Revenus des artistes-auteurs : au Sénat, un débat crucial expédié dans un hémicycle quasi désert

Le 18 décembre, dans l’hémicycle du Sénat, le sort de la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs s’est joué rapidement. Trop rapidement, diront certains. En quelques heures de débats, un texte attendu de longue date par une partie du monde de la création a été rejeté à une nette majorité. Résultat brut : 206 voix contre, 118 pour, 18 abstentions. Résultat symbolique : une fracture de plus entre les institutions et celles et ceux qui vivent de la création.
Le 23/12/2025 à 11:09 par Nicolas Gary
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
23/12/2025 à 11:09
0
Commentaires
4
Partages
Dans les tribunes, plusieurs dizaines d’artistes-auteurs étaient présents. Les images que vous avez transmises parlent d’elles-mêmes : regards tendus, bancs clairsemés, sentiment d’assister à un moment décisif… et pourtant expédié. Le contraste entre l’importance du sujet pour les intéressés et la relative indifférence de l’hémicycle a frappé nombre d’observateurs.
La proposition de loi visait à instaurer un mécanisme de revenu de remplacement temporaire pour les artistes-auteurs, sur le modèle d’une continuité de revenus entre deux périodes d’exploitation ou de commande. Elle s’adressait à un public bien identifié : écrivains, illustrateurs, plasticiens, photographes, compositeurs, scénaristes — tous exclus du régime de l’intermittence, et largement absents des dispositifs classiques d’assurance-chômage.
Les chiffres sont connus et documentés depuis plusieurs années par le ministère de la Culture, l’Inspection générale des affaires culturelles et des organismes professionnels : une majorité d’artistes-auteurs perçoit des revenus faibles, irréguliers, et structurellement imprévisibles. Le texte entendait répondre à cette réalité économique, sans remettre en cause le statut d’indépendant ni transformer les créateurs en salariés.
Dans l’hémicycle, le débat a rapidement quitté le terrain strictement social pour glisser vers des considérations idéologiques. La majorité sénatoriale a exprimé de fortes réserves sur le principe même d’un revenu de continuité, perçu comme un dispositif coûteux, complexe à administrer et susceptible de brouiller la frontière entre création indépendante et protection sociale collective.
La ministre de la Culture, Rachida Dati, est intervenue pour marquer l’opposition du gouvernement. Sans nier la fragilité économique d’une partie des artistes-auteurs, elle a privilégié une autre lecture : selon elle, la réponse devait passer par une amélioration des rémunérations en amont (contrats, droits d’auteur, relations avec les diffuseurs), plutôt que par un mécanisme assimilable à une assurance-chômage. Une position cohérente avec la ligne gouvernementale actuelle, mais perçue par les défenseurs du texte comme largement insuffisante à court terme.
À gauche, les sénateurs favorables à la proposition ont tenté de recentrer le débat sur la réalité vécue par les créateurs : des périodes entières sans revenus, des droits sociaux lacunaires, une dépendance croissante aux minima sociaux. Ils ont rappelé que la création constitue une richesse collective, économique autant que symbolique, et qu’elle repose sur un travail réel, continu, mais mal reconnu.
L’un des arguments les plus fréquemment avancés par les opposants au texte a été celui du risque d’« appel d’air » : rendre la profession plus attractive sans garantir davantage de débouchés. Une crainte qui, pour beaucoup d’artistes présents, relevait davantage du fantasme que de l’analyse économique. Car devenir artiste-auteur ne relève ni du confort ni de la facilité, et les barrières à l’entrée sont déjà nombreuses, souvent dissuasives.
Autre point de friction : la peur d’une institutionnalisation de la création, comme si toute protection sociale conduisait mécaniquement à une normalisation de l’art. Un raisonnement que les partisans du texte jugent paradoxal, rappelant que d’autres pays européens ont mis en place des dispositifs comparables sans voir leur vitalité artistique décliner.
Le vote final n’a laissé place à aucune ambiguïté. Malgré quelques amendements adoptés en séance, la proposition de loi a été rejetée dans son ensemble. Les groupes de gauche ont voté pour, la majorité sénatoriale contre, tandis que le groupe centriste présidentiel s’est majoritairement abstenu, laissant le texte sans majorité.
À l’extérieur du Sénat, la mobilisation des artistes-auteurs — tribunes, rassemblements, prises de parole publiques — n’aura donc pas suffi cette fois-ci. Mais elle a laissé des traces. Car au-delà du rejet, le débat a mis en lumière un décalage persistant entre la réalité économique de la création et la manière dont elle est pensée politiquement.
Le rejet du Sénat ne clôt pas le dossier. Un texte similaire est appelé à être examiné à l’Assemblée nationale, où les équilibres politiques sont différents. Le sujet, lui, ne disparaîtra pas : la question de la protection sociale des artistes-auteurs revient régulièrement dans le débat public, portée par des rapports, des collectifs et des crises successives.
Reste une impression tenace, presque ironique : celle d’un monde politique prompt à célébrer la création française, mais encore hésitant à en assumer pleinement les conditions matérielles d’existence. Entre consternation et amusement un peu amer, les artistes-auteurs, eux, continuent de créer. Souvent sans filet.
Crédits photo : Sénat
DOSSIER - Continuité de revenus : la fin de la précarité pour autrices et auteurs
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (Snac) annonce engager une plainte pour diffamation contre la CGT-Spectacle. L’organisation dénonce des propos tenus dans un communiqué daté du 30 octobre 2025, qu’elle juge mensongers et insultants. Cette action judiciaire intervient après une procédure d’exclusion engagée au printemps et confirmée à l’automne, que le Snac conteste sur la forme et sur le fond. L’affaire est portée devant le doyen des juges d’instruction de Paris.
23/12/2025, 12:52
Plusieurs perquisitions ont été menées, ce jeudi 18 décembre, visant la mairie du 7e arrondissement de Paris ainsi que les domiciles parisiens de Rachida Dati. La ministre de la Culture est soupçonnée de « corruption active et passive », « trafic d'influence auprès d'une organisation internationale publique », d'« abus de bien social et abus de confiance », de « détournement de fonds publics par une personne investie d'un mandat public » et de « recel et blanchiment », lorsqu'elle était élue au Parlement européen.
19/12/2025, 15:12
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu, ce jeudi 18 décembre, un arrêt très attendu dans l'affaire C‑366/24, qui oppose Amazon au ministère de la Culture français. La multinationale américaine conteste en effet la réglementation sur les frais de port minimum pour la livraison à domicile des livres neufs, considérant qu'elle est contraire au droit européen. Dans son arrêt, la CJUE écarte certains arguments d'Amazon, mais rappelle toutefois que la mesure « doit être analysée à la lumière des règles en matière de libre circulation des marchandises ».
18/12/2025, 13:08
Après plusieurs semaines de débats à Bruxelles et Strasbourg, le Parlement européen a définitivement tranché sur le règlement contre la déforestation importée. Les livres et produits imprimés en sont désormais exclus, à l’issue d’un processus législatif entamé fin novembre. Une décision saluée par les éditeurs, mais qui continue d’alimenter les discussions sur l’équilibre entre ambition environnementale et réalités culturelles.
17/12/2025, 18:23
Pour entrainer leurs grands modèles de langage, les développeurs et fournisseurs d'intelligence artificielle s'appuient sur de vastes corpus, au sein desquels se trouvent souvent des œuvres protégées par le droit d'auteur. Tandis que les négociations ouvertes avec les ayants droit sur une compensation pour cet usage patinent, une proposition de loi émerge au Sénat, autour d'une « présomption légale d'utilisation ».
16/12/2025, 11:04
Dix ans après l’effondrement spectaculaire d’Aristophil, le verdict est tombé. Le tribunal de Paris a condamné ce jeudi 11 décembre Gérard Lhéritier, fondateur de la société de placements en manuscrits anciens, à cinq ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses. Âgé de 77 ans et absent pour raisons de santé, l’entrepreneur a été reconnu responsable d’un dispositif frauduleux qui a ruiné des milliers d’épargnants. Son avocat a annoncé son intention de faire appel.
11/12/2025, 18:22
À mesure que la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs avance au Sénat, une mobilisation se déploie loin des projecteurs. La Sacem orchestre un lobbying soutenu auprès des parlementaires pour torpiller le texte, défendant publiquement le droit d’auteur tout en protégeant, en réalité, les intérêts économiques des diffuseurs.
11/12/2025, 11:26
Ce 3 décembre, l’Assemblée nationale a adopté l’article 5 du projet de loi réformant la gouvernance de la protection sociale des artistes-auteurs. Malgré un lobbying indéniable des fondateurs de l'Agessa, pour préserver le texte dans sa version initiale, plusieurs amendements structurants ont été intégrés. Ils constituent une avancée majeure pour la démocratie sociale, la reconnaissance du scandale Agessa et la clarification de la représentativité.
04/12/2025, 13:20
Le sort de Christophe Gleizes, journaliste français collaborant notamment avec So Foot et Society, s’alourdit encore. Mercredi, le parquet de Tizi-Ouzou, en Algérie, a requis dix ans de prison à son encontre, alors qu’il avait été condamné en première instance à sept ans de réclusion pour « apologie du terrorisme ». Le procureur a affirmé que « l’accusé n’est pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique mais pour commettre un acte hostile », réclamant également une amende de 500.000 dinars algériens, soit un peu plus de 3000 euros.
03/12/2025, 18:11
Le ministère de l'Intérieur a annoncé porter plainte contre les éditions Libertalia, pour la publication du jeu de cartes Fachorama. Ce dernier, conçu par le groupe antifasciste La Horde, met en scène les figures de l'extrême droite française et leurs alliés, dont des policiers. Le syndicat professionnel Alliance Police Nationale, lui-même très à droite, a dénoncé « un amalgame nauséabond ».
03/12/2025, 13:42
Les Éditions de la Furia, société sœur de la maison d'édition d'extrême droite Magnus — également dirigée par Laura Magné —, contestent devant le tribunal administratif le retrait de la qualification d'information politique générale à la revue La Furia. Lors des audiences, la viabilité du titre et la situation économique de la structure éditoriale ont été mises en avant par la plaignante. L'exécution de la décision de la CPPAP est pour l'instant suspendue, dans l'attente d'un jugement au fond.
02/12/2025, 11:05
Depuis plusieurs semaines, le débat autour de la gouvernance sociale des artistes-auteurs s’est chargé d’une tension nouvelle. Une récente tribune relance de profondes fractures entre organisations professionnelles, ravivant des années de conflits institutionnels et de zones d’ombre autour du fonctionnement de l’Agessa. Alors que le Parlement examine une réforme majeure du régime, la bataille des interprétations s’intensifie : chacun revendique sa version des faits, ses responsabilités… et celles des autres.
01/12/2025, 12:31
La Cour de cassation a rendu, ce 28 novembre 2025, un arrêt décisif dans le contentieux entourant la scission de Vivendi : elle annule la décision de la cour d’appel de Paris qui, en avril, avait estimé que le groupe Bolloré exerçait un “contrôle de fait” sur Vivendi — contrôle justifiant une offre publique de retrait (OPR) pour les actionnaires minoritaires. L’arrêt de la cour d’appel est donc frappé de nullité.
28/11/2025, 16:15
Ah ReLIRE : des oeuvres indisponibles, numérisées sans autorisation par un opérateur privé, pour le compte de l'État... Une idée qui aura coûté plusieurs millions d'euros, avant que la justice européenne n'y mette un terme radical et définitif. Mais la société FeniXX, chargée de commercialiser les ebooks produits, n'a pas dit son dernier mot, sans trop se soucier de ce que signifie l'expression « propriété intellectuelle ».
28/11/2025, 11:11
En mars 2025, le président Donald Trump signait un décret présidentiel pour supprimer plusieurs agences fédérales, dont l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), qui soutient les actions des bibliothèques, notamment dans les zones rurales. La justice a annulé cet « ordre exécutif 14238 », estimant qu'il allait à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs.
27/11/2025, 11:02
Depuis l’adoption en 2023 de EU Deforestation Regulation (EUDR), l’Union européenne entend imposer aux importateurs de certaines marchandises — bois, soja, café, cacao, huile de palme, caoutchouc ou bétail — l’obligation de prouver que ces produits n’ont pas contribué à la déforestation. Ce 26 novembre 2025, le Parlement européen a infligé un revers majeur à cette approche. En votant pour l’amendement excluant « tous les produits imprimés » du périmètre de l’EUDR — à savoir livres, journaux, revues, etc. — il a largement reconnu la singularité du secteur de l’édition. L’amendement a été adopté par 449 voix contre 202.
27/11/2025, 10:15
Brisée, mais déterminée à ne plus se taire : un an après la nuit qu’elle décrit comme un basculement, Élise Bouché-Tran révèle son identité. Elle affirme avoir été violée en marge du Festival d’Angoulême, puis licenciée dans la foulée. Aujourd’hui, elle raconte sa solitude, sa chute et sa volonté de reprendre le contrôle, tandis que la société 9e Art+ conteste tout lien entre ces événements
22/11/2025, 16:43
Dans le cadre des débats au Sénat, autour du Financement de la sécurité sociale pour 2026, l’intervention du député Jean-Raymond Hugonet interroge. Ce dernier a déposé un amendement dans l'article 5, visant à intégrer les organismes de gestion collective, pourtant écartés par l’Assemblée nationale. Pourquoi cette insistance ? Réponses du Sénateur.
19/11/2025, 16:15
Le débat autour du Digital Services Act (DSA) continue de secouer l’écosystème numérique européen. Et cette fois, c’est Amazon qui se retrouve au premier plan. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, ce 19 novembre, le recours de la multinationale visant à annuler sa désignation comme « très grande plateforme en ligne ». Une qualification lourde de conséquences, puisqu’elle déclenche une série d’obligations renforcées en matière de transparence, de modération des contenus et d’accès aux données.
19/11/2025, 13:54
La présidence algérienne a annoncé, ce mercredi 12 novembre, qu’elle « accept[ait] » de gracier Boualem Sansal, selon un communiqué. L’écrivain franco-algérien, 80 ans, incarcéré depuis le 16 novembre 2024 et condamné à cinq ans de prison - peine confirmée en appel -, devrait retrouver la liberté au titre d’une grâce présentée comme humanitaire. Il doit être transféré en Allemagne.
12/11/2025, 14:19
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) avait infligé à la chaine CNews (groupe Canal+, Bolloré), en juillet 2024, une amende de 60.000 € pour des propos incitant à la haine et à des comportements discriminatoires. « L'immigration tue » avait en effet déclaré l'auteur et polémiste Vincent Roy, sur le plateau de « La Matinale Week-End ». La sanction a été confortée par une décision du Conseil d'État, le 6 novembre dernier.
10/11/2025, 11:08
En juillet 2019, le ministère de l'Intérieur, alors occupé par Christophe Castaner, avait interdit aux mineurs l'ouvrage Apprendre le Tawhid aux enfants, de Muhammad Ibn'Adi-I-Wahhâb, considérant qu'il pouvait « inciter à la discrimination ou à la haine envers les personnes ne pratiquant pas l'islam wahhabite ». La maison d'édition Al-Haramayn, qui publie le livre, a contesté cette interdiction devant la justice, sans succès.
30/10/2025, 12:59
L'auteur américain Michael Wolff accuse Melania Trump, dans une plainte déposée auprès d'un tribunal new-yorkais, de « menace » et d'« intimidation ». Il évoque un courrier d'avocats le menaçant d'un procès en diffamation, pour des éléments de son livre à paraitre, The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (Redux). Ce dernier aborde notamment les liens entre le couple Trump et Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel et mort en prison le 10 août 2019, avant son procès.
24/10/2025, 11:43
Depuis le 27 septembre, 23 organisations professionnelles d'artistes-auteurs tirent la sonnette d'alarme sur le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). En effet le texte va sceller l'avenir, pour cette année, du pilotage du régime des artistes-auteurs. Rappelons qu'à l'heure actuelle, c'est la SSAA, ex AGESSA, qui assure la gouvernance depuis 2022. De son côté, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur les graves défaillances internes toujours constatées en 2025 (opacité, défaillances budgétaires, etc) et demande le retrait de l'agrément.
24/10/2025, 11:00
La justice fédérale américaine a mis un terme à l’un des textes les plus controversés adoptés ces dernières années dans la lutte idéologique autour de la lecture publique. Le juge Alan D. Albright, du tribunal fédéral du district ouest du Texas, a rendu un jugement sommaire et prononcé une injonction permanente contre la loi HB 900, connue sous le nom de Reader Act. En déclarant le texte contraire au Premier Amendement de la Constitution, il met fin à un projet de régulation qui aurait imposé aux libraires et éditeurs de classifier les livres vendus aux écoles selon leur contenu sexuel.
23/10/2025, 12:13
Le groupe Magnard Vuibert, filiale d'Albin Michel spécialisée dans l'éducation et le scolaire, a été condamné pour « violation de l'obligation de sécurité » par la Cour d'appel de Paris, le 18 septembre dernier. Averti par une salariée d'un malaise dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne saisissant pas la médecine du travail. Les faits remontent à 2013 et se sont déroulés au sein de De Boeck Diffusion, avant son rachat par Albin Michel en 2015.
20/10/2025, 15:18
Une enquête menée par Channel 4 News a révélé de graves accusations de violences sexuelles visant Mike Thompson, auteur du best-seller The Penguin Lessons, publié en 2015 sous le pseudonyme Tom Michell, et adapté en 2024 dans un film avec Steve Coogan et Jonathan Pryce.
16/10/2025, 18:08
Le média Les Jours a publié, le 12 octobre 2025, une enquête accusant le producteur et éditeur Thierry Lounas, fondateur de la société Capricci — à la fois maison d’édition, distributrice et productrice de cinéma indépendant —, ainsi que sa compagne Claire Bonnefoy, réalisatrice et productrice chez Bobi Lux, de violences sexistes et sexuelles. Douze femmes y dénoncent un « système de prédation », fait de harcèlement, d’emprise et d’abus de pouvoir.
16/10/2025, 15:07
La librairie féministe et LGBTQ+ Violette and Co, installée à Paris, est devenue malgré elle le symbole d’un débat brûlant mêlant liberté d’expression, accusation d’antisémitisme et défense de la cause palestinienne. Ce mardi, les élus du Conseil de Paris se sont violemment opposés à son sujet, autour d’un livre jeunesse accusé d’« apologie du terrorisme » par la droite. Déjà en août, la librairie dénonçait une campagne de harcèlement menée, selon elle, par des élus de la Ville.
08/10/2025, 17:11
À bientôt 70 ans, l'ours Paddington, créé par l'artiste britannique Michael Bond en 1958, s'est récemment reconverti en animateur d'un talk-show sur YouTube. « The Rest is Bulls*!t », rendez-vous de l'émission satirique Spitting Image, diffusée outre-Manche par ITV, n'a pas épargné le personnage, dans une version parodique. StudioCanal et les ayants droit de Michael Bond n'apprécient pas vraiment cet humour, et ont porté plainte pour violation du droit d'auteur.
07/10/2025, 11:47
Accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles, l'écrivain britannique Neil Gaiman était cité dans une plainte déposée par l'une des victimes présumées, Scarlett Pavlovich, pour « viol », « coercition » et « trafic d'être humain ». Un tribunal américain, dans une décision rendue le 3 octobre dernier, s'est déclaré incompétent, suggérant à la plaignante de se tourner vers une cour néo-zélandaise.
07/10/2025, 10:01
Le psychanalyste et chroniqueur Gérard Miller a été interpellé mardi 30 septembre à son domicile et placé en garde à vue, a appris franceinfo évoquant des sources proche du dossier. Il est entendu par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris dans le cadre d’une enquête ouverte en février 2024 pour viols et agressions sexuelles, parfois sur victimes mineures.
01/10/2025, 17:45
Le tribunal de Paris a annoncé, ce lundi 29 septembre, les dates du procès de Rachida Dati dans le cadre de l'affaire « Carlos Ghosn ». Elle sera jugée du 16 au 28 septembre 2026, plusieurs mois après les élections municipales parisiennes, pour lesquelles elle a reçu l'investiture du parti Les Républicains. La ministre de la Culture démissionnaire est soupçonnée de « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir » et « abus de confiance ».
30/09/2025, 10:23
Le jeudi 25 septembre dernier, Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq années de prison ferme, pour « association de malfaiteurs », dans le dossier du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président de la République a interjeté appel, ce lundi 29 septembre, mais devrait être incarcéré, en raison d'un mandat de dépôt à effet différé et d'une exécution provisoire. Plus que jamais, sa présence au conseil d'administration du groupe Lagardère détonne.
30/09/2025, 09:21
La Place Vendôme, la Piazza San Marco, Bond Street ou encore la Fifth Avenue : autant de hauts lieux du luxe et de vitrines pour les marques qui portent le secteur. Un point commun avec les bibliothèques patrimoniales ? Ces endroits attirent la convoitise de voleurs parfois amateurs. Ruse, audace ou bêtise confondante, voici le récit de dix larcins à faire frémir un bibliothécaire…
28/09/2025, 13:23
Le journaliste Alex Jordanov, auteur en 2019 des Guerres de l’ombre de la DGSI, paru chez Nouveau Monde Éditions, est renvoyé en correctionnelle pour des atteintes au secret de la défense nationale. Deux anciens policiers des services de renseignement, âgés de 47 et 61 ans et présentés comme ses sources, comparaîtront à ses côtés devant le tribunal correctionnel de Paris. L’information figure dans une ordonnance de renvoi du 10 septembre, dont l’AFP a eu connaissance ce vendredi.
26/09/2025, 18:23
Autres articles de la rubrique Métiers
Fondateur, avec son épouse Christiane, des Éditions des Cendres, Marc Kopylov est décédé le 14 décembre dernier, à l’issue d’un long combat contre la maladie, à l'âge de 70 ans. Depuis 1984, la maison indépendante qu’il dirigeait avait construit un catalogue exigeant, attentif aux textes et à leur forme.
23/12/2025, 12:48
Le marché du livre américain a enregistré, au mois d’octobre 2025, une progression notable de son chiffre d’affaires, confirmant une dynamique de reprise encore contrastée selon les segments. D’après le dernier rapport StatShot Monthly publié par l’Association of American Publishers (AAP), les revenus globaux de l’édition aux États-Unis ont augmenté de 6,7 % par rapport à octobre 2024, pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Sur les dix premiers mois de l’année, la croissance demeure toutefois modérée : +0,4 %, à 12,4 milliards de dollars.
23/12/2025, 11:48
Une pièce radiophonique longtemps restée inconnue de Tennessee Williams refait surface dans le paysage littéraire. The Strangers, écrite en 1938 alors que l’auteur n’était encore que Tom Williams, étudiant à l’Université de l’Iowa, est publiée pour la première fois dans The Strand Magazine.
23/12/2025, 11:45
Le Groupe Média-Participations annonce la signature d’un accord de distribution avec la plateforme numérique africaine Gara. Ce partenariat porte sur la diffusion de son catalogue d’édition francophone sur le continent africain, via une plateforme conçue pour les usages numériques locaux. Il s’inscrit dans une stratégie de développement engagée par le groupe en Afrique, fondée sur le numérique et des partenariats avec des acteurs implantés sur le territoire.
23/12/2025, 10:35
Une scène presque surréaliste : dans un vaste local éclairé par les néons, cinq personnes — âgées de la vingtaine à la soixantaine, munies de scanners sophistiqués — scrutent chaque page, comme autant de gardiens du sens. Leur objectif ? Numériser méticuleusement des notices bibliographiques de la Bibliothèque nationale de la Diète du Japon (NDL), institution phare qui archive toutes les publications du pays.
23/12/2025, 10:22
Le gouvernement japonais prépare la création d’une plateforme de distribution de mangas à destination de l’étranger, financée et pilotée depuis le Japon. L’idée : fédérer éditeurs, acteurs de la diffusion numérique, organisations professionnelles, universités et laboratoires au sein d’un consortium « industrie–État–monde académique », afin de bâtir un service unifié où les éditeurs japonais seraient amenés à participer.
22/12/2025, 18:02
Lors du dernier Conseil des ministres en date, le 17 décembre, le ministre de l'Économie et des Finances Roland Lescure a présenté une ordonnance portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l'incorporant au code des impositions sur les biens et services (CIBS). Le livre y dispose d'une place particulière, puisqu'il bénéficie de taux dérogatoires.
22/12/2025, 13:11
Depuis 2021, PEN America, organisation de défense de la liberté d’expression et des écrivains aux États-Unis, recense les cas d’interdictions de livres dans les écoles publiques américaines. Leur dernier rapport met en lumière des milliers d’ouvrages retirés ou ciblés par des restrictions d'accès dans des bibliothèques scolaires à travers une grande partie du pays. Les classiques littéraires comme les romans contemporains destinés aux jeunes adultes sont concernés.
22/12/2025, 12:49
L’un des auteurs jeunesse les plus vendus du Royaume-Uni, David Walliams, a été écarté par son éditeur historique HarperCollins, à la suite d’une enquête interne portant sur des comportements jugés « inappropriés » envers de jeunes employées.
22/12/2025, 12:23
La succession est désormais actée à la tête de l’Académie suédoise, l’une des académies royales de Suède, dont le rôle peut être rapproché de celui de l’Académie française, chargée d’attribuer chaque année le prix Nobel de littérature. Après sept années passées au poste de secrétaire perpétuel, Mats Malm a annoncé son départ. Il quittera officiellement ses fonctions le 1er juin 2026, date à laquelle Ingrid Carlberg lui succédera.
22/12/2025, 10:48
Enfin, la Bibliothèque publique de l’État à Barcelone — longtemps appelée bibliothèque provinciale — sort de l’ombre des projets avortés et des promesses non tenues. Un chantier qui avait germé dans les esprits des décideurs culturels dès les années années 1980 est aujourd’hui lancé, avec un premier coup de pelle symbolique qui clôt, si l’on ose dire, 38 ans d’attente.
22/12/2025, 10:41
Les chaines de librairies Waterstones et Barnes & Noble, respectivement actives au Royaume-Uni et aux États-Unis, partagent un même propriétaire, le fonds d'investissement américain Elliott Investment Management. Celui-ci envisage une entrée en bourse des deux entreprises, au cours de l'année 2026.
22/12/2025, 10:11
Le 7 décembre 2025, en plein jour, deux hommes armés ont pénétré dans les salles d’exposition, s’emparant d’une douzaine d’œuvres rarissimes — huit gravures d’Henri Matisse et cinq tirées des illustrations de Menino de Engenho de Cândido Portinari — au cœur de l’exposition Do livro ao museu (Du livre au musée), organisée avec le Museu de Arte Moderna de São Paulo.
20/12/2025, 10:57
Dans ce coin de l’Amérique profonde, souvent perçu comme un bastion de conservatisme social, un épisode qui aurait pu rester un banal débat local est devenu un symbole des tensions contemporaines autour de la censure, de l’identité et de la lecture jeunesse. En cause : un petit album destiné aux enfants, Call Me Max, et son héros, un garçon transgenre — un sujet qui, ces dernières années, alimente des controverses bien au-delà des étagères des bibliothèques publiques.
20/12/2025, 10:43
À quelques jours de Noël, un contrôle mené dans les catalogues en ligne de plusieurs grandes enseignes culturelles met au jour une réalité : des textes négationnistes, des pamphlets suprémacistes et même des ouvrages interdits de diffusion en France se retrouvent proposés à la vente, parfois en direct, souvent via les logiques de marketplace. L’affaire, révélée par Libération, a provoqué les retraits rapides de certains produits, mais aussi l’annonce d’une saisine de la justice par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez.
19/12/2025, 15:26
Le développement des technologies de l'information et de la communication s'est accompagné d'une certaine créativité des escrocs et autres arnaqueurs pour exploiter les failles de ces outils. Toute une variété de malversations inédites est apparue, qu'il convient de caractériser et désigner en français : la Commission d'enrichissement de la langue française a quelques propositions.
19/12/2025, 10:35
Avec cinq autres partenaires, le diffuseur-distributeur indépendant Pollen Diffusion devient actionnaire de Tom Pousse, une maison d’édition spécialisée dans l’accompagnement des enfants et des adultes en difficulté d’apprentissage et/ou en situation de handicap. L’opération s’inscrit dans une reprise collective, tandis que le fondateur, Alain Royer, conserve la direction éditoriale.
18/12/2025, 18:26
Réuni du 16 au 19 décembre, le Conseil de Paris a finalement validé l’aide à l’investissement destinée à 40 librairies indépendantes de la capitale, après un premier rejet qui avait fait grand bruit en novembre. Dans les « temps forts » de la séance, la Ville indique que le dispositif a été approuvé et qu’il vise l’attractivité, l’accessibilité et la transition énergétique des librairies sélectionnées.
18/12/2025, 13:12
Dans les années 2050, Stella, une jeune fille différente et courageuse, découvre le début d'Une légende oubliée : celle du Cœur de diamant, un symbole d’espoir capable de sauver la Terre. Guidée par la sagesse toltèque, une louve blanche et sa propre lumière intérieure, elle part en quête de cette légende sans se douter que c'est en quête d’elle-même qu'elle se lance. Un projet Ulule porté par Charlotte Hiroux Sırkıntı.
18/12/2025, 13:02
La ministre de la Culture Rachida Dati a remis, ce mercredi 17 décembre, des certificats d’inclusion à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel (PCI) à différentes communautés patrimoniales représentantes d’une pratique culturelle. À cette occasion, le chjam’è rispondi, des joutes poétiques improvisées et chantées en Corse, est entré au sein de cet inventaire.
18/12/2025, 10:33
Aux éditions de l’Aube, la collection L’Aube noire ouvre un nouveau rendez-vous : « L’affaire qui… », une série créée et dirigée par Michèle Pedinielli, en coédition avec la Bibliothèque nationale de France (BNF).
17/12/2025, 18:23
PEN International, organisation de défense de la liberté d’expression et des droits des écrivains, et l'antenne biélorusse du PEN annoncent la libération de 123 personnes détenues en Biélorussie, actée ce 13 décembre. Les organisations relient cette décision à des négociations avec les États-Unis pour un possible allègement de sanctions économiques et demandent la libération de toutes les personnes encore emprisonnées pour des motifs politiques ainsi que des mesures de justice, l’exil ayant été imposé aux personnes libérées.
17/12/2025, 15:25
La maison d'édition lyonnaise Black Book, spécialisée dans les jeux de rôle et jeux de société, a annoncé son placement en redressement judiciaire, validé par le tribunal des activités économiques de Lyon mi-novembre. L'entreprise est fragilisée en raison du coût lié au bail d'un important dépôt, a expliqué David Burckle, fondateur et dirigeant.
17/12/2025, 11:25
Les chiffres ont parfois le mauvais goût d’être clairs. En interrogeant l’agrégateur Paris Librairies, on observe que 54 librairies parisiennes ont en stock des ouvrages signés Jordan Bardella ou Nicolas Sarkozy. Dans le même temps, 187 librairies proposent le dernier roman de Laurent Mauvignier. Un rapport de un à trois.
17/12/2025, 09:59
À l'heure où les mouvements croisés de financiarisation et de concentration remodèlent l'édition française, la bibliodiversité semble plus menacée que jamais. Que peuvent les bibliothèques publiques face à cette mutation ? Les relations des établissements avec tous les acteurs de la chaine, de l'auteur au lecteur, peuvent-elles soutenir la diversité de la production éditoriale ? Une journée professionnelle, le 20 janvier 2026, doit apporter quelques réponses à ces questions.
17/12/2025, 09:37
Le magazine Fluide Glacial nous apprend le décès d’Édika, de son vrai nom Edouard Karali, survenu le 16 décembre 2025, à l’âge de 85 ans. La rédaction dit « pleure[r] la disparition de l’un de ses auteurs phares et d’une figure majeure du monde de la bande dessinée », tout en se disant « surtout dévastée » par « la perte d’un ami ».
16/12/2025, 20:15
Au Havre, une adresse familière des chineurs de papier s’apprête à baisser le rideau. Les Yeux d’Elsa, bouquinerie généraliste doublée d’un café littéraire, va fermer début 2026, après plus de 30 ans de présence. En cause : des ventes en baisse et des charges trop lourdes, qui poussent son propriétaire à mettre le lieu en vente.
16/12/2025, 17:41
Très discuté et enjeu décisif pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, le projet de loi de finances 2026 a été adopté, ce lundi 15 décembre, par le Sénat, par 187 voix contre 109. Rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, il doit désormais passer par une commission mixte paritaire qui avancera un compromis susceptible d'être adopté par le Parlement dans son entièreté.
16/12/2025, 13:10
Camille Thoniel rejoint Livre et lecture en Bretagne en tant que chargée de l’économie du livre, apportant avec elle une solide expérience de l’édition contemporaine et de l’accompagnement des structures indépendantes.
16/12/2025, 13:10
Cette fin d'année sera cruciale pour le secteur du livre, miné par des résultats jugés décevants et une certaine morosité ambiante. L'impératif économique masquera sans doute des réflexions sur l'industrialisation et la commercialisation des ouvrages, alors que certains acteurs s'interrogent sur l'impact environnemental de leurs pratiques. La maison d'édition Wildproject, qui consacrait dès 2019 un titre à l'écologie du livre, poursuit cette réflexion.
15/12/2025, 15:38
L'éditeur de livres jeunesse møtus, fondé par François David en 1988 sous un statut associatif, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen, le 10 décembre 2025. La structure, rachetée en 2019 par Pierre Lenganey, alors propriétaire de la librairie alençonnaise Le Passage, a publié ses derniers livres en fin d'année 2024.
15/12/2025, 15:34
La romancière britannique Joanna Trollope, figure majeure du roman populaire anglais consacré à la vie familiale et aux relations intimes, est morte à l’âge de 82 ans, jeudi, à son domicile de l’Oxfordshire, en Angleterre. L’annonce a été faite par son agence littéraire, Felicity Bryan Associates, sans précision sur les causes du décès.
15/12/2025, 12:54
La librairie Le Nuage Vert, spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, a lancé une campagne de financement participatif afin de faire face aux conséquences financières de travaux urgents réalisés sur sa devanture. L’appel a déjà rencontré un écho : 1827 € ont été récoltés sur un objectif initial de 1000 €, soit 182 % de financement, alors qu’il reste encore 26 jours à la collecte.
15/12/2025, 12:34
Dans les Pyrénées, Elena, Lise et Tom voient leurs vacances bouleversées par une série étrange d’attaques de troupeaux. Quand un loup se profile, la peur s’installe. En enquêtant auprès des éleveurs et des protecteurs de la nature, les jeunes héros découvrent un territoire où émotions et idées s’affrontent. Premier tome de la collection Crimes contre Nature, ce polar vert écrit par mère et fille, invite les 9-12 ans à explorer la biodiversité et à cultiver leur esprit critique. Projet porté par Claire Marine Alemany.
15/12/2025, 12:11
L'année 2025 ne sera sans doute pas la plus mémorable pour l'industrie du livre. La tendance au recul économique de la filière se précise au deuxième trimestre, révèle une analyse conjoncturelle du ministère de la Culture. Ce repli est généralisé au champ marchand de la culture dans son ensemble, et les résultats économiques du livre restent bien supérieurs à ceux de 2019, année de référence pré-Covid.
15/12/2025, 11:36
Top ArticlesLettre à Nicolas Demorand : “Ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium” La librairie de l'année : si tu achètes un livre sans le lire, tu payes plus cher “Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal “J’ai cru travailler dans une maison d'édition où les livres comptaient vraiment”
Commenter cet article