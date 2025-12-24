Madame Bijou : au fil des souvenirs

Dans la grange, du côté du poulailler, dans les champs... Il se faufile, grimpe aux arbres, marche les pieds nus, fouille dans les vieilles boîtes de sa famille à la recherche de quoi s’occuper. Pendant qu’il savoure ses vacances, sa grand-mère, Marguerite, se surprend à revisiter ses souvenirs, heure après heure.

Marguerite est une femme dont les mains, ou plutôt le corps tout entier, est toujours en mouvement. Elle s’affaire, n’a pas le temps de s’ennuyer. Pourtant, alors que la chaleur accablante de l’été s’installe, son esprit vadrouille. Le passé se superpose au présent.

Au détour d’une voix, d’une scène de film à la télé, d’une chanson aussi, ça pouvait revenir. Non, ce n’était pas vraiment que ça revenait, puisque ça n’était jamais parti, jamais, c’était en elle. Seulement, d’un coup, ça revenait devant, reprenant toute la place. Par instants, Marguerite se faisait comme attraper, rattraper, le passé s’imposait à elle en un éclair. Mais elle n’aimait guère s’y attarder

Née en 1928, la voici qui repense au pays dans lequel elle a vu le jour, dans lequel elle a grandi. Elle se souvient, au détour d’une odeur ou d’une image, ce qui a représenté — et qui, aujourd’hui encore demeure — sa maison. Chez elle, simplement dit, c’était le Bijou Bar. « Son pays, son monde, son berceau, son royaume ». Un établissement flamboyant, merveilleux, tenu par Tata Alice.

Alors que ses parents travaillaient à longueur de journée, elle se réfugiait là-bas. Un lieu emblématique, pour elle, mais aussi pour toutes les personnes du village. C’est d’ailleurs ici, au comptoir du Bijou Bar, qu’elle rencontre l’amour de sa vie. Elle l’aurait gagné au poker, son Minet. Il venait au bar, comme d’autres, mais lui n’est jamais reparti.

Et pourtant, des années plus tard, il a bel et bien fallu quitter le pays, se rendre en métropole. Tout ça pour espérer avoir enfin un peu de tranquillité. Un peu de stabilité. Loin de la douleur, loin des guerres... sans pour autant guérir tout à fait de ce départ précipité. De ce manque. Après tout, le soleil ne brille pas aussi fort ici.

À travers les mots de Marguerite, une histoire plus large nous parvient : celle des pieds-noirs, d’une Algérie où la vie était autre, avec des paysages et des odeurs différentes. C’est l’histoire d’un exil, celui qui demande de tout abandonner – ses racines, ses ancêtres, ses souvenirs… Thomas Vinau évoque des évènements, sans préciser exactement ce qui a poussé ses personnes à quitter leur foyer pour en construire un autre ailleurs.

L’auteur tisse un récit intime, chargé d’émotions, sans tomber dans un pathos excessif ni exprimer une rancœur étouffante. Ici, tout est question de souvenirs, de sensibilité, de sensorialité. Heure après heure, au fil de cette journée, c’est toute une vie qui défile, avec son lot de bonheur et d'obstacles.

Sans pour autant masquer les déchirures et l'absurdité de la colonisation, Madame Bijou se lit avec une nostalgie qui ne nous appartient pas. C’est tendre, beau et doux.

Par Valentine Costantini

