Avec Marc Kopylov, une certaine idée du livre s’éteint

Fondées et toujours installées rue des Cendriers, dans le 20ᵉ arrondissement de Paris, les Éditions des Cendres tirent leur nom de cette artère, elle-même héritée d’un ancien métier du quartier populaire. Une origine modeste, revendiquée, presque programmatique.

En quarante ans, Marc et Christiane Kopylov façonnent un catalogue cohérent. Près de 250 ouvrages le composent aujourd’hui.

L’art de l’écart maîtrisé

On y lit Ghérasim Luca, André Jammes, Robert Pinget, Stanislas Rodanski, Jérôme Peignot. On y trouve les écrits implacables de Claude Rutault, grand ami de l’éditeur. La maison publie également des entreprises collectives et savantes, comme les actes du colloque Daniel Arasse avec l’INHA (2006), ou la bibliographie exhaustive des Éditions de Minuit.

Les Éditions des Cendres ont notamment remis en circulation des œuvres longtemps indisponibles, parfois non rééditées depuis le XIXᵉ siècle, devenues rares sur le marché de l’occasion. La maison s’est également distinguée par un intérêt constant pour l’histoire du livre, la typographie et la bibliophilie, affirmant une ligne éditoriale qui engage autant le texte que l’objet.

Cette attention se retrouve dans la fabrication même des ouvrages. Qualité du papier, de l’impression, du brochage : rien n’est laissé au hasard. Les tirages sont volontairement limités, souvent numérotés. Une économie de la rareté, assumée, qui place le livre du côté de l’objet pensé, durable, transmis.

Le catalogue des Cendres refuse toute spécialisation étroite. En 2010 paraît un traité de la cuisine russe. En 2012, Papiers dominotés italiens – Un univers de couleurs, de fantaisie et d’invention (1750-1850) propose un panorama commenté de l’art du papier dominoté, présentant près de deux cents pièces et le catalogue de la maison Bertinazzi, unica rassemblant plus de trois cents modèles de la fin du XVIIIᵉ siècle. En 2015, une archéologie est menée avec la Bibliothèque Mazarine (De l’argile au nuage).

La maison accueille aussi des textes appelés à d’autres formes. Le Front de l’aube de Maryline Desbiolles devient livret d’oratorio en 2017. Les Membres fantômes de Pauline Mari, publié en 2022, est couronné du prix Larbaud. En 2024 paraît Petit chien sans ficelle d’André Schlesser, ancré dans un nord-ouest parisien qui fut aussi le sien. En 2025, le même publie Parlure, consacré à la voix d’Hélène Cixous.

« Des livres justes et soignés »

La bibliothèque Sainte-Geneviève lui a rendu hommage, saluant une personnalité unanimement appréciée : « Marc Kopylov faisait montre d’une élégance et d’une générosité naturelles en toutes circonstances, son charme et son humour étaient appréciés autant que la rigueur et la précision de son travail. Le monde du livre a perdu un grand éditeur, la bibliothèque Sainte-Geneviève a perdu un ami. »

Une relation construite dans la durée. Après une première collaboration en 2019 autour du Livre & la Mort (XIVᵉ-XVIIIᵉ siècle), Marc Kopylov, avec son épouse Christiane, a publié en 2024 l’édition d’un fleuron des collections de la bibliothèque : Le Journal des travaux de l’édification de Sainte-Geneviève par Henri Labrouste.

</center>

Figure volontairement discrète de l’édition indépendante, Marc Kopylov laisse derrière lui une œuvre éditoriale construite à deux, dans le temps long, attentive aux textes et à ce qui les porte. Une présence durable, sans emphase, mais essentielle. Une œuvre patiente, construite loin des effets, fidèle à une certaine idée du livre.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com