La République des Mères : plongée lyrique en terrain intime

Quand je t’ai mis au monde, j’ai laissé la montagne entrer en moi : mauve, ombre, le ciel un zootrope où tournoyaient les corbeaux et la brume chargée de pluie. J’ai laissé entrer les éboulis et les têtes inclinées de la bruyère, jalonné par des crânes de pluviers qui sifflaient dans la brise. J’ai offert ma poitrine au vent, qui murmurait et hurlait couvrant la voix de la sage-femme, les bips des moniteurs.

La maternité se raconte, au travers des mots de Liz Berry, comme un archipel d’émotions, de sensations. Loin de l’image romantique et merveilleuse de cette expérience, l’autrice nous propose sa version de la vérité. Une version sans fioritures, sans embellissements poétiques, mais toute aussi envoûtante. Du vrai, du concret.

Des moments de joie infinie, qui se superposent à des moments de doute, d’injustice, de colère, de tristesse. Une violence inouïe, une douleur indescriptible. Des évocations d'une beauté à la fois poignante et bouleversante de la maternité naissante, de l'imprévisibilité et des injustices de ses épreuves, de tendres moments d'amour absolu, de la solitude de la dépression post-partum… Tout y est.

Dans le rose sang du matin terrassée par l’amour je reste allongée avec mon enfant et les entends chanter chair tissu muscle âme je les entends je m’entends nos complaintes douces et sombres des animaux qui s’éveillent dans l’aube d’un pays sans étoile

Voici un recueil qui s’adresse explicitement aux mères, quelles qu’elles soient. Les mères en devenir, les mères de familles nombreuses, les mères qui jouent tout autant le rôle de père, les mères fatiguées, éprouvées, les mères enthousiastes, joyeuses, toujours courageuses. Les mères devenues grand-mères, puis peut-être même arrière-grand-mères. Quid de celles et ceux qui ne connaîtront jamais cette expérience ?

Par choix ou par limitation physique, par condition génétique ou financière. Quid de toutes ces personnes qui plongent dans ces poèmes, un peu à l’aveugle, et qui espèrent à peine saisir toutes les complexités qui défilent ? Si ce recueil ne s’adresse pas directement à cette partie de l’humanité, il ne faudrait pas se priver de sa lecture sous prétexte qu’on ne pourrait pas tout comprendre. C’est aussi ça, la beauté de cette courte œuvre.

En réalité, la perspective proposée par Liz Berry est bien plus vaste : ces poèmes nous révèlent la nature réelle de nos corps d’hommes, de femmes. Au-delà de la sauvagerie de la naissance, c’est toute l’existence qui se déploie. Notre nature animale, notre âme, nos mots – tout se mélange, pour créer cet ensemble fragile et sur le bord du déséquilibre.

Liz Berry écrit sans jamais tomber dans la prétention. Lyrisme, douceur, émotion… Sa voix est empreinte de peur, de désir, de honte, et d'une lumière nouvelle et douce qui traverse le recueil avec une telle fulgurance… Un grand moment de poésie.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com