Ni guéri ni vaincu : continuer à créer avec la maladie

Mon état de santé a continué à se dégrader pendant deux ans. J’ai poursuivi mes recherches médicales, consulté différents spécialistes, à Marseille comme à Paris. Avec l’aide de médecins internistes, deux diagnostics ont finalement été posés : une neuropathie des petites fibres et une encéphalomyélite myalgique. Ces pathologies sont aujourd’hui reconnues, mais restent encore mal comprises. Elles n’ont pas de cause clairement établie et il n’existe, à ce jour, aucun traitement curatif.

J’ai traversé des périodes extrêmement difficiles. La fatigue chronique, l’épuisement, les malaises répétés ont profondément affecté ma vie personnelle et professionnelle. J’ai connu des moments de découragement intense, au point de douter de ma capacité à continuer. Dans ces années-là, l’écriture a pourtant été un fil ténu mais vital : une façon de rester debout, de conserver un lien avec ce qui me définit comme auteur et créateur.

Progressivement, courant 2025, j’ai commencé à retrouver un peu d’énergie. Rien de spectaculaire, rien de linéaire, mais suffisamment pour recommencer à me projeter. Je me suis engagé activement dans la défense de l’association patrimoniale fondée par mon père face aux aux attaques de l’administration ; un combat exigeant qui m’a redonné un sentiment d’utilité et de mouvement.

J’ai organisé un événement festif mêlant marché artisanal et récital de mon ancienne comédie musicale. Je suis retourné, à force de volonté, dans des salons du livre pour rencontrer des lecteurs et signer mes ouvrages.

Avec ma petite mais solide équipe de production, je travaille aujourd’hui sur un projet d’adaptation cinématographique de ma saga Myrihandes. Je suis devenu vice-président de l’Association de sauvegarde de l’abbaye de Saint-Félix de Monceau. Je supervise et produis la renaissance de ma comédie musicale Isabelle et le Roi, dont une nouvelle version est prévue pour mai 2026.

Je continue aussi à participer à la vie littéraire : prochainement, je serai présent au festival Échos & Merveilles, près de Toulouse, où j’ai été sélectionné parmi plusieurs centaines d’auteurs pour quatre jours complets de dédicaces. Je sais que cette présence prolongée représente un défi physique important. J’apprends désormais à anticiper, à me faire accompagner, à ménager des temps de repos, à reconnaître les limites de mon corps — même si, parfois, je tente encore de les repousser.

Aujourd’hui, je ne cherche plus à établir une origine définitive à mes pathologies. Officiellement, elles n’en ont pas. Je ne mène plus ce combat-là, de toute façon perdu d’avance. Je sais qu’il n’existe pas de réponse simple, ni de solution miracle. J’ignore si mon état est stabilisé durablement ou seulement provisoire. Les médecins eux-mêmes ne peuvent se prononcer.

Ce que j’ai appris, en revanche, c’est à vivre au jour le jour. À composer avec l’incertitude. À profiter de chaque période de répit pour créer, transmettre, produire. À poursuivre, autant que possible, une vie d’auteur et d’artiste, non par déni des difficultés, mais par fidélité à ce qui me fait tenir.

Cette tribune n’a pas vocation à rouvrir des polémiques, ni à nourrir des oppositions idéologiques. Elle vise simplement à apporter un éclairage rétrospectif, humain et factuel, sur un parcours qui s’inscrit dans le temps long.

Trois ans plus tard, je ne suis ni guéri, ni vaincu. Je continue. Et, pour un auteur, continuer à écrire et à créer reste peut-être la forme la plus concrète de résistance au réel.

