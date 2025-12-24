La politique gouvernée par les émotions ?

Avec Passions publiques, Myriam Revault d’Allonnes propose un essai de philosophie politique qui prend acte d’un diagnostic largement partagé — la montée en puissance des émotions dans l’espace public — pour en déplacer résolument les termes. Loin de céder à la rhétorique de la « dictature des affects », l’autrice entreprend de repenser, sur un temps long, le rapport entre raison publique et vie affective, en refusant l’opposition binaire entre rationalité et passions.

L’ouvrage s’ouvre sur un constat critique : « Les émotions sont à l’ordre du jour », mais leur omniprésence médiatique et politique tend à être analysée uniquement comme une menace pour le discernement et le débat public. Cette lecture, note Revault d’Allonnes, reconduit un partage hérité, celui qui postule que « la raison publique ne s’exerce véritablement que dans le silence des passions ».

Or c’est précisément cette évidence qu’elle entend déconstruire. Le projet du livre est clair : explorer la possibilité de « passions publiques » qui ne soient ni résidu irrationnel ni simple matière manipulable, mais ressort constitutif du politique.

La démonstration s’appuie sur une généalogie exigeante. Le détour par la Grèce ancienne occupe une place structurante, non par goût de l’érudition mais parce que le logos y apparaît comme une rationalité incarnée.

« Le logos s’est fait chair », rappelle l’autrice en reprenant Jean-Pierre Vernant : la raison grecque n’est ni abstraite ni désaffectée, mais indissociable d’une expérience collective. Aristote, au cœur de cette relecture, définit l’homme comme un vivant politique « doué de logos », mais aussi comme un être traversé par le pathos. Loin de neutraliser les affects, la cité doit composer avec eux.

C’est ici qu’intervient l’analyse décisive de la tragédie antique. Revault d’Allonnes montre comment le théâtre, loin d’être un simple exutoire émotionnel, constitue un dispositif politique d’élaboration des passions. La katharsis aristotélicienne ne relève ni de la purge ni de la moralisation : elle opère un travail de mise en forme des affects, une « élaboration » qui permet au collectif de reconnaître sans dissoudre la part inquiétante du sensible. La transformation des Érinyes en Euménides, dans L’Orestie, devient ainsi paradigmatique : « on ne se débarrasse ni de la terreur ni de la pitié : on les travaille ».

Ce cadre théorique irrigue l’analyse du présent. Les mouvements contemporains — des Gilets jaunes à #MeToo — sont lus comme des formes d’irruption du vécu dans la sphère publique. Leur point commun n’est pas un programme cohérent mais une constellation d’affects, comme « le sentiment d’être méprisés, l’humiliation, puis le ressentiment ».

La question centrale n’est donc pas celle de l’émotion en tant que telle, mais celle de sa capacité à se généraliser, à se transformer en exigence politique partageable. À cet égard, #MeToo constitue un « cas d’école » : en politisant des expériences singulières, le mouvement a contribué à reconfigurer l’espace public démocratique.

L’essai se montre en revanche nettement plus réservé face à la production industrielle des affects par les réseaux sociaux. La « polarisation affective », écrit Revault d’Allonnes, tend à fragmenter la conflictualité démocratique en clivages existentiels, sapant les conditions mêmes de la reconnaissance de l’autre. Ici, la passion ne soutient plus la raison publique : elle la court-circuite.

Sur le plan stylistique, le texte se caractérise par une écriture dense, rigoureuse, sans effets inutiles. Les phrases, souvent longues, accompagnent une pensée qui progresse par distinctions et reprises. Le vocabulaire conceptuel — logos, pathos, philia, katharsis — n’est jamais décoratif : chaque terme est défini, travaillé, inscrit dans une tradition argumentative précise.

Il n’y a pas de dialogues, mais une polyphonie maîtrisée : Aristote, Rousseau, Spinoza, Arendt ou Tocqueville sont convoqués comme interlocuteurs, non comme autorités figées.

