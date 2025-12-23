Éric Pessan face à l’effondrement : plongée dans un roman qui brûle avec notre époque

On ne verra pas les fleurs le long de la route n’est ni un récit d’anticipation classique ni un pamphlet. C’est un roman de la lucidité inquiète, qui avance sans illusions, mais sans renoncer totalement à la beauté. Même au milieu des ruines, subsiste un regard levé vers Orion, une main qui écrit, un silence partagé. Peu de consolation, certes, mais une exigence : celle de regarder le monde en face, sans détour. À paraître le 16 janvier.
Le 23/12/2025 à 15:22 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
23/12/2025 à 15:22
0
Commentaires
0
Partages
Il faut parfois un roman pour dire ce que les discours publics esquivent. On ne verra pas les fleurs le long de la route s’ouvre sur une confession sèche, presque nue : la peur. Peur climatique, peur politique, peur intime.
D’emblée, Éric Pessan installe une voix à la première personne qui ne cherche ni l’apaisement ni la distance. « J’ai peur / il faut bien l’écrire quelque part », écrit le narrateur, avant d’avouer vivre « dans la peur […] en assistant à la lente, très lente agonie du vivant ». Ce seuil poétique, proche du manifeste, annonce un texte hybride, à la fois récit d’errance, journal de catastrophe et méditation politique.
L’histoire, volontairement ténue, épouse le mouvement d’un couple qui traverse de nuit une région ravagée par les incendies. La voiture progresse lentement, comme retenue par les cendres. Rien n’est sûr : ni l’itinéraire, ni l’issue. « Nous roulions en silence, comme engourdis, ne sachant pas si nous pourrions passer. » Cette absence de destination devient la métaphore centrale du livre : l’humanité avance, mais sans projet autre que survivre au prochain embrasement.
Le narrateur conduit, elle est là — présence aimantée, essentielle. « Le seul fil qui me retient, c’est toi. » Le lien amoureux, fragile et vital, sert de contrepoint à la désolation. Ensemble, ils occupent des maisons désertées, s’y arrêtent brièvement, repartent. Les haltes ne sont jamais des refuges durables ; elles ressemblent davantage à des respirations provisoires, presque coupables, dans un monde exsangue.
Progressivement, le texte élargit son cadre : à la catastrophe écologique s’ajoute une catastrophe culturelle. Le roman imagine — sans forcer le trait — une société où le papier est interdit, où écrire devient un acte suspect. « On ne peut pas écrire un livre était devenu un mot d’ordre civique et militant. »
Pessan ne décrit pas un basculement brutal, mais une lente dissolution : « Tout s’est produit lentement, par fondu-enchaîné plus que par révolution. » La dystopie est d’autant plus glaçante qu’elle ressemble à un prolongement logique de notre présent.
Dans ce contexte, la poésie de la femme aimée prend une valeur de résistance. Elle écrit à la main, sur du papier rare, presque clandestin. Le narrateur le sait : « Si cela avait un sens de se demander quelle forme de littérature est aujourd’hui indispensable, je répondrais la poésie. Ta poésie. » L’acte d’écrire devient ici un geste politique autant qu’un geste d’amour.
Le récit refuse la linéarité classique. Il avance par blocs, par respirations, alternant descriptions hallucinées, souvenirs, réflexions théoriques. Cette fragmentation épouse l’état mental du narrateur, saturé d’images médiatiques et de colère contenue. La syntaxe s’allonge, se tend, puis se brise ; les phrases s’enchaînent parfois sans répit, comme une respiration haletante : « Je veux porter ma lucidité jusqu’au bout et regarder ma fin. »
Le texte est constellé de références littéraires, philosophiques, musicales. Elles ne relèvent pas de l’ornement érudit : elles constituent une mémoire de secours, une bibliothèque intérieure menacée d’extinction. Lire devient une manière de tenir, d’insister encore, face à l’effacement programmé.
Le couple central fonctionne par contraste. Lui est traversé de rage, de fantasmes de sabotage, de visions radicales. Elle, plus silencieuse, incarne une autre forme de résistance : l’écriture, l’attention, la lenteur. Leur interaction n’est jamais idéalisée. Elle est tendue, parfois opaque, mais profondément solidaire. Ensemble, ils forment une cellule minimale, presque primitive, dans un monde qui a renoncé au collectif.
Autour d’eux, les figures secondaires — propriétaires terrifiés, forces de l’ordre absentes, silhouettes anonymes — apparaissent comme des ombres. Le roman ne cherche pas la galerie de personnages ; il privilégie la concentration, l’intensité.
Le style d’Éric Pessan est immédiatement reconnaissable : une prose dense, charnelle, nourrie de répétitions maîtrisées et d’images frappantes. La nature est décrite comme un corps blessé ; les paysages deviennent abstraits, presque picturaux. « Nous roulions dans un paysage lunaire […] une désolation pure ». Les dialogues sont rares, souvent elliptiques. Tout passe par la voix intérieure, par cette conscience qui refuse l’anesthésie.
Il y a, dans cette écriture, quelque chose de l’incantation et du cri retenu. Pas de pathos inutile, mais une gravité constante, tenue par une exigence morale : ne pas détourner le regard.
On ne verra pas les fleurs le long de la route n’est pas un roman confortable. Il dérange, il inquiète, il insiste là où l’on préférerait parfois fermer les yeux. Mais c’est précisément sa force.
En articulant catastrophe écologique, effondrement culturel et persistance de l’amour et de l’écriture, Éric Pessan signe un texte d’une cohérence rare, profondément contemporain. Un roman qui ne promet pas de salut, mais qui rappelle, avec une lucidité brûlante, pourquoi écrire — et lire — demeure un acte vital.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 16/01/2026
Aux Forges de Vulcain
19,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Dans 14 Juillet, Benjamin Dierstein referme une trilogie entamée avec La Sirène qui fume et La Cour des mirages en replongeant le lecteur au cœur des années 1968-1984, entre gauchisme, barbouzes et montée de l’extrême droite. Le livre s’ouvre sur un avertissement programmatique – « Rien de ce qui suit ne s’est passé de cette façon. Tout aurait pu se passer de cette façon. Et pourtant, rien. »
23/12/2025, 14:51
Au Fond du Puits, village perdu « au bout de la route », Cécile Coulon ouvre son nouveau roman par une vision d’apocalypse intime : un enfant de sept ans dont « le visage était pourri », transformé en masque de chair boursouflée, « criblé d’énormes et profondes stries ». D’emblée, le décor est posé : ce livre ne reculera ni devant l’horreur, ni devant la tendresse.
22/12/2025, 18:03
Dès les premières pages, Le secret de l’Herboriste pose un cadre limpide et une question morale qui irrigue tout le récit : « Les plantes sont capables du meilleur comme du pire. Certaines guérissent, D’autres blessent. » L’avertissement n’est pas décoratif. Il annonce un roman où le savoir, loin d’être neutre, devient une ligne de partage entre soin et châtiment, transmission et persécution. Par Lucy L. À paraître le 26 janvier 2026.
22/12/2025, 17:35
Dès son prologue, Ici tombent les filles installe une atmosphère d’une violence sourde, presque tellurique. La scène inaugurale, celle de la renarde attirée puis massacrée par un garçon armé d’une hache, agit comme une clé de lecture symbolique. L’animal croit au jeu, à l’échange, avant de comprendre, trop tard, qu'« il ne joue pas ». À paraître le 15 janvier.
22/12/2025, 17:19
Une jeune Italienne, de Franck Petruzzelli se présente comme un roman de la mémoire et de l’exil, tissé de strates temporelles qui se répondent et se contredisent. Dès les premières pages, le lecteur est placé face à une femme en suspens, Elena — devenue Hélène — assise sur un banc face à la mer, observant ses enfants jouer à distance.
19/12/2025, 15:02
Il est des livres qui ne racontent pas seulement une histoire : ils déposent une présence. Comment te dire ? (trad. Hélène Cohen) appartient à cette catégorie rare. Dès les premières pages, Genevieve Kingston installe une voix – calme, précise, traversée d’émotions contenues – qui ne quittera plus le lecteur.
19/12/2025, 11:19
Dès sa première phrase, Le ciel a disparu frappe par une frontalité déconcertante, « le jour où mon grand-père Ayann Ader décida de tuer Elon Musk ». L’énoncé, sec, presque clinique, agit comme un crochet narratif autant que comme un avertissement. Alain Blottière n’écrit pas un roman à thèse ; il installe un dispositif de trouble. À paraître le 8 janvier 2026.
18/12/2025, 16:23
Tout commence par une scène de forêt, ample et charnelle, où Paul Beaupère installe son héroïne dans un rapport viscéral au monde. Marie-Thérèse, soixante-dix ans, chasseuse aguerrie, traque un cerf avec une ferveur quasi mystique. Le texte épouse son souffle, sa patience, sa science du terrain. À paraître le 28 janvier 2026.
17/12/2025, 11:24
L’hôpital comme théâtre moral. Un étrange contexte pour installer un roman. C'est pourtant celui que choisit Laure Heinich pour installer son récit, Avant la peine : un espace saturé de symboles. Non pas décor neutre, mais véritable scène tragique où se croisent pouvoir, reconnaissance sociale, désir et violence larvée. À paraître le 14 janvier 2026.
16/12/2025, 17:41
Underdog n’est ni une biographie classique ni un simple récit autobiographique. Bruno Marsan y compose un livre de strates, un texte hybride où la trajectoire de Sylvester Stallone sert de miroir, de point d’ancrage et parfois de contrepoint à une exploration intime de l’enfance, de l’humiliation et de la construction de soi.
16/12/2025, 15:59
Avec Un abri pour Lampedusa, Elsa Régis propose un récit d’une grande densité littéraire, où l’intime et le politique s’enchevêtrent dans une même respiration narrative. Le roman s’ouvre sur un été italien, saison trompeuse « où l’on dit “été” pour dire “ça ne dure pas” », et se déploie entre Rome, Tivoli, Tarente et l’île de Lampedusa, dans un mouvement de va-et-vient constant entre les lieux de villégiature et les marges de l’exil.
16/12/2025, 15:22
Dès les premières pages, Aqua relève de l'évidence, limpide, liquide, pure : ce roman ne commence pas par un personnage, mais par un élément. L’eau, omniprésente, mouvante, indomptable, devient la matrice du récit. Gaspard Koenig ouvre son livre par une scène quasi cosmique : la chute d’une goutte de pluie, décrite avec une minutie sensuelle et une ampleur presque mythologique. Sortie le 9 janvier 2026.
15/12/2025, 16:09
Olivier Charneux poursuit un travail littéraire qu’il mène depuis plusieurs livres : interroger l’intime, non pour l’exhiber, mais pour en déplier les zones d’ombre. Le point de départ est connu dès les premières pages, brutalement posé : la sœur aînée de l’auteur, Catherine, s’est suicidée à dix-huit ans. Une vie probable, donc. À paraître le 2 février 2026.
12/12/2025, 11:36
Samira El Ayachi s'appuie sur l'héroïne de Flaubert pour une autobiographie éclatée où l’intime, la mémoire familiale et la littérature s’effleurent, se heurtent et se répondent. Le livre avance par fragments — comme des éclats de miroir — pour cerner la relation complexe entre une mère mutique, une fille affamée de mots, et l’ombre portée d’Emma Bovary, figure à la fois honnie, fascinante, indispensable. À paraître le 9 janvier 2026.
11/12/2025, 17:11
L’existence d’Adelina — jeune mère échouée aux marges sociales — se délite sous le poids des dettes, de la solitude et d’une série de décisions hâtives dictées par l’urgence. Cette femme est la figure centrale du roman de Lukas Bärfuss, Les Miettes (trad. Camille Luscher). À paraître le 8 janvier 2026.
10/12/2025, 11:29
Dès les premières lignes Jacky Schwartzmann donne le ton : un tueur à gages au badge STAFF exécute, à Rock en Seine, le guitariste de Måneskin en l’étouffant… dans un bac de sciure, avant de constater, satisfait, qu’il vient « rendre service au rock’n’roll ». Le roman ne lâchera plus ce mélange de noirceur radicale et de jubilation narrative. À paraître le 8 janvier 2026.
10/12/2025, 11:02
Il y a, dans Pierre le Gris, une manière singulière de saisir ce qui glisse entre les doigts : la banalité, la fatigue d’exister, les gestes infimes qui façonnent une vie. Zschokke construit un roman hypnotique où l’extrême simplicité du récit devient source de tension. Dès l’ouverture, une policière frappe au cœur du quotidien : « Son fils avait été écrasé par un camion et il était mort. » À paraître le 16 janvier 2026.
10/12/2025, 10:53
Il y a dans les images de Jeremy De Backer une forme d’évidence silencieuse : celle d’un regard qui s’émerveille sans bruit, d’un photographe qui choisit la lenteur comme méthode d’exploration. Pendant dix ans, il a traversé les paysages de la planète, appareil en main, pour y traquer ce qui, ici, ressemble à ailleurs. Ce voyage, il le raconte dans son premier livre, Bienvenue sur Terre, un ouvrage aux frontières du documentaire et du songe.
08/12/2025, 12:55
La guerre est difficile à écrire. C’est peut-être une des choses les plus difficiles à écrire. Peut-être parce qu’elle suppose la mort ; peut-être parce qu’elle suppose son idée, sa conception. L’idée de la mort, c’est cela qui est pire, car il y a derrière ce mur une inconnue qui s’accroche de principe à un réel presque inconcevable. Et donc aussi au vide. À paraître le 15 janvier 2026.
08/12/2025, 12:16
Ascension, vertige, démesure : Stefano Massini transforme la trajectoire de Donald Trump en une fable fulgurante où l’Amérique contemple son propre reflet. Dès l’incipit, le texte érige la métaphore fondatrice : l’humanité se divise entre « les hommes d’en bas et les hommes d’en haut ». Massini inscrit ainsi son héros dans la logique du surplomb, annonçant la quête obsessionnelle d’un homme décidé à s’arracher au plan horizontal pour dominer le monde. À paraître le 14 janvier 2026.
08/12/2025, 11:54
Le récit est fulgurant, tendu comme une corde : l’imaginaire des mythes fondateurs se mêle à l’asphalte des cités contemporaines. Comédie française de Charlie Jegonday s’ouvre sur une scène magistrale : l’échec d’un urbanisme poétique, broyé sous l’impératif gaullien d’efficacité — « Vous m’effacez toute votre poésie de ce plan et vous m’élevez des tours de béton. » À paraître le 21 janvier 2026.
08/12/2025, 11:28
Fini les crabes, les monstres et les parcs d’attractions : dans Knight Club, Arthur de Pins délaisse les rivages contemporains pour s’aventurer au cœur des Croisades, livrant une fresque médiévale aussi élégante qu’irrévérencieuse. Entre épopée, satire et western oriental, l’auteur signe une aventure foisonnante, traversée de références assumées et d’un souffle narratif qui ne faiblit jamais.
27/11/2025, 16:12
François Iᵉʳ appartient à ce petit panthéon de figures qui structurent l'Histoire traditionnelle de la France - aux côtés des Jeanne d’Arc, Louis XIV et autres Napoléon. Quelques mots suffisent à convoquer le roman national : Marignan, Pavie, Blois, Chambord, Fontainebleau… et, bien sûr, Léonard de Vinci serré dans les bras du roi mécène.
12/11/2025, 18:29
Dans ce roman noir sec et presque clinique, Dolores Hitchens déplie, sous des dehors anodins, la mécanique d’une manipulation. Jennifer Hamilton, jeune femme sans fortune, reçoit un jour une lettre étrange : « C’est ton oncle Bax qui t’écrit. Baxter Webb. » Ce pli ouvre la trappe du récit : un inconnu lui confie la mission de livrer, à la main, une enveloppe contenant 300 dollars à l’un des trois destinataires possibles.
28/10/2025, 10:10
On peut comprendre une époque à travers ce qu’elle mange. Antoine Dreyfus reprend cette évidence pour en faire une clé d’analyse : dans Les nazis à table, il montre comment la nourriture, loin d’être anecdotique, fut un instrument central de la politique nazie. Dès la préface, il écrit : « L’assiette devient un outil de domination, un marqueur idéologique, un champ de bataille silencieux. »
28/10/2025, 09:52
Il s'il était plus significatif de comprendre ce que le vin révèle de nous, que de chercher à le définir ? L’ouvrage s’ouvre sur un prologue contemplatif : Jérôme Baudouin observe une vigne comme un corps vivant, traversé de pulsations et de métamorphoses. De ce geste simple — regarder, sentir, goûter — il construit une réflexion sur la mémoire, la transmission et le rapport entre l’homme et la nature.
28/10/2025, 09:39
Avec Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres, Hubert Sagnières ne signe pas seulement un beau livre : il propose une enquête minutieuse et érudite sur un siècle d’explorations arctiques, entre 1818 et 1876, à une époque où la quête du passage du Nord-Ouest enflammait les imaginaires et mobilisait des moyens considérables.
03/10/2025, 18:14
Imaginez un enfant qui chuchote qu’un monstre vit dans le placard — et des adultes qui refusent d’entendre. C’est exactement sur ce fil — ténu, fragilisé — que se tient Derrière la porte (trad. Maxime Le Dain), comic de James Tynion IV et dessinée par Gavin Fullerton, annoncée pour le 3 octobre 2025 chez Urban Comics.
29/09/2025, 15:45
Le Rassemblement national prospère depuis cinquante ans sur une promesse martiale – « mener enfin la grande bataille contre l’immigration » – mais cette guerre-là n’existera jamais. Ni grande, ni vraiment contre l’immigration, ni même une bataille. Une illusion électorale, rien de plus. Que déconstruit Olivier Wickers dans son livre, La menace fantôme.
29/09/2025, 10:49
Comment dire l’effondrement sans céder ni au pathos ni à la froide distance ? Marion Muller-Colard signe un texte qui échappe aux catégories : ni roman, ni essai, ni pur journal de deuil. L’ordre des choses, c’est un récit hybride où l’intime se frotte à la morale publique, où les secousses privées rejoignent les grands débats éthiques.
29/09/2025, 09:30
Dans son nouveau roman L’Attachée de presse, Philippe B. Grimbert raconte une relation amoureuse placée sous le signe de la dépendance, du fantasme et de la perte de repères. À travers la figure énigmatique de Charlène Weber, professionnelle de l’ombre chargée de promouvoir des écrivains, le narrateur — critique littéraire dans un hebdomadaire culturel — déroule le fil d’une passion qui vire peu à peu à l’aliénation.
26/09/2025, 12:14
Deux figures historiques de la littérature, conversant l’une avec l’autre : Breton, l’aîné d’une quinzaine d’années, fondateur du surréalisme. Gracq, jeune poète qui refusera en 1951 le Prix Goncourt attribué au Rivage des Syrtes… Dès 1939, ils entamèrent une correspondance qui reviendra plus vivace à la Libération. « Ensemble », mais « séparément » comme l’écrivit Breton…
25/09/2025, 11:40
À 20 ans Arthur Rimbaud arrête définitivement la poésie et s'en va se perdre sur les chemins d'Afrique. Alessandra part sur ses traces pour nous livrer le carnet de route que le poète maudit n'a jamais dessiné. Une belle invitation au voyage où les peintures font écho aux vers du poète.
25/09/2025, 09:47
À l’écart des récits balisés, Naufrage(s) de Michèle Lesbre s’avance comme une dérive intime et lucide. Ni fiction ni mémoires, ce texte inclassable épouse les vents de l’île de Sein pour mieux sonder ceux qui secouent notre époque. Un chant personnel, éperdu, où le politique et le poétique se nouent sans effets de manche.
24/09/2025, 10:34
À première vue, on pourrait croire à un recueil destiné à faire joli sur une table basse. Un “calendrier de l’avent” en 25 textes, saupoudré de Noël, de flocons et de guirlandes… Erreur. Ce petit livre en apparence discret recèle une force douce mais constante, comme une braise sous la neige. Et il n’a rien de décoratif.
24/09/2025, 10:24
L’histoire débute sur Thémiscyra, l’île des Amazones, dans un climat de paix apparente. Mais cette sérénité est fissurée par un événement troublant : l’une des sœurs guerrières est mystérieusement tombée enceinte, ce qui constitue un choc majeur, car les Amazones, selon la tradition, sont réputées incapables de procréer — conséquence d’une ancienne décision de leur reine Hippolyte.
23/09/2025, 11:46
Autres articles de la rubrique Livres
Le trop rare Alex Taylor nous revient avec un nouveau roman, un western noir et sauvage. Une immersion glacée dans un univers de viande fumante et de chair pourrie où revient sans cesse l'obsédante question de la « servitude de la chair ». Âmes sensibles, s'abstenir. Amoureux des mots, plongez !
23/12/2025, 09:00
Pyrrhon. Naissance du scepticisme, d’Enzo Godinot, paraîtra le 8 janvier 2026 aux éditions du Cerf. Cette étude de grande ampleur propose une relecture approfondie de la figure de Pyrrhon et des origines du scepticisme antique, en renouvelant l’analyse des sources et en mettant au jour la cohérence éthique, pratique et politique d’une tradition trop souvent réduite à ses seuls enjeux théoriques.
23/12/2025, 08:03
Jade, adolescente rebelle, est amoureuse du héros de L’Attrape-cœurs. Grâce à lui, elle échappe à la tragique réalité de sa vie. Mais qui est-elle vraiment : une enfant blessée, une affabulatrice ? Ses proches aussi livrent leur propre version de l’histoire, mais peut-on vraiment leur faire confiance…
23/12/2025, 07:00
L’autrice s’adresse à celles et ceux qui sont toujours disponibles pour les autres, mais rarement pour eux-mêmes, qui ont du mal à dire non, à poser leurs limites et à prendre leur place sans culpabiliser. Elle nomme cette dynamique le « syndrome de la gentille fille ».
22/12/2025, 08:00
Avec une plume acérée et un style foisonnant, le premier roman d’Audrey Alwett suit quatre personnages qui vont œuvrer main dans la main pour faire renaître de ses cendres une sainte bien embarrassante. Ce quatuor, en apparence mal assorti, est constitué d’un jeune chasseur anti-chasse, d’une aide-soignante maltraitée, d’une autrice spoliée par son propre éditeur, et d’un vieux médecin au sommet de sa vigueur.
22/12/2025, 07:00
Romancier à succès des années 1890-1920, Marcel Prévost (1862-1941) partage avec Marcel Proust son prénom et l’étymologie de son nom. Altération locale du substantif prévôt, le patronyme de Proust a été parfois confondu avec celui de cet autre Marcel, alors plus connu que lui et dont le nom semblait comme « une faute d’impression du » sien, comme il l’écrit en 1912 à Louis de Robert[1]. La postérité a réglé la question et donné raison au cadet : Prévost est complètement oublié, ensablé, quant à Proust chacun le connaît, beaucoup le lisent encore et sa place dans l’histoire de la littérature – comme fondement du Nouveau Roman et de l’autofiction – n’est plus à faire. Par Jean-Marc Quaranta
21/12/2025, 09:00
Et si la manière dont nous dormons disait beaucoup de nos besoins de lien, de réconfort et d’intimité ? À partir d’un aveu simple, partager ses nuits avec son chien, Hélène Gateau ouvre une réflexion sur la nuit, la chambre et tout ce qui s’y joue, entre apaisement et tensions.
21/12/2025, 08:00
« Classes éclairées, éclairez-vous ! » En 1872, Gustave Flaubert laisse éclater sa colère dans une lettre publiée par Le Temps. La cible est précise : la municipalité de Rouen, coupable à ses yeux d’un refus incompréhensible — accorder un espace pour l’édification d’un monument à la mémoire de Louis Bouilhet.
21/12/2025, 07:00
L’Enfant du vent des Féroé, premier roman d’Aurélien Gautherie, paraît le 8 janvier 2026 aux éditions Notabilia. Situé aux îles Féroé au début du XXᵉ siècle, le livre explore un drame familial intime et tragique, porté par une écriture poétique où les vents, la nature et les objets deviennent les témoins d’existences ballottées par des forces qui les dépassent.
20/12/2025, 08:28
Eiao de Marin Ledun, parution le 9 janvier aux éditions Au vent des îles, est un court roman noir qui explore la mémoire blessée des essais nucléaires français en Polynésie à travers le destin d’une femme engagée et d’une île sacrifiée.
20/12/2025, 07:00
Derrière l’inébranlable Astérix, la deuxième place du classement provoque un choc (ou pas), pour la période du 8 au 14 décembre. Le Journal d’un prisonnier de Nicolas Sarkozy se distingue, quelques semaines après la sortie de prison de l'ancien président. Succès d’adhésion ou lié à la curiosité de comprendre ce que signifie un emprisonnement, même si court, l’ouvrage s’impose en tout cas comme l’un des événements éditoriaux majeurs de la semaine.
19/12/2025, 10:34
Inspectrice des jardins du baron de Kenwood, Héllébore vit sur le domaine avec ses sœurs triplées, Valériane et Aubépine. En secret, la jeune femme s’adonne à sa véritable passion, dont la pratique est pourtant interdite : l’herboristerie.
19/12/2025, 08:00
L’Esprit de sel de Guillaume Viry (éditions du Canoë, parution le 14 janvier 2026) : le récit d’Ita, femme juive née dans la pauvreté en Pologne, contrainte à l’exil et à l’errance à travers l’Europe jusqu’à Paris, porté par une écriture rythmée et habitée qui mêle récit, poème et tragédie.
19/12/2025, 07:00
« Qu’est aujourd’hui le prolétaire à l’égard du capitalisme ? Un instrument de travail. » Nous sommes en 1839. La formule claque, sèche, implacable. Félicité de Lamennais décrit une liberté qui n’en est pas une : juridiquement affranchi, l’homme moderne n’est plus la propriété d’un maître, mais sa volonté demeure enchaînée. Le corps n’est plus esclave, écrit-il, mais la faim a remplacé les chaînes.
18/12/2025, 08:00
Londres, 1850. Quand le légendaire sou-fétiche de Picsou disparaît de son célèbre coffre, c’est toute la ville qui risque de s’enfoncer dans le chaos. Les usines ferment une à une et Picsou lui-même semble avoir perdu la tête et dilapide sa fortune !
18/12/2025, 07:00
Avant même sa parution, Sécher tes larmes, premier roman policier de Meï Lepage, a suscité un enthousiasme international exceptionnel, au point d’être d’ores et déjà annoncé pour une traduction dans une dizaine de pays - fait rare pour une autrice débutante, et encore plus pour un premier livre.
17/12/2025, 09:00
Au soir d’une existence chaotique, qui l’a mené d’un bordel viennois jusqu’à la Prusse, où il a acquis une parcelle de terre dans une petite ville bordant l’Oder, Redo Hauptshammer entreprend d’écrire ses mémoires. Traduit par François-Michel Durazzo.
17/12/2025, 08:00
Diplômée de l’École du Louvre, Louise est retournée vivre à Lyon, sa ville d’enfance. Elle y a obtenu un CDD au sein d’une fondation d’art. Toujours tirée à quatre épingles, chignon impeccable, jupe et chemisier soigneusement choisis, elle se persuade de contrôler son existence et de tenir le chaos à distance.
17/12/2025, 07:00
Un chassé-croisé drôle et improbable entre deux amis, Léo le lionceau et Kimbo le papillon, qui essaient tant bien que mal de se retrouver à travers la ville pour fêter ensemble l’anniversaire de Kimbo.
16/12/2025, 08:00
La Terre est dévastée depuis que les hommes ont perdu la guerre contre les machines extraterrestres. Trente ans après l’invasion de la planète bleue par les Phantoms, les géants de métal, l’Humanité vit sous leur joug. Réduits en esclavage, les survivants travaillent à extraire l’énergie vitale, le « Mantra », pour alimenter les vaisseaux-mondes ennemis. Mais dans les ruines d’un monde brisé, l’espoir n’est pas tout à fait mort…
16/12/2025, 07:00
Ce coffret ne se contente pas d'ajouter une couronne à une œuvre plus bardée de médailles qu'Amin Dada, mais la désorganise intelligemment, c’est-à-dire lui rend son mouvement. Les Œuvres complètes, en deux volumes, de Paul Verlaine, constituent une invitation à ne plus rien fermer du tout : genres, périodes, « manières », légendes. Un beau cadeau de Noël pour quelqu'un qu'on aime beaaaucoup.
15/12/2025, 18:22
À Kamakura, cinq femmes âgées de trente-sept à soixante-treize ans se retrouvent à partager une même maison sans s’être jamais rencontrées auparavant, à l’exception de Kara, la propriétaire des lieux, et de son amie de longue date Mikiko. Huit minutes à pied de la gare de Kamakura est le nouveau roman de Tsukiko Ochi (trad. Sophie Bescond). À paraître le 9 janver 2026.
15/12/2025, 08:30
L’ouvrage se présente comme une série d’instantanés de la vie rurale tirés de l’expérience personnelle de l’autrice, qui a grandi dans la Creuse avant de partir suivre des études aux Beaux-Arts à Paris. Roman à paraître le 9 janvier 2026.
15/12/2025, 08:00
Le nord à contre-jour, d’Aude Seigne, paraîtra le 8 janvier aux éditions Zoé. Le roman suit une famille recomposée en vacances au Danemark, où chaque geste devient l’occasion de mesurer la place de chacun et les équilibres fragiles qui se créent.
15/12/2025, 08:00
La Mort clandestine, d’Hadrien Laroche, paraît aux éditions du Seuil le 2 janvier. Dans ce nouveau roman, un homme venu d’ailleurs et une femme en rupture avec les normes tentent de faire exister une passion dans un pays du Golfe où l’amour se vit sous surveillance.
15/12/2025, 07:00
Albin, de Martin Harníček, est un roman dystopique répressif et singulier, , traduit du tchèque par Benoît Meunier pour les Monts métallifères. L’intrigue se déroule dans une société autoritaire menacée par la surpopulation, où l’État a fait de la mort elle-même un enjeu politique et administratif : la gestion de l’âge et du décès des individus est codifiée par des lois strictes. À paraître le 9 janvier 2026
14/12/2025, 08:00
Imprégné de désir et de sensualité, Je ne te trouverai pas deux fois dans ce même corps explore l’intimité de corps livrés à la jouissance, sur fond d’un Port-au-Prince figé par la révolte populaire et l’emprise de la violence des gangs. Ainsi s'ouvre le roman de Kettly Mars, Je ne te trouverai pas deux fois dans ce même corps. À paraître le 9 janvier 2026.
14/12/2025, 07:00
« Viens, on va dans un café, on s'installe à une table et on ne prononce aucun mot. On se dévisage, on s'exprime avec nos gestes, nos regards, nos sourires... Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps, si on le veut, bien sûr, que l'on s'adresse la première parole. Ou que l'on se quitte, sans connaître la voix de l'autre. » Enfin silence, de Ruslan Hordiienko est à paraître le 9 janvier 2026.
13/12/2025, 18:43
Top ArticlesLettre à Nicolas Demorand : “Ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium” La librairie de l'année : si tu achètes un livre sans le lire, tu payes plus cher “Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal “J’ai cru travailler dans une maison d'édition où les livres comptaient vraiment”
Commenter cet article