Subvention, mobilisation, Noël : le combat d’une librairie à Nanterre

À l’approche des fêtes, El Ghorba Mon Amour, librairie indépendante installée boulevard des Provinces, près de l’université, à Nanterre, a lancé un SOS sur les réseaux sociaux : sans une fin d’année solide, décembre pourrait être le dernier mois d’ouverture. L’appel a déclenché une mobilisation locale rapide, jusqu’à la mairie, qui a voté une subvention exceptionnelle de 10.000 euros. Un bol d’air, mais pas une ligne d’arrivée : les fondatrices le répètent, il faut désormais consolider l’activité et régler la question du loyer.
Le 23/12/2025 à 18:08 par Hocine Bouhadjera
23/12/2025 à 18:08
Dans un point d’étape publié après leur appel, les libraires racontent un sursaut collectif : « Tout le quartier - et même la ville entière - se mobilise », avec une hausse du chiffre d’affaires quotidien et des commandes, du « tractage » sur les marchés et dans les écoles, des flyers distribués dans les boîtes aux lettres, et un appel relayé « par le club de foot de Nanterre ». Elles saluent les « témoignages et vos efforts », y voyant « une victoire » : « Que vous vous empariez de cette librairie, qu’elle soit devenue vôtre ».
La mairie s’est, à son tour, faite le relais de cet élan. Dans le même texte, l’équipe indique que « le conseil municipal a voté l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 10.000 euros », destinée à soutenir la pérennité d’une librairie dans le quartier Université. « Nous les en remercions ici vivement ! » écrivent-elles, tout en rappelant que ce soutien n’efface pas le reste : « C’est une première étape nécessaire dans la consolidation de notre modèle économique », ajoutant : « Nous ne lâcherons rien sur la négociation de notre loyer. »
la subvention municipale est rendue possible par la loi Darcos, qui donne aux collectivités locales la possibilité d’accompagner certains commerces, dont les librairies indépendantes.
L’enjeu est simple : Noël pèse lourd dans l’équation d’une petite structure. « On fait à Noël à peu près 25 % du chiffre d’affaires », explique Lucie Guardos auprès de RFI, salariée de l'enseigne, qui dit avoir voulu rappeler un point essentiel aux lecteurs : « Le prix du livre il va être pareil, commandé sur internet ou ici. Ici vous allez bénéficier d’écoute et de conseils en fonction de vos lectures. »
Auprès d'Actu Paris cette fois, Halima M’Birik, co-fondatrice de la librairie, décrit une situation « aggravée depuis un an » : hausse du loyer, concurrence accrue, et un contexte de baisse pour l’ensemble de la filière. Les fondatrices n'ont pas lancé une cagnotte : leur appel a consisté à inciter aux achats de fin d’année sur place, avec une formule : « Il nous faut un jackpot de Noël ».
À cela s’ajoute, selon la libraire, la réalité du territoire, marquée par une clientèle socialement diverse et fortement touchée par l’inflation, qui rend les achats culturels plus difficiles.
El Ghorba Mon Amour a ouvert en 2020 à Nanterre. Le lieu est situé dans le quartier de l’université, à distance du centre-ville, une implantation qui a, d’emblée, constitué un défi. Mais l’adresse porte aussi une charge symbolique : il y a quelques décennies, là où se trouve aujourd’hui le commerce, des milliers de familles algériennes, marocaines, portugaises ou italiennes vivaient entassées dans un bidonville.
Cette dimension était déjà au cœur du projet dès les débuts. El Ghorba signifie « exil » en arabe. La librairie est généraliste, ouverte et engagée, attentive à un fonds d’essais critiques, d’histoire des luttes et de littératures des Sud, et pensée comme un espace de rencontres. Son ouverture a toutefois été rapidement contrariée : trois jours après l’inauguration, le confinement a entraîné une fermeture forcée, avant une réouverture deux mois plus tard, accompagnée d’adaptations sanitaires et de la mise en place du retrait de commandes.
À LIRE - La fin d'une librairie engagée au coeur du Quartier latin
La séquence des dernières semaines a offert une respiration - et un message clair sur l’attachement local à la librairie. Dans leur point d’étape, les libraires le disent avec chaleur : « C’est une victoire que vous vous empariez de cette librairie, qu’elle soit devenue vôtre. » Mais elles posent aussi la suite : maintenir « une activité foisonnante après Noël ».
En attendant, concluent-elles, la librairie « déborde de merveilles à découvrir, à offrir ou à s’offrir » : « On vous attend nombreux·ses. »
Crédits photo : Pixabay
Par Hocine Bouhadjera
