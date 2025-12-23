Inscription
#Cinéma

Une Odyssée signée Nolan : la bande-annonce enfin révélée

Christopher Nolan lève un peu plus le voile sur L’Odyssée. La première bande-annonce du prochain film du réalisateur britannique vient d’être dévoilée, confirmant l’ambition hors normes de cette adaptation très attendue du poème fondateur attribué à Homère.

Le 23/12/2025 à 11:00 par Ewen Berton

Publié le :

23/12/2025 à 11:00

Ewen Berton

Après Oppenheimer, Nolan s’attaque donc à l’un des textes les plus anciens et les plus commentés de la littérature occidentale : le long retour d’Ulysse vers Ithaque, jalonné d’épreuves, de monstres et de dieux capricieux. La bande-annonce, dense et volontairement énigmatique, laisse entrevoir une fresque épique tournée, comme souvent chez le cinéaste, avec un goût prononcé pour les décors naturels.

Sans livrer beaucoup d’éléments narratifs précis, le teaser installe une atmosphère solennelle, portée par une musique grave et des images maritimes saisissantes. On y devine déjà la volonté de Nolan de conjuguer fidélité au mythe et relecture contemporaine.

À LIRE - Nolan s'attaque à L'Odyssée, avec une distribution de stars

Prévu pour une sortie en salles en 2026, L’Odyssée s’impose d’ores et déjà comme l’un des événements cinématographiques à venir, à la croisée du cinéma populaire et du patrimoine littéraire. Une rencontre entre Homère et Hollywood qui promet de faire couler beaucoup d’encre, et de pixels.

 
 
 

Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com

Commenter cet article

 

