Un enfant seul devant un magasin de jouets : une histoire de Noël en Italie

À l’approche de Noël, la présence inhabituelle d’un enfant seul devant un commerce de jouets a attiré l’attention à Mugnano di Napoli. Le jeune garçon avait disposé sur le trottoir des dessins réalisés par ses soins ainsi que quelques livres usagés, espérant les vendre aux passants.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’enfant aurait profité d’un moment d’inattention de son père pour quitter le domicile familial. Il aurait ensuite choisi d’agir seul, redoutant de demander de l’argent à son paternel, notamment en raison de difficultés scolaires qu’il évoquait. Son initiative l’a conduit à s’installer devant un magasin de jouets, un lieu qu’il jugeait propice pour atteindre son objectif. Les commerçants du secteur ont rapidement remarqué sa présence.

Inquiet de voir un mineur sans accompagnement, le responsable du magasin a alerté les Carabinieri. Les forces de l’ordre sont intervenus peu après et ont pris soin d’aborder l’enfant avec précaution, afin de ne pas l’effrayer. Ils ont cherché à comprendre les raisons de sa présence dans la rue et les circonstances de son éloignement du domicile familial.

Face aux Carabinieri, l’enfant a expliqué simplement sa démarche : « Je voulais acheter un cadeau de Noël à ma petite sœur ».

Au même moment, le père de l’enfant s’était rendu à la caserne pour signaler la disparition de son fils. Informé de l’intervention en cours, il a rejoint la patrouille et a pu retrouver l’enfant sain et sauf. Le soulagement a été immédiat, une fois la situation clarifiée et l’enfant rassuré.

Touchés par l’histoire, les Carabinieri ont décidé, à titre personnel, d’acheter des cadeaux pour le garçon et pour sa sœur. L’enfant a ensuite passé un moment à la caserne avec les militaires, avant de rentrer chez lui avec son père.

À l’approche de Noël, l’histoire rappelle surtout que, parfois, la magie des fêtes ne tient ni aux cadeaux ni aux vitrines, mais à ces petits élans d’attention qui font qu’une bonne intention ne se perd pas en chemin.

Crédits photo : Via San Gregorio Armeno, à Naples : détail d’un étal de figurines de bergers et de crèches, dans cette rue emblématique du centre historique entièrement dédiée à l’art du presepe (raffaella (Ra), CC BY-SA 2.0)

