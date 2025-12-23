Décès du mangaka Shikako à 37 ans, auteur de Manchuria Opium Squad

Né en octobre 1988, Shikako débute dans le manga comme assistant. Il signe sa première série en tant qu’auteur en 2016, avec Full Drum, publiée dans le magazine Young Jump.

En 2020, il s’associe au scénariste Tsukasa Monma pour lancer Manchuria Opium Squad dans les pages de Young Magazine. Le manga rencontre rapidement un succès important, au point de s’imposer comme l’une des séries phares du magazine.

Avec Manchuria Opium Squad, Shikako s’est affirmé comme un auteur capable de mêler reconstitution historique, thriller politique et récit de tension contemporaine. La série explore notamment les enjeux géopolitiques, le trafic de drogues, les rapports de force entre puissances, et les mécanismes de domination à l’œuvre dans la Mandchourie du XXᵉ siècle.

Ce mélange de documentation, de violence maîtrisée et de narration dense a contribué à toucher un public large, au Japon comme à l’étranger, et à installer durablement la série dans le paysage du seinen.

À ce jour, 22 volumes ont été publiés au Japon, chez Kōdansha. En France, la série est publiée par les éditions Vega à partir de 2022, qui ont à ce jour proposé les 17 premiers tomes.

