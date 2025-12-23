Livre américain : une croissance portée par le relié et l’audio numérique

Le cœur du marché, celui du trade publishing (livres grand public), affiche une hausse de 3,5 % sur le mois, avec 1,1 milliard de dollars de revenus. Cette progression repose essentiellement sur le livre relié, en augmentation de 4,5 % (521,3 millions de dollars), tandis que le format broché progresse plus modestement (+1,5 %).

En revanche, les ventes dites mass market poursuivent leur déclin, en recul de 22,7 %, confirmant une érosion structurelle de ce segment. Les éditions spéciales et reliures particulières enregistrent également un repli (-4,9 %).

Le numérique présente un tableau nuancé. Les ventes de livres numériques augmentent légèrement en octobre (+1,9 %), tandis que l’audio numérique poursuit sa trajectoire ascendante avec une croissance de 7,3 %. À l’inverse, l’audio physique continue de s’effondrer (-21,1 %), devenant marginal dans l’économie globale du secteur. Sur l’ensemble de l’année, les revenus du trade restent toutefois orientés à la baisse (-2,3 %), malgré la résilience du relié et la relative stabilité de l’ebook.

Le segment des presses religieuses se distingue par une performance particulièrement dynamique : +10,6 % en octobre, porté par la progression du relié et surtout du numérique. Sur l’année, ce secteur demeure en croissance (+1 %). À l’opposé, l’édition professionnelle — incluant les ouvrages scientifiques, techniques, médicaux et juridiques — reste atone sur le mois et accuse un recul marqué sur l’année (-9,1 %).

Dans son ensemble, le marché américain du livre confirme ainsi une recomposition progressive : solidité relative du livre imprimé de qualité, montée en puissance de l’audio numérique et fragilisation persistante de certains segments historiques. Une évolution qui témoigne moins d’un retour à la croissance généralisée que d’un rééquilibrage profond des usages et des modèles économiques.

