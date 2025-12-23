Quand Tennessee Williams flirtait avec l’horreur : un inédit publié

The Strangers se déroule sur la côte du nord-est des États-Unis lors d’une nuit d’orage. Une maison isolée, le faisceau intermittent d’un phare, une tempête battante : l’atmosphère est celle d’un drame gothique radiophonique, peuplé de spectres et de phénomènes inquiétants.

Les protagonistes, un couple âgé et une invitée, sont confrontés à des entités surnaturelles que l’on appelle « les étrangers », qui hantent leur demeure dans des circonstances aussi mystérieuses qu’angoissantes...

Horreur, fantômes… et premiers signes du grand dramaturge

À rebours des spectacles de Broadway qui allaient assurer sa gloire, The Strangers n’a jamais été joué sur une grande scène. La pièce n’aurait connu qu’une unique diffusion sur une station de radio rurale de l’Iowa dans le cadre d’une série éphémère intitulée Little Theater of the Air en 1938.

L’éditeur de The Strand Magazine, Andrew Gulli, parle d’un texte intégrant tous les éléments du drame radiophonique d’horreur - vents hurlants, ombres, bougies vacillantes, pas mystérieux, apparitions spectrales -, tout en laissant déjà transparaître des motifs qui deviendront des constantes thématiques chez Williams : l’isolement, la peur, les zones grises entre imagination et réalité, et les hantises intérieures.

Pour le professeur de littérature John Bak, qui a analysé le texte pour Strand, l’œuvre se situe à l’intersection du gothique et de l’exploration psychologique, par la manière dont la peur et la mémoire altèrent la perception. Ce jeu entre phénomènes surnaturels et interprétation mentale annonce déjà certaines préoccupations majeures du dramaturge.

Une tradition américaine

L’une des leçons suggérées par les spécialistes est que Tennessee Williams, encore étudiant, s’inscrivait pourtant dans des traditions narratives plus vastes : la radio des années 1930 était un terrain d’expérimentation pour de nombreux jeunes dramaturges qui cherchaient à affiner leur art, à la fois pour le public et pour eux-mêmes. Outre le futur auteur d'Un tramway nommé Désir, des noms comme Tom Stoppard, Arthur Miller, Harold Pinter ou Robert Bolt ont également exploité ce format.

De nombreux auteurs américains s'appuyaient sur le médium radiophonique pour peaufiner leurs compétences de narration, de dialogue et de construction dramatique.

Certains spécialistes notent aussi que, derrière les éléments gothiques, l’écriture de The Strangers peut être liée à des préoccupations personnelles, en particulier les problèmes de santé mentale de sa sœur, Rose Williams, laquelle influencera plus tard des personnages fragiles comme Laura dans La Ménagerie de verre. Cette sensibilité à la folie et à la perception altérée, qui traverse son oeuvre, apparaît déjà dans cette pièce qui flirte entre surnaturel et psychologique.

En 2021 déjà, The Strand Magazine avait révélé un autre texte inédit de Tennessee Williams, The Summer Woman, une nouvelle de 1952 retrouvée dans les archives de la Houghton Library de l’Université Harvard.

En France, les éditions Robert Laffont ont publié en janvier dernier le recueil Aux origines de Tennessee Williams, qui rassemble sept nouvelles inédites en français, écrites au début des années 1930, alors que l’auteur cherchait encore sa voie, dans le contexte de la Grande Dépression. Traduites par Aline Azoulay-Pacvoñ, ces nouvelles donnent à voir un écrivain en formation, dont les thèmes et les obsessions annoncent, là-encore, déjà les grandes pièces à venir.

The Strand Magazine est une revue littéraire anglo-saxonne fondée à Londres à la fin du XIXᵉ siècle, historiquement célèbre pour avoir publié les aventures de Sherlock Holmes d’Arthur Conan Doyle. Relancée au XXIᵉ siècle, elle se consacre aujourd’hui à la publication de fictions et de textes inédits ou redécouverts de grands auteurs, issus d’archives littéraires.

Un auteur majeur

Tennessee Williams (1911-1983), de son vrai nom Thomas Lanier Williams III, demeure avant tout l’un des plus grands dramaturges du XXᵉ siècle. Sa renommée repose principalement sur ses pièces de théâtre, dont plusieurs - Soudain l’été dernier ou La Nuit de l’iguane, notamment - ont connu d’importantes adaptations cinématographiques, confiées à des réalisateurs majeurs tels qu’Elia Kazan ou John Huston, et portées à l’écran par des figures emblématiques d’Hollywood comme Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn, Marlon Brando ou Paul Newman.

Au cœur de son œuvre, il déploie une écriture d’une intensité poétique rare, soutenue par une profondeur psychologique qui sonde sans complaisance les fragilités humaines. Ses pièces abordent des thèmes universels - la solitude, le désir, la déchéance, mais aussi les tensions constantes entre les apparences sociales et les vérités intimes -, et donnent une voix singulière aux marginaux, aux êtres vulnérables et aux âmes tourmentées, souvent nourries de ses propres blessures. Il s’attache à dessiner des personnages complexes, pris dans des conflits intérieurs déchirants ou confrontés à une société oppressive et normative.

La puissance émotionnelle de l’œuvre de Tennessee Williams est indissociable de ses difficultés personnelles. Toute sa vie, l’écrivain a été confronté à des épisodes de dépression, à des addictions, notamment à l’alcool et aux médicaments, et à un sentiment persistant de solitude. Il a également été profondément marqué par l’internement psychiatrique de sa sœur Rose, expérience traumatique qui irrigue nombre de ses personnages fragiles ou en rupture avec le monde.

L’intérêt durable de son œuvre tient également à sa richesse stylistique. Tennessee Williams y conjugue un lyrisme puissant à des dialogues profondément ancrés dans le réel, parvenant à faire coexister la brutalité des émotions humaines avec une esthétique d’une grande délicatesse.

Crédits photo : Anna Magnani et Tennessee Williams (Radiona Zagreb Makerspace, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com