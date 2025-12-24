Une bibliothèque primée pour une IA qui facilite la recherche de livres

La bibliothèque universitaire de Freiberg a été distinguée pour un projet portant sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le travail documentaire quotidien. Le prix a été remis par Barbara Klepsch, ministre saxonne de la Culture et du Tourisme, et Lars Rohwer, président de l’Association des bibliothèques de Saxe.

Il a mis en lumière une initiative centrée sur l’optimisation de tâches professionnelles réalisées en arrière-plan, essentielles au fonctionnement des bibliothèques.

Au cœur du projet figure ALIMA (AI-powered Library Indexing and Metadata Assignment), un outil d’indexation thématique fondé sur des modèles de langage de grande taille. L’indexation consiste à décrire les documents à l’aide de mots-clés afin d’en faciliter la recherche et l’accès. Cette activité repose sur un vocabulaire contrôlé, géré au niveau national par la Bibliothèque nationale allemande.

ALIMA a été conçu comme un outil d’aide à l’indexation et au travail des bibliothécaires, sans prétendre remplacer leur expertise. Il intervient lors du traitement des documents en proposant des mots-clés pour faciliter la description thématique. La dotation de 10.000 euros associée au prix doit être consacrée à la mise en œuvre concrète du projet au sein de la bibliothèque.

Une diffusion envisagée à l’échelle des bibliothèques

La bibliothèque universitaire de Freiberg a également prévu de partager son expérience avec d’autres établissements. Un programme de formation de type « train-the-trainer » a été élaboré afin d’accompagner les bibliothèques souhaitant intégrer l’intelligence artificielle dans leurs pratiques professionnelles. Ce programme a été structuré en quatre modules.

Les modules ont couvert à la fois les bases de l’intelligence artificielle, un retour d’expérience issu du projet ALIMA et des ateliers de conception de projets propres aux bibliothèques participantes. L’approche a privilégié des usages concrets et opérationnels. L’objectif est de permettre aux participants de transmettre ensuite ces compétences au sein de leurs institutions.

Le projet suit un contexte de recherche de la TU Bergakademie Freiberg, où les usages du numérique et de l’intelligence artificielle occupent une place centrale. La direction de la bibliothèque a souligné cette cohérence avec les orientations de l’établissement en déclarant : « Nous sommes ravis de pouvoir contribuer activement à la force numérique de l’université. »

