ou censure déguisée ?

L'Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) est un organisme public péruvien, rattaché à l’État, chargé de faire respecter plusieurs pans essentiels du droit économique et des droits des usagers.

Dans sa décision, il ordonne de « suspendre la procédure de prêt des livres faisant l’objet d'une controverse », formule qui, reprise par la presse, s'est changée en couperet. Quarante-huit heures, dit le texte : dans l’opinion, l’effet est immédiat — et durable, souligne El Comercio Perú.

Le plus troublant, c’est que la liste ne se limite pas à des objets littéraires obscurs. Plusieurs titres cités dans les articles sur le dossier appartiennent déjà à l’écosystème des adaptations : des récits passés du livre à l’écran, donc culturellement « validés » par le grand public… tout en devenant, ici, matière à restriction. On parle notamment de romans associés à des films connus, et d’œuvres contemporaines qui circulent abondamment en librairie comme sur les plateformes.

Des livres visés, des thèmes familiers...

Selon les éléments rapportés, la contestation porte sur des contenus jugés sensibles : sexualité, consommation de substances, ou thèmes susceptibles d’affecter des adolescents. La plainte émane d’une association de consommateurs ; Indecopi, lui, affirme intervenir au titre de la « protection » d’un public scolaire, selon l'AP.

Le détail qui relie Lima au reste du monde ? Plusieurs ouvrages mentionnés dans la couverture de l’affaire ont déjà été au cœur de controverses dans des écoles américaines, au fil des dernières années. Autrement dit, le Pérou ne crée pas un débat ex nihilo : il le réimporte, avec ses propres instruments juridiques.

… et un miroir international

L’établissement, de son côté, insiste sur la possibilité d’un filtre individualisé : « si des parents ne sont pas d’accord avec un livre, ils peuvent demander que ces titres soient restreints pour leurs enfants ». Une phrase qui se veut rassurante… mais qui, pour les défenseurs de la liberté de lire, ressemble déjà à une pente glissante.

Ce que l’école autorise et que l’écran banalise

C’est là que l’angle culturel devient passionnant. Car ces histoires, parfois contestées dans les bibliothèques scolaires, n’ont jamais été aussi visibles sous forme de films et de séries. Aux États-Unis, PEN America documente une accélération des interdictions : « Les efforts pour effacer certaines histoires et identités des bibliothèques scolaires se sont intensifiés ».

Et que fait l’industrie de l’écran, dans le même temps ? Elle adapte, elle diffuse, elle sérialise. Des médias culturels anglo-saxons recensent d’ailleurs explicitement ces passerelles : des « banned books » devenus séries-événements, des romans contestés transformés en produits audiovisuels massifs. Alors, on interdit la page… mais on recommande l’épisode ? Étrange époque.

Même le symbole absolu s’invite dans la discussion : PEN rappelle, à propos de The Handmaid’s Tale, que son héroïne vit dans une société où elle n’a pas le droit de lire — « laissons cette idée infuser ». Difficile de ne pas entendre l’ironie, quand une polémique contemporaine porte précisément sur l’accès aux livres.

Ce que le cas Roosevelt raconte, au fond

L’enjeu n’est pas de nier la responsabilité éducative (ni la nécessité de repères d’âge). Il est de comprendre où se situe la frontière : encadrer, contextualiser, accompagner — ou retirer, suspendre, rendre invisible. Le choix des mots, ici, devient politique.

Et l’on devine déjà la suite : recours, contre-argumentaires, tribunes d’auteurs, mobilisation de parents… Pendant ce temps, les mêmes récits continueront d’exister ailleurs — en librairie, en e-book, et souvent, oui, en adaptations. La question, au fond, n’est pas seulement “qu’est-ce qu’un adolescent peut emprunter ”, mais “quel imaginaire une société accepte de mettre à portée de main — et à quelle condition ?”.

Crédits photo : wildercr CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com