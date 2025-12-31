Addicted, tome 6 : Lily et Loren face à la rumeur de trop

Loren, plus que jamais déterminé à protéger l’intimité de leur vie sexuelle, y compris face à leurs amis, soutient Lily à sa manière. Mais jusqu’où l’amour peut-il aller avant de franchir une limite ? Leurs vies sont filmées, observées, critiquées, tandis qu’ils doivent affronter des ennemis qu’ils pensaient ne jamais revoir, des démons qu’ils hésitent à enterrer et des obstacles inattendus.

Une rumeur en particulier pourrait être celle de trop : elle mettra à l’épreuve leurs limites les plus profondes et, s’ils ne s’accrochent pas l’un à l’autre, quelqu’un finira par sombrer.

Lancée il y a plus de dix ans avec un succès international, cette saga new adult portée par #BookTok est devenue un classique du genre, réclamé par les lectrices, les libraires romance et les influenceurs. Elle s’étend sur sept ans, réunit trois couples aux addictions et passions multiples, trois sœurs et deux demi-frères, une famille de riches industriels, la célébrité et les scandales.

Autrices best-seller du New York Times, Krista et Becca Ritchie sont jumelles — l’une nerd, l’autre geek — et partagent depuis l’enfance une passion pour l’écriture. Elles aiment les super-héros, les personnages aux failles marquées et les histoires d’amour entre âmes sœurs.

Le rythme de parution reste soutenu, avec cinq derniers tomes publiés en 2026. Meilleure vente Verso de l’été 2025, le tome 1 cumule déjà plus de 16.000 exemplaires vendus, tandis que les tomes 2 et 3 se sont également installés durablement, dépassant respectivement 5000 et 4000 exemplaires, et continuent de séduire de nouveaux lecteurs et lectrices.

