Tintin parle gascon, bourguignon et patois : un album au cœur des langues régionales

Depuis le 11 décembre, Les Bijoux de la Castafiore se lit pour la première fois en gascon sous le titre Las Jòias de la Castafiòra. Le projet a été mené par Jérémy Geys-Romoli, Bayonnais de 39 ans et tintinophile de longue date, qui souhaitait voir l’univers d’Hergé dialoguer avec une langue liée à son histoire personnelle.

Après avoir obtenu l’accord de Casterman et de Tintinimaginatio, il s’est entouré de l’Académie gasconne de Bayonne pour trouver un traducteur. Vincent Claverie a assuré cette adaptation, nécessitant notamment la création de termes inexistants en gascon.

Le choix de l’album n’est pas anodin. Publié en 1963, Les Bijoux de la Castafiore rassemble la plupart des personnages emblématiques de la série et repose largement sur les dialogues. Tirée à 2000 exemplaires, la version gasconne est diffusée en édition limitée, sans réédition annoncée. Une partie des exemplaires a déjà été vendue, principalement via un site dédié.

D’autres initiatives récentes confirment cet intérêt pour l’album. À Montceau-les-Mines, des bénévoles de l’association Tintinnabuler au Montceau ont proposé Les Pendouillons d’la Castafiore, une traduction en patois montcellien, le parler populaire de la commune de Saône-et-Loire, tel qu’il s’est formé surtout au XIXᵉ et au début du XXᵉ siècle, avec l’essor minier.

Le travail a été réalisé collectivement, avec l’objectif de transmettre un parler local à travers une bande dessinée largement connue. Dans cette version, la Castafiore s’exclame ainsi : « Saint Vierge, mes pendouillons ! ».

Un album emblématique au cœur d’un mouvement plus large

En Bourgogne, Les Bouquiottes d’lai Castafiore marque la première traduction de Tintin en bourguignon de l’Auxois, variété du bourguignon, lui-même langue d’oïl. Le projet est porté par Nicolas Poussy, originaire de Mont-Saint-Jean, en Côte-d'Or, qui a grandi au contact de ce patois aujourd’hui peu pratiqué.

Commencée seul, la traduction a ensuite été enrichie par des recherches et des échanges avec des locuteurs, notamment pour stabiliser la graphie et la conjugaison. L’album a été publié le 6 décembre, accompagné d’une exposition à l’Office de tourisme de Pouilly-en-Auxois.

Si ces trois traductions ont suscité un intérêt particulier, c’est en raison de leur proximité dans le temps et de leur forte dimension locale. Elles prolongent toutefois un mouvement engagé depuis plusieurs décennies autour de l’œuvre d’Hergé. Les Bijoux de la Castafiore est régulièrement choisi pour ce type d’adaptation, l’intrigue se déroulant essentiellement en France, sans déplacement à l’étranger, ce qui facilite l’appropriation linguistique.

Plus largement, l’œuvre de Tintin a donné lieu, au fil du temps, à de nombreuses traductions en langues régionales et minoritaires, en France comme à l’étranger. Ces adaptations, portées par des associations, des linguistes ou des amateurs, ont concerné différents albums de la série, avec l’accord des ayants droit et le plus souvent dans des tirages limités.

Un phénomène qui dépasse la curiosité linguistique pour interroger la transmission et la visibilité des langues minoritaires.

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com