Virginie, libraire passionnée, ne parle pas d’un simple coup de cœur. Elle parle d’un texte qui marque, qui dérange parfois, qui reste surtout.

« C’est un électrochoc », confie-t-elle sans détour, avant même d’entrer dans l’analyse détaillée. L’effet est immédiat, presque physique. Et durable. Et elle nous le raconte avec passion dans cette nouvelle émission :

Une trajectoire ordinaire, jusqu’à ce qu’elle ne le soit plus

Sibyline raconte l’histoire d’une jeune femme, Raphaëlle, qui quitte sa province pour Paris afin d’intégrer une école d’architecture. Rien d’exceptionnel, en apparence. Une trajectoire banale, presque attendue. Virginie insiste sur ce point : « C’est une jeune fille qu’on pourrait croiser tous les jours, sans histoire apparente, sans milieu difficile. »

Mais très vite, la réalité économique s’impose. Paris coûte cher. Les études aussi. Les nuits blanches se succèdent, entre maquettes, cours exigeants et petits boulots alimentaires. Le récit glisse lentement — presque imperceptiblement — vers une autre forme de survie.

« Elle ne cherche pas à entrer dans ce milieu-là. Au départ, elle cherche un stage », rappelle la libraire. La bascule se fait sans violence explicite, sans brutalité spectaculaire. Et c’est précisément là que réside la force du livre.

Une violence sociale, pas sensationnaliste

Le roman ne montre pas la prostitution comme un choc frontal, mais comme une conséquence. Une réponse à une pression diffuse, insidieuse. « La violence n’est pas là où on l’attend. Elle est dans le coût de la vie, dans la société », explique Virginie.

Ce choix narratif bouleverse les attentes du lecteur. L’album ne cherche jamais à provoquer par l’excès. Il observe, il accompagne. « On comprend très vite où l’on va, mais ça glisse doucement », souligne-t-elle. Une lente dérive, presque feutrée, qui rend le propos d’autant plus percutant.

Une esthétique du contraste

Le choc commence dès la couverture. Le titre Sibyline, calligraphié dans un rose presque fuchsia, contraste avec le sous-titre, plus rigide : Chroniques d’une escort girl. Virginie y voit une clé de lecture essentielle. « Le rose est doux, accueillant, presque chaleureux. Le sous-titre, lui, est beaucoup plus frontal. »

À l’intérieur, le noir et blanc au fusain domine. Un choix graphique assumé, loin d’être un frein. « Dans le roman graphique, le dessin est une écriture. Le noir et blanc n’est pas un manque, c’est un choix », affirme la libraire. Et puis, parfois, le rose revient. Comme une respiration. Comme un rappel que rien n’est jamais entièrement noir ou blanc.

Le corps, l’argent, l’autonomie

Raphaëlle devient Sibyline. Non pas par dédoublement de personnalité, mais par nécessité. « Il n’y a pas deux personnes, il y a un masque », analyse Virginie. Une protection. Une façon de tenir. Le livre interroge frontalement la relation au corps, à l’argent, au regard des autres. Sans jamais moraliser.

« À aucun moment il n’est question de bien ou de mal », insiste-t-elle. Le jugement appartient au lecteur, pas au récit. Certaines scènes, pourtant anodines en apparence, frappent de plein fouet. Virginie cite notamment ce moment où l’héroïne efface son maquillage d’un simple geste avant de redevenir étudiante. « C’est d’une simplicité déconcertante. Et c’est justement ce qui fait mal. »

Quand la lecture devient intime

La lecture de Sibyline agit comme un miroir. Pour les parents, en particulier. Virginie, mère de trois filles, ne cache pas son trouble. « Il y a des scènes qui m’ont poursuivie toute la journée », assure-t-elle, évoquant notamment l’épisode de la boîte à musique, symbole d’enfance et de transmission.

Une phrase du père, prononcée dans le récit, résonne longtemps : « Je te donne la première pièce, tu en auras plein d’autres. Je me suis demandé si moi aussi, j’avais déjà prononcé des paroles qui pouvaient avoir un tel écho », admet-elle.

Un témoignage, pas un manifeste

Sibyline n’est ni un essai sociologique ni un pamphlet militant. « Ce n’est pas une analyse, c’est une confidence », résume Virginie. Le format de chroniques, presque de journal intime, crée une proximité immédiate avec le lecteur. « On partage sa vie, de l’intérieur. Et parfois, cette empathie devient douloureuse. »

C’est précisément cette absence de discours moralisateur qui rend le livre si accessible — et si dérangeant. À la Fnac La Défense, Sibyline a rapidement trouvé son public. Placé d’abord parmi d’autres titres féministes, il a fini par s’imposer de lui-même. « J’ai tout vendu », sourit Virginie. Un succès qui en dit long sur l’attente des lecteurs.

Pourtant, elle reste prudente. « Ce n’est pas un livre à mettre entre toutes les mains », prévient-elle. Non par frilosité, mais par respect pour la puissance du sujet.

Un roman graphique sans équivalent

Difficile de lui trouver des comparaisons. « Il n’y a pas vraiment d’équivalent à Sibyline », affirme la libraire. Ni tout à fait fiction, ni pure bande dessinée documentaire, l’album occupe un espace singulier. « Il est un peu seul dans sa case. Ou plutôt, il sort des cases. » Et c’est sans doute là que réside sa plus grande réussite.

À ceux qui hésitent, qui craignent un sujet trop dur, Virginie répond simplement : « Oui… mais quand même. » Parce que la lecture, parfois, doit bousculer. « C’est souvent dans ce qui nous perturbe que naissent les souvenirs de lecture les plus forts. » Sibyline ne cherche pas à rassurer. Il éclaire. Et laisse au lecteur le soin de continuer la réflexion, bien après la dernière page.

Un extrait est proposé en fin d'article.

Crédits photo : Virginie - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com