Décès du mangaka Shikako à 37 ans, auteur de Manchuria Opium Squad

Le manga est en deuil après l’annonce du décès du mangaka Shikako, de son vrai nom Tohru Hakoishi, connu pour sa série Manchuria Opium Squad. L’éditeur de Young Magazine a publié un avis officiel à l’attention des lecteurs, confirmant la disparition de l’auteur et rendant hommage à sa carrière et à son influence. Il est décédé le 8 novembre 2025, à l’âge de 37 ans, d'un mélanome choroïdien.
Le 23/12/2025 à 17:41 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
23/12/2025 à 17:41
0
Commentaires
3
Partages
Né en octobre 1988, Shikako débute dans le manga comme assistant. Il signe sa première série en tant qu’auteur en 2016, avec Full Drum, publiée dans le magazine Young Jump.
En 2020, il s’associe au scénariste Tsukasa Monma pour lancer Manchuria Opium Squad dans les pages de Young Magazine. Le manga rencontre rapidement un succès important, au point de s’imposer comme l’une des séries phares du magazine.
【読者のみなさまへ 大切なお知らせ】— 【公式】『満州アヘンスクワッド』＠第22巻好評発売中！ (@manshu_ym) December 21, 2025
『満州アヘンスクワッド』の漫画担当である鹿子先生が2025年11月8日に脈絡膜悪性黒色腫のためご逝去されました。37歳でした。
鹿子先生の素晴らしいご活躍に感謝と敬意を表すると共に、心よりご冥福をお祈りいたします。
2025年12月22日 ヤングマガジン編集部 pic.twitter.com/ZlEeXSw8x2
Avec Manchuria Opium Squad, Shikako s’est affirmé comme un auteur capable de mêler reconstitution historique, thriller politique et récit de tension contemporaine. La série explore notamment les enjeux géopolitiques, le trafic de drogues, les rapports de force entre puissances, et les mécanismes de domination à l’œuvre dans la Mandchourie du XXᵉ siècle.
Ce mélange de documentation, de violence maîtrisée et de narration dense a contribué à toucher un public large, au Japon comme à l’étranger, et à installer durablement la série dans le paysage du seinen.
À ce jour, 22 volumes ont été publiés au Japon, chez Kōdansha. En France, la série est publiée par les éditions Vega à partir de 2022, qui ont à ce jour proposé les 17 premiers tomes.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 27/06/2025
192 pages
Véga
8,35 €
Plus d'articles sur le même thème
Une pièce radiophonique longtemps restée inconnue de Tennessee Williams refait surface dans le paysage littéraire. The Strangers, écrite en 1938 alors que l’auteur n’était encore que Tom Williams, étudiant à l’Université de l’Iowa, est publiée pour la première fois dans The Strand Magazine.
23/12/2025, 11:45
Le magazine Fluide Glacial nous apprend le décès d’Édika, de son vrai nom Edouard Karali, survenu le 16 décembre 2025, à l’âge de 85 ans. La rédaction dit « pleure[r] la disparition de l’un de ses auteurs phares et d’une figure majeure du monde de la bande dessinée », tout en se disant « surtout dévastée » par « la perte d’un ami ».
16/12/2025, 20:15
Érudit, éditeur, journaliste, collectionneur d’images et élu municipal pendant près de deux décennies, Guy Pessiot s’est éteint dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre 2025, à l’âge de 76 ans, révèle France 3 Normandie. Figure incontournable de la mémoire rouennaise, il laisse derrière lui une œuvre vaste, consacrée presque entièrement à la capitale normande.
11/12/2025, 17:12
L'autrice britannique Sophie Kinsella, Madeleine Wickham de son vrai nom, est décédée ce mercredi 10 décembre à l'âge de 55 ans, a indiqué sa famille sur ses réseaux sociaux. Elle laisse derrière elle une biographie d'une trentaine d'ouvrages, dont les célèbres Confessions d'une accro du shopping (trad. Isabelle Vassart, Belfond), succès du début des années 2000.
11/12/2025, 12:39
Salman Rushdie a exprimé, le 5 décembre dernier, son inquiétude face à l’état des libertés en Inde sous le gouvernement de Narendra Modī. Ses propos font écho à la levée en 2024 de l’interdiction d’importation des Versets sataniques et s’inscrivent dans une série d’alertes déjà formulées par l’écrivain sur le recul démocratique, observé par plusieurs initiatives littéraires et organisations de défense de la liberté d’expression.
10/12/2025, 16:03
Ce dimanche 30 novembre 2025, dans l’émission Un dimanche à la campagne diffusée sur France 2, l’écrivain Bernard Werber a levé le voile sur un chapitre méconnu de son existence — un combat intime, tenu depuis l’enfance. À l’âge de neuf ans, il a soudainement été « bloqué du dos », se souvient-il, avant qu’un diagnostic ne tombe : il souffre d’une spondylarthrite ankylosante. Un révélateur d’autant plus fort qu’il accompagne l’homme depuis plusieurs décennies.
03/12/2025, 16:40
L’auteur de bande dessinée Frank Pé, figure majeure du neuvième art, est mort le 29 novembre 2025 à l’âge de 69 ans. Artiste profondément attaché à la nature et aux animaux, il laisse une œuvre marquante, de Broussaille à Zoo en passant par La Bête. Les éditions Glénat, qui ont collaboré avec lui, saluent « le talent singulier, évident et puissant » d’un créateur qui a durablement marqué ceux qui l’ont côtoyé et lu.
01/12/2025, 11:00
La vie des autres. Au commencement, je n’avais pas prévu d’écrire un roman des « origines », ce terme si galvaudé, moi qui, comme mon héroïne Mathilde, avais choisi, sinon de leur tourner le dos, du moins de m’en éloigner. Je pensais plutôt au contraire, à l’histoire d’une émancipation qui, comme souvent, passerait par la fascination pour la vie des autres.
28/11/2025, 18:22
Artiste plasticienne majeure de la scène artistique contemporaine, Françoise Pétrovitch est l'autrice de nombreux ouvrages, dont certains destinés à la jeunesse. Elle a été élue membre de l’Académie des beaux-arts, au sein de la section de gravure et dessin, au cours d'une séance plénière, ce mercredi 26 novembre.
27/11/2025, 09:08
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse dévoile une brochure inédite, pensée comme une véritable boussole pour celles et ceux qui naviguent — parfois à tâtons — dans les méandres des contrats d’édition. Fruit d’un travail amorcé en 2024 autour du Baromètre du contrat jeunesse, ce guide s’appuie sur l’analyse minutieuse de 822 contrats issus de 182 maisons d’édition. Une matière abondante, qui éclaire des pratiques souvent opaques.
26/11/2025, 16:12
Invitée dans le cadre du festival BD Colomiers, ces 21, 22 et 23 novembre, l'autrice d'origine italienne Elena Mistrello a été expulsée du territoire français dès la sortie de son avion, à l'aéroport de Toulouse. Trois agents de la Police nationale l'auraient informé d'un signalement du ministère de l’Intérieur la concernant, rapporte-t-elle, avant de lui conseiller de faire demi-tour. Sans informations précises aujourd'hui, son éditeur dénonce « une dérive autoritaire qui n'est pas anodine ».
26/11/2025, 15:48
Les éditions Corti nous apprennent la disparition de Claude Louis-Combet à l’âge de 93 ans, survenue dans la nuit de lundi. Traducteur, éditeur, philosophe et écrivain, il laisse une œuvre dense et singulière où se mêlent récits, mythes, spiritualité, sensualité et exploration de ce qu’il appelait la « langue des grands fonds ».
26/11/2025, 14:22
Les éditions du bout de la ville ont publié, le 17 octobre dernier, un livre de recettes bien particulier. Intitulé Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement, il est cosigné par Moben, emprisonné au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), et Gaëlle Hoarau. Peu après la parution, le détenu s'est vu reprocher l'écriture de ce livre, pourtant menée au vu et au su de l'administration, avant un transfert au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe. Son éditeur dénonce « une manière d’invalider l’ouvrage » et la parole de son coauteur.
25/11/2025, 13:08
Une fin d'année chargée pour les académiciens : quelques semaines après les élections de Florian Zeller (fauteuil 14) et Éric Neuhoff (fauteuil 11), un nouveau scrutin se profile. Le 11 décembre prochain, il s'agira d'élire le ou la titulaire du fauteuil 3, précédemment occupé par Jean-Denis Bredin.
24/11/2025, 12:42
L’écrivain canadien Jean-Louis Trudel est décédé le 17 novembre 2025, à Vilnius, en Lituanie, à l’âge de 58 ans. Il aura marqué, pendant plus de quatre décennies, la science-fiction francophone et anglophone par une œuvre foisonnante, nourrie tout autant par la rigueur scientifique que par une curiosité insatiable pour les possibles du futur.
19/11/2025, 16:35
Écrivaine d’une rare exigence, membre de l’Oulipo, historienne passionnée de la Commune de Paris et des mathématiques, Michèle Audin est morte à Strasbourg le 14 novembre 2025, à l’âge de 71 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre littéraire abondante, inventive et profondément marquée par la rigueur scientifique autant que par la mémoire.
17/11/2025, 13:33
Philosophe du langage, sémioticien, théoricien du postfordisme, éditeur engagé et figure intellectuelle centrale de l’opéraïsme italien, Paolo Virno s’est éteint à Rome le 7 novembre 2025, à l’âge de 73 ans. Sa disparition clôt le parcours d’un penseur dont l’existence et l’œuvre furent indissociablement liées, nourries d’engagement politique, d’expériences existentielles radicales et d’un travail théorique d’une grande ampleur.
14/11/2025, 18:11
Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne depuis 2017, a appelé son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à un « geste humanitaire » en libérant Boualem Sansal, détenu depuis novembre 2024 en Algérie. Une demande qui aurait été entendue par la présidence, sans précision aux suites données, cependant.
12/11/2025, 10:35
Journaliste, écrivain, essayiste et éditeur, Jean-Claude Guillebaud est mort le 8 novembre 2025, à Angoulême, à l’âge de 81 ans. Lauréat du prix Albert-Londres en 1972, grand reporter sur les théâtres de guerre comme sur les crises du monde moderne, il fut aussi cofondateur des éditions Arléa, maison née du même élan intellectuel et indépendant que son œuvre : une pensée libre, nourrie de foi dans la parole, la culture et l’humain.
10/11/2025, 16:07
L’Université de Lorraine accueille à Nancy, d’octobre 2025 à janvier 2026, le poète et journaliste palestinien Najwan Darwish dans le cadre de la septième édition de la résidence internationale ARIEL. Portée par l’UFR Arts, Lettres et Langues et l’IUT Nancy-Charlemagne, cette résidence met à l’honneur chaque année un auteur venu du monde entier, favorisant le dialogue entre cultures et la rencontre avec les publics du Grand Est.
10/11/2025, 10:31
Figure de la révolution de 2011 en Égypte, Abdulrahman al-Qaradawi, aussi connu sous le nom Abdul Rahman Yusuf, prend régulièrement position sur des questions politiques. Peu après la chute de Bachar el-Assad, en Syrie, il avait ouvertement critiqué plusieurs « régimes arabes honteux », comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou l'Égypte. Depuis son extradition aux émirats, avec l'aval du gouvernement libanais, le poète resterait isolé en détention, ce qui fait craindre à son avocat des actes de torture.
04/11/2025, 16:11
À l’automne 2025, la plume familière de Camilla Läckberg — icône du polar suédois — opère un virage surprenant : l’autrice annonce la sortie imminente de dix livres audio pour 2026, mais sans avoir elle-même rédigé un mot.
01/11/2025, 19:35
La Fédération CGT Spectacle (FNSAC-CGT) confirme l’exclusion du Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC), actée le 2 juin 2025 par son Comité fédéral national et confirmée en appel au congrès du 12 octobre 2025. De son côté, le SNAC dénonce une exclusion « semée d’irrégularités ».
31/10/2025, 16:30
Consternation et colère chez plusieurs autrices et auteurs jeunesse de Casterman. Réunis dans une tribune commune, ils s’indignent de la présence de Bastien Vivès sur le stand de Casterman BD lors du festival Quai des Bulles à Saint-Malo, dénonçant une contradiction entre les valeurs affichées par la maison d’édition et les choix de sa branche bande dessinée.
30/10/2025, 17:27
Quand la science rencontre l’humour et le plaidoyer animal : Scélérats est la nouvelle bande dessinée signée Sébastien Moro, alias Cervelle d’Oiseau, vulgarisateur star de l’éthologie sur YouTube et auteur des best-sellers Les Paupières des poissons (Prix Maya) et Les Cerveaux de la ferme (Open Book Prize). Cette fois, il s’attaque à la réhabilitation d’un animal souvent détesté : le rat. La préface est signée par l’humoriste Guillaume Meurice.
29/10/2025, 10:39
Créée à l’initiative de Marie-Gersande Raoult, chercheuse passionnée et présidente fondatrice, la Société des Ami(e)s de Rachilde (SAR) a pour ambition de fédérer les chercheurs et les lecteurs autour de l’œuvre singulière de l’écrivaine Marguerite Eymery, dite Rachilde. En lien avec des spécialistes français et étrangers, ce réseau souhaite promouvoir l’étude et la redécouverte d’une figure littéraire majeure du tournant du XIXe siècle, trop longtemps restée dans l’ombre.
28/10/2025, 11:16
En juillet 2023, le Congrès de Nouvelle-Calédonie votait à l'unanimité une proposition de loi relative à la rémunération pour copie privée. Cette exception, dans la loi française depuis 1957, encadre le versement d'une redevance aux auteurs et éditeurs par les fabricants de dispositifs d'enregistrement. Assurant agir pour la protection du pouvoir d'achat, le gouvernement a reporté à plusieurs reprises la collecte de cette taxe, décision annulée par le tribunal administratif.
27/10/2025, 10:57
Le Syndicat National des Artistes Plasticien·nes CGT (SNAP-CGT) organise, tous les trois ans, son congrès. Du 6 au 8 novembre prochain, à Montreuil, l'événement invite les artistes-auteurs à se retrouver pour débattre sur les enjeux des professions et définir les combats à mener.
24/10/2025, 12:04
Trois élections se profilent, en novembre, à l'Académie française. Les membres seront sollicités à deux reprises le 6 novembre prochain, puis une nouvelle fois le jeudi 13 novembre. L'autrice Catherine Cusset, qui s'était portée candidate pour siéger au fauteuil de Gabriel de Broglie (F11), a retiré sa candidature.
23/10/2025, 09:11
Philosophe, romancier et passeur exigeant entre arts et sciences humaines, Alain Roger s’est éteint le 7 octobre à Belley (Ain), à 88 ans, partage Yves Luginbühl, directeur de recherche émérite au CNRS, auprès du Monde. Figure majeure de l’esthétique du paysage, il aura imposé une idée simple et déflagrante : le paysage n’est pas donné par la nature, il est produit par l’art. Son décès remet en lumière un parcours marqué par l’ENS Ulm (1957), l’agrégation (1959) et Clermont-Ferrand.
22/10/2025, 17:08
Dans un texte à la fois lucide et intime, Julien Fyot revient sur la genèse de Décrochages, son premier roman. Derrière le portrait d’un instituteur confronté aux fractures de l’école et à ses propres limites, l’auteur dévoile une double quête : celle d’un regard engagé sur un système éducatif à bout de souffle, et celle, plus intime, d’un homme face à la nécessité de grandir.
22/10/2025, 12:02
L’écrivain Roy Jacobsen s’est éteint le 18 octobre 2025, à l’âge de 70 ans, après une longue maladie. Figure majeure des lettres scandinaves contemporaines, il laisse derrière lui une œuvre traduite dans plus de quarante langues et couronnée par de nombreux prix.
21/10/2025, 12:49
Élu directeur de la Bibliothèque et de la Villa Marmottan pour un premier mandat le 7 octobre 2020, Adrien Goetz a été reconduit à ce poste, annonce l'Académie des beaux-arts. Cette dernière l'a réélu au cours de la séance plénière du 15 octobre 2025.
17/10/2025, 16:42
La famille d’Yves Avril annonce « avec beaucoup de chagrin » son décès « le 15 octobre, dans l’après-midi ». Les obsèques se tiendront ce samedi 18 octobre à 14h30, en l’église Saint-Sébastien, 17, rue de l’Église, à La Grange.
17/10/2025, 12:16
L’écrivain et poète Pierre Gonthier est décédé ce mercredi 15 octobre à l’âge de 93 ans, a appris, auprès de ses proches, Sud Ouest. Membre de l’Académie des Lettres et des Arts du Périgord et de l’Institut Eugène Leroy, il laisse derrière lui une œuvre sensible et profondément enracinée dans sa terre natale.
16/10/2025, 12:44
Déjà romanesque, l'histoire de Sur la route pouvait-elle l'être un peu plus ? Un chapitre inédit du texte culte de l'auteur américain Jack Kerouac a été découvert dans les effets personnels d'un parrain de la mafia new-yorkaise, Paul Castellano. Dactylographié sur deux pages, il aurait suivi la publication de Sur la route de quelques mois, en 1957.
13/10/2025, 10:02
Autres articles de la rubrique Métiers
À l’approche des fêtes, El Ghorba Mon Amour, librairie indépendante installée boulevard des Provinces, près de l’université, à Nanterre, a lancé un SOS sur les réseaux sociaux : sans une fin d’année solide, décembre pourrait être le dernier mois d’ouverture. L’appel a déclenché une mobilisation locale rapide, jusqu’à la mairie, qui a voté une subvention exceptionnelle de 10.000 euros. Un bol d’air, mais pas une ligne d’arrivée : les fondatrices le répètent, il faut désormais consolider l’activité et régler la question du loyer.
23/12/2025, 18:08
Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (Snac) annonce engager une plainte pour diffamation contre la CGT-Spectacle. L’organisation dénonce des propos tenus dans un communiqué daté du 30 octobre 2025, qu’elle juge mensongers et insultants. Cette action judiciaire intervient après une procédure d’exclusion engagée au printemps et confirmée à l’automne, que le Snac conteste sur la forme et sur le fond. L’affaire est portée devant le doyen des juges d’instruction de Paris.
23/12/2025, 12:52
Fondateur, avec son épouse Christiane, des Éditions des Cendres, Marc Kopylov est décédé le 14 décembre dernier, à l’issue d’un long combat contre la maladie, à l'âge de 70 ans. Depuis 1984, la maison indépendante qu’il dirigeait avait construit un catalogue exigeant, attentif aux textes et à leur forme.
23/12/2025, 12:48
Le marché du livre américain a enregistré, au mois d’octobre 2025, une progression notable de son chiffre d’affaires, confirmant une dynamique de reprise encore contrastée selon les segments. D’après le dernier rapport StatShot Monthly publié par l’Association of American Publishers (AAP), les revenus globaux de l’édition aux États-Unis ont augmenté de 6,7 % par rapport à octobre 2024, pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Sur les dix premiers mois de l’année, la croissance demeure toutefois modérée : +0,4 %, à 12,4 milliards de dollars.
23/12/2025, 11:48
Le 18 décembre, dans l’hémicycle du Sénat, le sort de la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs s’est joué rapidement. Trop rapidement, diront certains. En quelques heures de débats, un texte attendu de longue date par une partie du monde de la création a été rejeté à une nette majorité. Résultat brut : 206 voix contre, 118 pour, 18 abstentions. Résultat symbolique : une fracture de plus entre les institutions et celles et ceux qui vivent de la création.
23/12/2025, 11:09
Le Groupe Média-Participations annonce la signature d’un accord de distribution avec la plateforme numérique africaine Gara. Ce partenariat porte sur la diffusion de son catalogue d’édition francophone sur le continent africain, via une plateforme conçue pour les usages numériques locaux. Il s’inscrit dans une stratégie de développement engagée par le groupe en Afrique, fondée sur le numérique et des partenariats avec des acteurs implantés sur le territoire.
23/12/2025, 10:35
Une scène presque surréaliste : dans un vaste local éclairé par les néons, cinq personnes — âgées de la vingtaine à la soixantaine, munies de scanners sophistiqués — scrutent chaque page, comme autant de gardiens du sens. Leur objectif ? Numériser méticuleusement des notices bibliographiques de la Bibliothèque nationale de la Diète du Japon (NDL), institution phare qui archive toutes les publications du pays.
23/12/2025, 10:22
Le gouvernement japonais prépare la création d’une plateforme de distribution de mangas à destination de l’étranger, financée et pilotée depuis le Japon. L’idée : fédérer éditeurs, acteurs de la diffusion numérique, organisations professionnelles, universités et laboratoires au sein d’un consortium « industrie–État–monde académique », afin de bâtir un service unifié où les éditeurs japonais seraient amenés à participer.
22/12/2025, 18:02
Lors du dernier Conseil des ministres en date, le 17 décembre, le ministre de l'Économie et des Finances Roland Lescure a présenté une ordonnance portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l'incorporant au code des impositions sur les biens et services (CIBS). Le livre y dispose d'une place particulière, puisqu'il bénéficie de taux dérogatoires.
22/12/2025, 13:11
Depuis 2021, PEN America, organisation de défense de la liberté d’expression et des écrivains aux États-Unis, recense les cas d’interdictions de livres dans les écoles publiques américaines. Leur dernier rapport met en lumière des milliers d’ouvrages retirés ou ciblés par des restrictions d'accès dans des bibliothèques scolaires à travers une grande partie du pays. Les classiques littéraires comme les romans contemporains destinés aux jeunes adultes sont concernés.
22/12/2025, 12:49
L’un des auteurs jeunesse les plus vendus du Royaume-Uni, David Walliams, a été écarté par son éditeur historique HarperCollins, à la suite d’une enquête interne portant sur des comportements jugés « inappropriés » envers de jeunes employées.
22/12/2025, 12:23
La succession est désormais actée à la tête de l’Académie suédoise, l’une des académies royales de Suède, dont le rôle peut être rapproché de celui de l’Académie française, chargée d’attribuer chaque année le prix Nobel de littérature. Après sept années passées au poste de secrétaire perpétuel, Mats Malm a annoncé son départ. Il quittera officiellement ses fonctions le 1er juin 2026, date à laquelle Ingrid Carlberg lui succédera.
22/12/2025, 10:48
Enfin, la Bibliothèque publique de l’État à Barcelone — longtemps appelée bibliothèque provinciale — sort de l’ombre des projets avortés et des promesses non tenues. Un chantier qui avait germé dans les esprits des décideurs culturels dès les années années 1980 est aujourd’hui lancé, avec un premier coup de pelle symbolique qui clôt, si l’on ose dire, 38 ans d’attente.
22/12/2025, 10:41
Les chaines de librairies Waterstones et Barnes & Noble, respectivement actives au Royaume-Uni et aux États-Unis, partagent un même propriétaire, le fonds d'investissement américain Elliott Investment Management. Celui-ci envisage une entrée en bourse des deux entreprises, au cours de l'année 2026.
22/12/2025, 10:11
Le 7 décembre 2025, en plein jour, deux hommes armés ont pénétré dans les salles d’exposition, s’emparant d’une douzaine d’œuvres rarissimes — huit gravures d’Henri Matisse et cinq tirées des illustrations de Menino de Engenho de Cândido Portinari — au cœur de l’exposition Do livro ao museu (Du livre au musée), organisée avec le Museu de Arte Moderna de São Paulo.
20/12/2025, 10:57
Dans ce coin de l’Amérique profonde, souvent perçu comme un bastion de conservatisme social, un épisode qui aurait pu rester un banal débat local est devenu un symbole des tensions contemporaines autour de la censure, de l’identité et de la lecture jeunesse. En cause : un petit album destiné aux enfants, Call Me Max, et son héros, un garçon transgenre — un sujet qui, ces dernières années, alimente des controverses bien au-delà des étagères des bibliothèques publiques.
20/12/2025, 10:43
À quelques jours de Noël, un contrôle mené dans les catalogues en ligne de plusieurs grandes enseignes culturelles met au jour une réalité : des textes négationnistes, des pamphlets suprémacistes et même des ouvrages interdits de diffusion en France se retrouvent proposés à la vente, parfois en direct, souvent via les logiques de marketplace. L’affaire, révélée par Libération, a provoqué les retraits rapides de certains produits, mais aussi l’annonce d’une saisine de la justice par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez.
19/12/2025, 15:26
Plusieurs perquisitions ont été menées, ce jeudi 18 décembre, visant la mairie du 7e arrondissement de Paris ainsi que les domiciles parisiens de Rachida Dati. La ministre de la Culture est soupçonnée de « corruption active et passive », « trafic d'influence auprès d'une organisation internationale publique », d'« abus de bien social et abus de confiance », de « détournement de fonds publics par une personne investie d'un mandat public » et de « recel et blanchiment », lorsqu'elle était élue au Parlement européen.
19/12/2025, 15:12
Le développement des technologies de l'information et de la communication s'est accompagné d'une certaine créativité des escrocs et autres arnaqueurs pour exploiter les failles de ces outils. Toute une variété de malversations inédites est apparue, qu'il convient de caractériser et désigner en français : la Commission d'enrichissement de la langue française a quelques propositions.
19/12/2025, 10:35
Avec cinq autres partenaires, le diffuseur-distributeur indépendant Pollen Diffusion devient actionnaire de Tom Pousse, une maison d’édition spécialisée dans l’accompagnement des enfants et des adultes en difficulté d’apprentissage et/ou en situation de handicap. L’opération s’inscrit dans une reprise collective, tandis que le fondateur, Alain Royer, conserve la direction éditoriale.
18/12/2025, 18:26
Réuni du 16 au 19 décembre, le Conseil de Paris a finalement validé l’aide à l’investissement destinée à 40 librairies indépendantes de la capitale, après un premier rejet qui avait fait grand bruit en novembre. Dans les « temps forts » de la séance, la Ville indique que le dispositif a été approuvé et qu’il vise l’attractivité, l’accessibilité et la transition énergétique des librairies sélectionnées.
18/12/2025, 13:12
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu, ce jeudi 18 décembre, un arrêt très attendu dans l'affaire C‑366/24, qui oppose Amazon au ministère de la Culture français. La multinationale américaine conteste en effet la réglementation sur les frais de port minimum pour la livraison à domicile des livres neufs, considérant qu'elle est contraire au droit européen. Dans son arrêt, la CJUE écarte certains arguments d'Amazon, mais rappelle toutefois que la mesure « doit être analysée à la lumière des règles en matière de libre circulation des marchandises ».
18/12/2025, 13:08
Dans les années 2050, Stella, une jeune fille différente et courageuse, découvre le début d'Une légende oubliée : celle du Cœur de diamant, un symbole d’espoir capable de sauver la Terre. Guidée par la sagesse toltèque, une louve blanche et sa propre lumière intérieure, elle part en quête de cette légende sans se douter que c'est en quête d’elle-même qu'elle se lance. Un projet Ulule porté par Charlotte Hiroux Sırkıntı.
18/12/2025, 13:02
La ministre de la Culture Rachida Dati a remis, ce mercredi 17 décembre, des certificats d’inclusion à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel (PCI) à différentes communautés patrimoniales représentantes d’une pratique culturelle. À cette occasion, le chjam’è rispondi, des joutes poétiques improvisées et chantées en Corse, est entré au sein de cet inventaire.
18/12/2025, 10:33
Après plusieurs semaines de débats à Bruxelles et Strasbourg, le Parlement européen a définitivement tranché sur le règlement contre la déforestation importée. Les livres et produits imprimés en sont désormais exclus, à l’issue d’un processus législatif entamé fin novembre. Une décision saluée par les éditeurs, mais qui continue d’alimenter les discussions sur l’équilibre entre ambition environnementale et réalités culturelles.
17/12/2025, 18:23
Aux éditions de l’Aube, la collection L’Aube noire ouvre un nouveau rendez-vous : « L’affaire qui… », une série créée et dirigée par Michèle Pedinielli, en coédition avec la Bibliothèque nationale de France (BNF).
17/12/2025, 18:23
PEN International, organisation de défense de la liberté d’expression et des droits des écrivains, et l'antenne biélorusse du PEN annoncent la libération de 123 personnes détenues en Biélorussie, actée ce 13 décembre. Les organisations relient cette décision à des négociations avec les États-Unis pour un possible allègement de sanctions économiques et demandent la libération de toutes les personnes encore emprisonnées pour des motifs politiques ainsi que des mesures de justice, l’exil ayant été imposé aux personnes libérées.
17/12/2025, 15:25
La maison d'édition lyonnaise Black Book, spécialisée dans les jeux de rôle et jeux de société, a annoncé son placement en redressement judiciaire, validé par le tribunal des activités économiques de Lyon mi-novembre. L'entreprise est fragilisée en raison du coût lié au bail d'un important dépôt, a expliqué David Burckle, fondateur et dirigeant.
17/12/2025, 11:25
Les chiffres ont parfois le mauvais goût d’être clairs. En interrogeant l’agrégateur Paris Librairies, on observe que 54 librairies parisiennes ont en stock des ouvrages signés Jordan Bardella ou Nicolas Sarkozy. Dans le même temps, 187 librairies proposent le dernier roman de Laurent Mauvignier. Un rapport de un à trois.
17/12/2025, 09:59
À l'heure où les mouvements croisés de financiarisation et de concentration remodèlent l'édition française, la bibliodiversité semble plus menacée que jamais. Que peuvent les bibliothèques publiques face à cette mutation ? Les relations des établissements avec tous les acteurs de la chaine, de l'auteur au lecteur, peuvent-elles soutenir la diversité de la production éditoriale ? Une journée professionnelle, le 20 janvier 2026, doit apporter quelques réponses à ces questions.
17/12/2025, 09:37
Au Havre, une adresse familière des chineurs de papier s’apprête à baisser le rideau. Les Yeux d’Elsa, bouquinerie généraliste doublée d’un café littéraire, va fermer début 2026, après plus de 30 ans de présence. En cause : des ventes en baisse et des charges trop lourdes, qui poussent son propriétaire à mettre le lieu en vente.
16/12/2025, 17:41
Très discuté et enjeu décisif pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, le projet de loi de finances 2026 a été adopté, ce lundi 15 décembre, par le Sénat, par 187 voix contre 109. Rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, il doit désormais passer par une commission mixte paritaire qui avancera un compromis susceptible d'être adopté par le Parlement dans son entièreté.
16/12/2025, 13:10
Camille Thoniel rejoint Livre et lecture en Bretagne en tant que chargée de l’économie du livre, apportant avec elle une solide expérience de l’édition contemporaine et de l’accompagnement des structures indépendantes.
16/12/2025, 13:10
Pour entrainer leurs grands modèles de langage, les développeurs et fournisseurs d'intelligence artificielle s'appuient sur de vastes corpus, au sein desquels se trouvent souvent des œuvres protégées par le droit d'auteur. Tandis que les négociations ouvertes avec les ayants droit sur une compensation pour cet usage patinent, une proposition de loi émerge au Sénat, autour d'une « présomption légale d'utilisation ».
16/12/2025, 11:04
Cette fin d'année sera cruciale pour le secteur du livre, miné par des résultats jugés décevants et une certaine morosité ambiante. L'impératif économique masquera sans doute des réflexions sur l'industrialisation et la commercialisation des ouvrages, alors que certains acteurs s'interrogent sur l'impact environnemental de leurs pratiques. La maison d'édition Wildproject, qui consacrait dès 2019 un titre à l'écologie du livre, poursuit cette réflexion.
15/12/2025, 15:38
Top ArticlesLettre à Nicolas Demorand : “Ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium” La librairie de l'année : si tu achètes un livre sans le lire, tu payes plus cher “Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal “J’ai cru travailler dans une maison d'édition où les livres comptaient vraiment”
Commenter cet article