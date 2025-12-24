Solaris : une liseuse pensée comme un outil fluide et inclusif

Chaque fonctionnalité répond à un usage concret, identifié lors de longs mois de tests et de retours utilisateurs. Six mois d’expérimentations, d’ajustements, de corrections : la liseuse actuelle est le fruit d’un travail itératif, loin d’un lancement précipité.

Télécharger et transférer ses livres, sans obstacle

Premier point fort : la souplesse des modes de transfert. Le lecteur peut passer par une connexion filaire classique (drag-and-drop), mais aussi par un système ingénieux intégré à la liseuse, baptisé Send2inkBOOK. Le principe est simple : avec son smartphone, l’utilisateur peut flasher un QRcode ou envoyer ses fichiers par mail vers sa liseuse. Au redémarrage, les livres arrivent directement dans la bibliothèque et sont prêts à être lus.

« Vous déposez les fichiers dans un mail, vous faites “envoyer”, et quand vous redémarrez votre liseuse, tout est présent. » Pas de compte obscur à configurer, pas de logiciel propriétaire à installer. Une approche pragmatique, pensée pour le quotidien.

Une liseuse vraiment « ouverte »

Autre fonctionnalité déterminante : la possibilité d’installer librement des applications tierces. Grâce à Android, la liseuse accepte aussi bien des applications de lecture concurrentes que des services de livres audio. Le lecteur peut ainsi retrouver ses achats Kindle, Kobo ou autres, au même endroit.

Robin Schulz insiste : « C’est un gage de liberté. On n’est pas là pour enfermer les utilisateurs. Ce principe reprend celui de la librairie, qui permet au lecteur de découvrir et de papillonner à sa guise, sans limites. » Cette ouverture permet de centraliser des bibliothèques fragmentées, héritées de pratiques numériques parfois dispersées.

DRM : une gestion pensée pour l’utilisateur

Sur le terrain sensible des protections, la liseuse met en avant la DRM LCP, plus respectueuse de l’expérience utilisateur que les solutions historiques. Connexion automatique de la clé d’identification (la « clé LCP »), absence de manipulation complexe, intégration native dans l’environnement de lecture : tout est conçu pour que la protection disparaisse derrière l’usage.

À l’inverse, Adobe DRM, bien que prise en charge par la liseuse, est clairement identifiée comme problématique. « Ce n’est pas une expérience de lecture optimale, d’autant qu’elle limite l’utilisateur et le prive de nombreuses fonctionnalités », reconnaît Robin Schulz, soulignant les limitations en matière d’accessibilité et de navigation. Un discours sans détour, assumé, mais forgé par des années d’expérience et de contacts auprès des utilisateurs.

Des fonctionnalités concrètes, pas un argument creux

Synthèse vocale performante, réglages fins de lecture, compatibilité avec les exigences européennes : l’accessibilité n’est pas un ajout tardif, mais une brique fondatrice. La liseuse permet déjà de répondre aux attentes des bibliothèques et des publics empêchés.

Mieux encore, l’appareil est pensé comme évolutif. Assistant vocal à venir, amélioration suivie de l’application de lecture, enrichissement progressif des outils : la fonctionnalité n’est pas figée, elle s’inscrit dans une trajectoire et une volonté claires.

Lire, écouter, naviguer entre les formats

Enfin, la liseuse ne se limite pas au texte. Via le Bluetooth et les applications audio disponibles sur le store, elle permet l’écoute de livres audio. Là encore, sans contrainte : « Vous téléchargez l’application que vous voulez, et c’est parti. »

Cet engagement est essentiel pour ePagine, qui défend et promeut activement le livre audio au travers de sa plateforme et d’outils d’éditorialisation dédiés. En 2025, ePagine a notamment lancé, en partenariat avec Numilog, une application de lecture numérique dédiée, Louise Reader, elle aussi disponible sur la liseuse.

Une liseuse qui lit, qui parle, qui écoute. Et surtout, qui s’efface derrière le geste fondamental : accéder à une œuvre, dans le format qui convient au lecteur.

