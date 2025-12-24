Droit d’auteur : des écrivains refusent les règlements “à bas prix“ de l’IA

La plainte, déposée devant une juridiction fédérale en Californie, vise à contester les pratiques d’entraînement des systèmes d’IA et les mécanismes de règlement proposés jusqu’à présent.

John Carreyrou, auteur de Bad Blood et figure identifiée de la procédure, a saisi la justice avec cinq autres écrivains. Tous reprochent aux entreprises visées d’avoir intégré leurs œuvres protégées par le droit d’auteur dans les bases de données utilisées pour entraîner des modèles de langage.

La plainte décrit ces usages comme une appropriation non autorisée de livres protégés, assimilée à du piratage. Elle vise plusieurs acteurs majeurs du secteur, parmi lesquels OpenAI, Google, Meta Platforms, Anthropic, xAI et Perplexity. Les plaignants estiment que leurs œuvres ont été exploitées sans consentement ni compensation adéquate.

Contrairement à d’autres procédures en cours, les auteurs n’ont pas choisi de se regrouper dans une action collective. Ils considèrent que ce type de démarche favorise les entreprises mises en cause, en leur permettant de négocier un accord unique couvrant un grand nombre de réclamations. « Les entreprises de modèles de langage ne devraient pas pouvoir éteindre aussi facilement des milliers de réclamations de grande valeur à des prix dérisoires », écrivent-ils dans leur plainte.

Une remise en cause des règlements existants

Cette nouvelle action s’inscrit dans un contexte judiciaire déjà chargé pour les entreprises de l’IA. Des auteurs ont précédemment engagé des poursuites similaires, notamment contre Anthropic, pour l’utilisation non autorisée de livres dans l’entraînement de modèles de langage. Un accord transactionnel a été conclu dans l’une de ces affaires, mais il fait l’objet de critiques persistantes.

Selon la plainte, ce règlement bénéficie avant tout aux entreprises concernées. Le texte affirme que les auteurs concernés ne perçoivent qu’une part limitée des compensations prévues par le droit d’auteur, sans que cela n’impose aux sociétés d’assumer pleinement la responsabilité de l’utilisation d’œuvres piratées pour développer des technologies très rentables.

Les plaignants estiment que ce règlement « semble servir les entreprises d’intelligence artificielle, et non les créateurs ». Ils ajoutent : « Les entreprises de modèles de langage ne devraient pas pouvoir régler à bas prix des milliers de demandes d’indemnisation, en dissimulant le coût réel de violations intentionnelles commises à grande échelle ». À leurs yeux, ces accords masquent l’ampleur réelle des atteintes au droit d’auteur.

Réactions et enjeux pour l’industrie de l’IA

Parmi les entreprises citées, Perplexity a déclaré qu’elle « n’indexe pas de livres ». Les autres sociétés n’ont pas réagi aux sollicitations concernant cette nouvelle plainte. L’affaire marque également la première fois que xAI est directement mise en cause dans un contentieux lié à l’entraînement de modèles d’IA sur des œuvres protégées.

La plainte a été déposée par des avocats du cabinet Freedman Normand Friedland, dont Kyle Roche. Ce dernier avait fait l’objet d’un portrait publié dans le New York Times par John Carreyrou. Lors d’une audience distincte liée à une action collective contre Anthropic, un juge fédéral avait critiqué un cabinet cofondé par Kyle Roche pour avoir encouragé des auteurs à se retirer d’un accord existant afin d’obtenir de meilleures conditions.

Au-delà de cette procédure, l’affaire illustre les tensions croissantes entre les créateurs et les entreprises technologiques autour de l’utilisation des œuvres protégées dans l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle. Les décisions à venir pourraient peser sur les pratiques de collecte de données, les formes de compensation et le cadre juridique encadrant le développement des modèles de langage.

