Conflit syndical : le Snac porte plainte contre la CGT-Spectacle

Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs indique avoir été informé, le 24 avril 2025, de l’ouverture d’une procédure d’exclusion le visant. Il précise que cette démarche est intervenue sans mise en demeure préalable et qu’elle n’a pas donné lieu, à ses yeux, à un débat contradictoire. L’exclusion a été prononcée le 2 juin, avant d’être confirmée le 12 octobre.

Le Snac rappelle avoir lui-même rendu publique cette exclusion dans un communiqué diffusé le 17 octobre 2025. L’organisation affirme ne pas accepter les méthodes employées par la CGT-Spectacle au cours de cette procédure. Elle met en cause ce qu’elle qualifie de pratiques mensongères et insultantes, ainsi qu’une présentation qu’elle estime tronquée et falsifiée de ses prises de position sur plusieurs sujets.

Jusqu’à présent, le Snac indique avoir choisi de ne pas répondre publiquement aux attaques dont il s’estimait la cible. Ce choix était motivé, selon lui, par un souci de confraternité entre organisations d’auteurs. Il estime désormais nécessaire de réagir face à des méthodes qu’il considère préjudiciables aux auteurs et aux actions menées par des structures qu’il décrit comme engagées de longue date à leur service.

Plusieurs mois de tensions

Dans ce contexte, le Snac annonce saisir la justice pour diffamation. La plainte vise les allégations contenues dans le communiqué de la CGT-Spectacle du 30 octobre 2025. La procédure doit permettre à l’organisation mise en cause de répondre de ses propos et de produire les éléments sur lesquels elle fonde ses accusations.

Le syndicat affirme vouloir mettre un terme à ce qu’il décrit comme une succession de propos calomnieux, trompeurs et diffamatoires. Il indique être désormais déterminé à ne plus laisser passer ce type de déclarations à son encontre. Cette démarche marque un durcissement de sa position après plusieurs mois de tensions.

En engageant cette action, le Snac entend déplacer le différend sur le terrain judiciaire. Il considère que seule cette voie permet d’examiner les faits et les accusations formulées, dans un cadre contradictoire. L’issue de la procédure devra préciser les responsabilités et les conséquences des propos mis en cause.

