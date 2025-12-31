Cosy mystery : Tante Dimity mène l’enquête dans un manoir victorien

Les jumeaux marchent et parlent, et Lori devient folle à force de tourner en rond. Lorsque son ancien patron, Stan Finderman, lui demande de se rendre à Tarrant Hall, dans le Northumberland, afin d’évaluer une collection de livres, elle saute sur l’occasion. À son arrivée, Lori découvre un manoir victorien effrayant, hérissé de tourelles et de tours, mais ses hôtes, Nicola et Paul Hollander, jeunes mariés, l’accueillent avec chaleur.

En examinant les ouvrages de la bibliothèque, recouverts d’une épaisse couche de poussière et de toiles d’araignées, Lori met au jour un trésor de lettres d’amour datant de la Première Guerre mondiale, écrites par un jeune lieutenant à sa bien-aimée Claire, la grand-tante de Nicola. L’une de ces lettres évoque un trésor caché quelque part dans Tarrant Hall. Lori est surprise de constater que cette découverte trouble davantage Nicola qu’elle ne l’intrigue.

À l’approche de la veille de la Toussaint, Nicola confie avoir entendu des bruits dans la nuit et s’interroge sur l’existence des fantômes. Guidée par Tante Dimity, Lori se lance alors dans l’exploration des mystères de Tarrant Hall, faits de secrets de famille et d’esprits d’un autre monde, une aventure qui se révèle bien plus captivante qu’une simple expertise de livres rares...

Le label Verso vous proposent les premières pages en avant-première :

Nancy Atherton est née à Chicago. Après plusieurs petits boulots, elle se lance dans l’écriture en 1992 avec La Mort de Tante Dimity, premier tome de la série, qui rencontre un succès retentissant. Les Mystères de Tante Dimity comptent aujourd’hui vingt-huit tomes.

