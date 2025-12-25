Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit

Ce rapprochement stratégique — historique pour deux géants du streaming — pourrait avoir un impact majeur sur la manière dont les œuvres littéraires adaptables voyagent du livre à l’écran. Surtout alors que les adaptations tirées de romans occupent une place grandissante dans l’offre des deux services.

Des pages aux écrans mondiaux

Pourquoi cet accord est-il significatif ? Parce qu’il facilite l’accès à des sagas déjà inspirées de livres très lus, tout en offrant une plateforme plus vaste à des adaptations futures. On pense, par exemple, aux séries qui ont su fidéliser des publics internationaux : Reacher, inspirée de la série de romans de Lee Child, a rencontré un succès notable sur Prime Video avant de bénéficier d’une visibilité renforcée grâce à ce nouvel accord.

Et ce n’est pas tout. Prime Video a récemment adapté plusieurs livres de fiction sentimentale ou jeunesse — à l’image de Off Campus, issu de la série romancée d’Elle Kennedy, qui a suscité l’engouement des fans avant même sa diffusion.

À côté, Netflix a construit sa réputation en tirant profit d’une stratégie similaire : des romans à succès se retrouvent catalogués en productions majeures. Chaque adaptation littéraire devient quasiment un événement pop culturel, accroissant l’interaction entre lecteurs et téléspectateurs.

Un marché qui se redéfinit

Cet accord s’inscrit dans une tendance plus large : les plateformes de streaming exploitent de plus en plus les récits issus de la littérature pour fidéliser et élargir leur audience. En relâchant une partie de leur exclusivité, Amazon et Netflix reconnaissent que la richesse des œuvres littéraires constitue une ressource précieuse — non seulement pour attirer des séries et films à succès, mais aussi pour renforcer l’attrait culturel de leurs catalogues.

À compter de ce 15 janvier, on retrouvera également James Bond : Skyfall, No Time to Die, Quantum of Solace ou Die Another Day (tous issus de la prestigieuse franchise adaptée des romans d’Ian Fleming). ou encore Rocky et Creed : deux franchises cinématographiques majeures centrées sur le monde de la boxe et déjà ancrées dans la pop culture. Et bien entendu Legally Blonde (La Revanche d’une Blonde) : comédie inspirée du roman de Amanda Brown, également intégrée à l’accord de licence.

Et puis quelques séries comme The Man in the High Castle : adaptation alternative du roman de Philip K. Dick qui explore un univers où l’Axe a gagné la Seconde Guerre mondiale — une œuvre littéraire déjà prestigieuse avant sa transposition télévisée.

Toutefois, la disponibilité de certains contenus — notamment les films James Bond — est prévue sur une période limitée (environ trois mois). Mais personne n’imaginait qu’Amazon alimenterait son copain streamer ad vitam aeternam…

