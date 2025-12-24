J. K. Rowling : 13 millions € de dividendes, la rente Harry Potter ne faiblit pas

Si l’on lisse ce chiffre d’affaires sur une année complète, cela représente environ 148.800 £ (170.466 €) par jour - moyenne arithmétique, pas un relevé quotidien.

Un moteur, l’audio (et une stratégie d’expansion)

Dans ses communications au marché, Pottermore met en avant une dynamique tirée par l’innovation sur l’audio et l’extension du catalogue. L’éditeur a notamment élargi ses titres et ses langues avec From the Wizarding Archive, une sélection de textes issus des archives de J. K. Rowling, déjà publiés sur Pottermore/Wizarding World, rassemblés et édités sous forme d’ebook et de livre audio, désormais proposés en cinq langues. En français, l’ensemble est connu sous le titre Les Archives du Monde des Sorciers.

Ainsi que Les Hogwarts Library Books, dans quatre langues supplémentaires. Ils correspondent à de courts ouvrages dérivés de l’univers de Harry Potter, publiés en français sous les titres Les Animaux fantastiques, Le Quidditch à travers les âges et Les Contes de Beedle le Barde.

Autre signal : la publication du premier audiobook Harry Potter en grec et, aux États-Unis, l’arrivée d’une version narrée par l'acteur et auteur britannique Stephen Fry, venant compléter l’offre existante.

Le full-cast

Pottermore mise également sur le développement du livre audio en full cast, c’est-à-dire interprété par plusieurs comédiens, chacun prêtant sa voix à un personnage, et non par un seul narrateur. Ce format, produit en partenariat avec Audible, propose une adaptation sonore plus proche d’une pièce radiophonique.

Le premier volume de la saga Harry Potter dans cette version a été lancé en novembre 2025, et l’entreprise indique que les ventes ont été particulièrement soutenues à l’approche des fêtes de fin d’année. Plus de 100 acteurs ont été mobilisés pour ces enregistrements...

Au-delà de l’édition numérique, l’écosystème Harry Potter s’étend à travers Wizarding World Digital, une structure commune créée par Warner Bros. Discovery et Pottermore. Ce partenariat gère le hub officiel Wizarding World, qui centralise contenus éditoriaux, informations sur l’univers, produits dérivés, expériences numériques et relations avec les fans. Il ne s’agit pas d’édition de livres à proprement parler, mais d’un outil de valorisation et de monétisation globale de la marque Harry Potter, complémentaire aux activités d’édition numérique de Pottermore.

Une petite entreprise qui ne connaît pas la crise

D’après un compte rendu de presse se référant aux comptes annuels, la plus grande part des revenus proviendrait des Amériques, devant le Royaume-Uni et l’Europe, et l’exercice ferait apparaître 11,6 M£ (13,3 M€) de dividendes distribués.

J. K. Rowling est l’autrice et titulaire des droits littéraires originaux de la saga Harry Potter, ce qui lui permet de contrôler comment ses œuvres sont exploitées, y compris numériquement. En ce sens, Pottermore Publishing est la structure qui publie et gère mondialement les versions numériques (ebooks et audiobooks) de Harry Potter et des titres associés, en vendant ces contenus via des plateformes numériques à travers le monde.

Pottermore Publishing, lancé à l’origine comme site interactif autour de l’univers de Rowling, est né d’une initiative associant l’autrice et des partenaires pour créer une expérience en ligne étendue à l’univers des livres, puis s’est transformé en plate-forme de publication numérique dont Rowling reste la créatrice et dont l’exploitation des droits numériques sert notamment à générer des revenus pour elle via sa société. Autrement dit, pour J. K. Rowling, l’année a une fois encore été très confortable sur le plan financier...

L’autrice continue en effet de tirer des revenus considérables de la franchise Harry Potter. D’après Forbes, elle devrait percevoir environ 20 millions par an pour son implication dans la nouvelle série télévisée actuellement en préparation chez HBO. Toujours selon ces estimations, J. K. Rowling serait redevenue milliardaire, avec une fortune évaluée à 1,2 milliard $.

Depuis 2020, ses revenus annuels seraient supérieurs à 80 millions $, portés par l’ensemble de l’écosystème Harry Potter : ventes de livres, adaptations cinématographiques et télévisées, jeux vidéo, produits dérivés et parcs à thème.

Crédits image : CC0/Rawpixel

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com