Un doudou, un livre et au lit : la Nuit des Bibliothèques revient cet hiver en Belgique

Pour sa 14e édition, La Nuit des Bibliothèques, initiée par la Bibliothèque centrale du Brabant wallon, s’organise en collaboration avec les bibliothèques publiques de plus de 100 communes et les services provinciaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’objectif de cette opération est de sensibiliser les familles aux bienfaits de la lecture dès le plus jeune âge, à travers des activités conçues pour créer du lien et favoriser les moments de partage. Les bibliothèques participantes invitent ainsi petits et grands à vivre des expériences inédites dans un cadre familier et chaleureux.

Depuis le 19 décembre, et jusqu'au 31 janvier 2026, les enfants et leurs familles sont conviés à investir les bibliothèques autrement, autour d’un programme riche et varié. Lectures en pyjama, nuits en bibliothèque pour les doudous, spectacles à dimension magique ou encore ateliers créatifs inspirés d’albums jeunesse figurent parmi les propositions imaginées pour cette nouvelle édition.

Toutes les animations organisées dans le cadre de La Nuit des Bibliothèques sont entièrement gratuites. Les programmes détaillés, classés par province, sont à consulter ici.

Crédits photo : La Nuit des Bibliothèques

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com