Metropolis revient au cinéma : un vertige rétrofuturiste signé Rintarō et Ōtomo

À l’origine, Metropolis est un manga du maître Osamu Tezuka, publié en 1949. Le titre renvoie au classique de Fritz Lang (1927), mais Tezuka affirme ne pas l’avoir vu au moment de créer son histoire : l’impulsion viendrait d’une simple image du long-métrage, ce qui explique que l’univers fasse écho sans reprendre la même intrigue.

Le film d’animation de 2001 assume, lui, ce dialogue entre héritages : il adapte Tezuka tout en revendiquant une filiation plus directe avec l’imaginaire du film de 1927, jusqu’à la symbolique d’une ville stratifiée et d’un pouvoir fasciné par la démesure.

Une enquête policière dans une ville verticale

Le récit suit le détective Shunsaku Ban et son neveu Kenichi, lancés sur la piste du docteur Laughton, scientifique recherché, dans une cité futuriste où humains et robots cohabitent… sans vivre au même niveau. Au cœur de la ville, le Ziggurat - gratte-ciel monumental - incarne l’ordre social : les élites au sommet, les pauvres et les robots relégués sous terre.

Très vite, l’enquête bascule quand surgit Tima, une fillette androïde conçue pour un destin qui dépasse tous les personnages : celui de servir les rêves (et les obsessions) de l’homme le plus puissant de Metropolis...

Otomo au scénario, Rintarō à la mise en scène

Au scénario, Katsuhiro Ōtomo, réalisateur, entre autres, d'un autre classique de l'animation japonais, Akira. La réalisation revient à Rintarō, de son vrai nom Shigeyuki Hayashi, figure majeure de l’animation japonaise. Passé par les studios liés à Osamu Tezuka, il signe très tôt de la réalisation sur Astro Boy. On lui doit notamment Galaxy Express 999 (1979), ainsi que des travaux associés à l’univers d’Albator et plusieurs films/OVAs.

Côté production, le film est associé au studio Madhouse, régulièrement cité comme l’un des grands artisans de l’animation japonaise moderne.

Une machine à images

Metropolis frappe d’abord par la sensation d’échelle : avenues, rails, façades, foules et niveaux souterrains composent une ville-labyrinthe où l’intime se perd dans le monumental. L’ensemble s’appuie aussi sur un mélange d’esthétiques : rétrofuturisme, dystopie urbaine, enquête, et drame social.

Le film revendique par ailleurs une ambiance baignée de jazz, élément central de sa couleur émotionnelle. La musique est signée Toshiyuki Honda. Parmi ses chansons marquantes, I Can’t Stop Loving You, interprétée par Ray Charles.

