Revenus des artistes-auteurs : au Sénat, un débat crucial expédié dans un hémicycle quasi désert

Dans les tribunes, plusieurs dizaines d’artistes-auteurs étaient présents. Les images que vous avez transmises parlent d’elles-mêmes : regards tendus, bancs clairsemés, sentiment d’assister à un moment décisif… et pourtant expédié. Le contraste entre l’importance du sujet pour les intéressés et la relative indifférence de l’hémicycle a frappé nombre d’observateurs.

Un texte né d’une précarité documentée

La proposition de loi visait à instaurer un mécanisme de revenu de remplacement temporaire pour les artistes-auteurs, sur le modèle d’une continuité de revenus entre deux périodes d’exploitation ou de commande. Elle s’adressait à un public bien identifié : écrivains, illustrateurs, plasticiens, photographes, compositeurs, scénaristes — tous exclus du régime de l’intermittence, et largement absents des dispositifs classiques d’assurance-chômage.

Les chiffres sont connus et documentés depuis plusieurs années par le ministère de la Culture, l’Inspection générale des affaires culturelles et des organismes professionnels : une majorité d’artistes-auteurs perçoit des revenus faibles, irréguliers, et structurellement imprévisibles. Le texte entendait répondre à cette réalité économique, sans remettre en cause le statut d’indépendant ni transformer les créateurs en salariés.

Un débat révélateur d’un malaise ancien

Dans l’hémicycle, le débat a rapidement quitté le terrain strictement social pour glisser vers des considérations idéologiques. La majorité sénatoriale a exprimé de fortes réserves sur le principe même d’un revenu de continuité, perçu comme un dispositif coûteux, complexe à administrer et susceptible de brouiller la frontière entre création indépendante et protection sociale collective.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, est intervenue pour marquer l’opposition du gouvernement. Sans nier la fragilité économique d’une partie des artistes-auteurs, elle a privilégié une autre lecture : selon elle, la réponse devait passer par une amélioration des rémunérations en amont (contrats, droits d’auteur, relations avec les diffuseurs), plutôt que par un mécanisme assimilable à une assurance-chômage. Une position cohérente avec la ligne gouvernementale actuelle, mais perçue par les défenseurs du texte comme largement insuffisante à court terme.

À gauche, les sénateurs favorables à la proposition ont tenté de recentrer le débat sur la réalité vécue par les créateurs : des périodes entières sans revenus, des droits sociaux lacunaires, une dépendance croissante aux minima sociaux. Ils ont rappelé que la création constitue une richesse collective, économique autant que symbolique, et qu’elle repose sur un travail réel, continu, mais mal reconnu.

Entre fantasmes et réalités

L’un des arguments les plus fréquemment avancés par les opposants au texte a été celui du risque d’« appel d’air » : rendre la profession plus attractive sans garantir davantage de débouchés. Une crainte qui, pour beaucoup d’artistes présents, relevait davantage du fantasme que de l’analyse économique. Car devenir artiste-auteur ne relève ni du confort ni de la facilité, et les barrières à l’entrée sont déjà nombreuses, souvent dissuasives.

Autre point de friction : la peur d’une institutionnalisation de la création, comme si toute protection sociale conduisait mécaniquement à une normalisation de l’art. Un raisonnement que les partisans du texte jugent paradoxal, rappelant que d’autres pays européens ont mis en place des dispositifs comparables sans voir leur vitalité artistique décliner.

Un rejet net, un malaise persistant

Le vote final n’a laissé place à aucune ambiguïté. Malgré quelques amendements adoptés en séance, la proposition de loi a été rejetée dans son ensemble. Les groupes de gauche ont voté pour, la majorité sénatoriale contre, tandis que le groupe centriste présidentiel s’est majoritairement abstenu, laissant le texte sans majorité.

À l’extérieur du Sénat, la mobilisation des artistes-auteurs — tribunes, rassemblements, prises de parole publiques — n’aura donc pas suffi cette fois-ci. Mais elle a laissé des traces. Car au-delà du rejet, le débat a mis en lumière un décalage persistant entre la réalité économique de la création et la manière dont elle est pensée politiquement.

Et maintenant ?

Le rejet du Sénat ne clôt pas le dossier. Un texte similaire est appelé à être examiné à l’Assemblée nationale, où les équilibres politiques sont différents. Le sujet, lui, ne disparaîtra pas : la question de la protection sociale des artistes-auteurs revient régulièrement dans le débat public, portée par des rapports, des collectifs et des crises successives.

Reste une impression tenace, presque ironique : celle d’un monde politique prompt à célébrer la création française, mais encore hésitant à en assumer pleinement les conditions matérielles d’existence. Entre consternation et amusement un peu amer, les artistes-auteurs, eux, continuent de créer. Souvent sans filet.

Crédits photo : Sénat

DOSSIER - Continuité de revenus : la fin de la précarité pour autrices et auteurs

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com