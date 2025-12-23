Isabelle Adjani marraine du Printemps des Poètes 2026

Le Printemps des Poètes a révélé en juin le thème de son édition 2026, intitulé « La liberté. Force vive, déployée ». Ce choix thématique constitue l’axe central de la 28ᵉ édition de la manifestation, programmée au mois de mars.

Les organisateurs ont ensuite annoncé le nom de la marraine de cette édition. Isabelle Adjani a accepté d’occuper ce rôle pour le Printemps des Poètes 2026. Cette désignation marque une nouvelle étape dans la communication autour de l’événement.

Le président du Printemps des Poètes, Emmanuel Hoog, a commenté cette annonce. « Isabelle Adjani a accepté d'être la marraine de l'édition 2026. Sa liberté, son talent et son engagement qu'elle a toujours mis au service des grandes œuvres, des grands talents et des grandes causes nous honorent ».

Isabelle Adjani est une actrice française, active au cinéma, au théâtre et à la télévision. Révélée dans les années 1970, elle a construit une carrière marquée par des rôles majeurs dans le cinéma français, notamment dans Nosferatu, fantôme de la nuit, L’Histoire d’Adèle H. ou encore Possession. Elle a été récompensée à plusieurs reprises par des César de la meilleure actrice.

Crédits photo : deepskyobject, CC BY-SA 2.0.

