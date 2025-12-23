La première règle du Knight Club, c'est de s'approprier les croisades” Arthur de Pins

Sauf que les portes, le lundi, sont habituellement closes. Echec critique. Fatima passe la main et pas d’IMA pour nous : tant pis, installés tous deux dans un troquet non loin, on se la jouera Flaubert et le dépaysement immersif, on l’imaginera. Facile. Car chez Arthur de Pins, les croisades ne sentent ni l’encens ni la poussière.

Elles ressemblent plutôt à une enquête sans fin, à un empilement de livres ouverts, à des pistes qu’on croyait secondaires et qui deviennent centrales. Il raconte ce moment précis où tout a commencé : l’impression tenace de passer à côté de quelque chose. « Je ne trouvais que des ouvrages sur les armées, les batailles, les déplacements militaires », lâche-t-il. « Or, moi, ça ne m’intéressait pas. »

CHRONIQUE - Arthur de Pins signe une épopée médiévale irrésistible : Knight Club

Alors il bifurque. Dans cette bibliothèque de l’Institut du monde arabe, rayons signalés par un collègue, coups de pouce d’un ami bibliothécaire. Et là, soudain, la matière afflue. Trop, presque. « Je cherchais un détail, et je me suis retrouvé face à un rayon entier sur les croisades », sourit-il. Cuisine médiévale, actes notariés d’un village, organisation quotidienne d’un territoire. Le récit s’épaissit.

Ce qui l’obsède, ce n’est pas la guerre en elle-même, mais ce qui permet à un monde de tenir debout. Les systèmes d’irrigation. Les forges. Les gestes. « J’ai même travaillé avec un forgeron pour comprendre comment on fabriquait vraiment les choses. » La faune, la flore, tout y passe. « Ce sont ces éléments-là qui rendent un décor crédible, presque respirable. »

Briser l’Orient de carton-pâte

Très vite, une autre frustration surgit : l’iconographie. Ou plutôt son absence. Peu de dessins, aucune photographie. Impossible de s’appuyer sur des images d’époque. Arthur de Pins décide alors de renverser la table. « Je ne voulais surtout pas d’un Orient fantasmé », insiste-t-il. « J’ai travaillé à partir de photos récentes, contemporaines, pour sortir de cette imagerie fausse ».

Son credo devient limpide : déconstruire le mythe pour en fabriquer un autre. « Il fallait sortir du mythe pour créer le mien ». Une démarche qui fait écho à des discussions avec Olivier Bocquet autour de Ladies with Guns. Même logique, même friction. « On peut respecter les règles d’un genre sans respecter la vérité historique à la lettre », affirme-t-il. « Ce qui compte, c’est la vérité sociétale ».

D’où certains renoncements heureux. « Je voulais un samouraï », avoue-t-il. Puis il rit. « Et puis j’ai préféré un Tatar. C’était plus juste. »

Beitunia, laboratoire fragile

Dans Knight Club, la ville de Beitunia devient un terrain d’expérimentation. Une utopie fragile, traversée par plusieurs confessions, loin des récits simplifiés. « La croisade, c’est un petit monde qui se retrouve pour faire la guerre », observe Arthur de Pins. Un espace clos, poreux, où les échanges sont aussi importants que les affrontements.

Il situe son récit autour de l’époque de Saladin, été 1181. Une occupation qui dure, s’installe, transforme les rapports humains. « Je voulais montrer une cohabitation, pas une conquête éclair ». Le modèle n’est pas tant la grande fresque épique que l’observation prolongée. « Sur deux cents ans, les croisades n’ont finalement pas fait grand-chose », glisse-t-il, presque provocateur.

L’échec, en revanche, l’intéresse. « Les 300 ont échoué, mais leur défaite est devenue une légende ». Voilà le moteur. L’imaginaire naît souvent de ce qui ne fonctionne pas.

Séraphine et la bande

Au centre du récit, Séraphine. Toujours un personnage féminin, presque une signature. « Je voulais une recruteuse », précise Arthur de Pins. « Quelqu’un qui monte son groupe ». Il la décrit comme une Panoramix des armes, une cheffe d’orchestre plus qu’une héroïne solitaire. « C’est presque Ocean’s Eleven, mais au Moyen Âge ».

Autour d’elle, une troupe hétéroclite. Un Franc. Un Turc. Un assassin. Des figures volontairement stéréotypées au départ. « Ils partent comme des archétypes », explique-t-il. Don Quichotte, Valkyries, nonne qui détonne avec son trafic d’armes. Puis, lentement, les personnages s’échappent. « J’aime laisser l’histoire décider. » Et les personnages avec...

Il raconte, amusé, comment l’assassin ténébreux et drogué s’est transformé. « Il est devenu un séducteur impénitent. » La mise en scène fait le reste. « Les personnages changent parce que je les regarde autrement. »

Humour, frottement, exaltation

Impossible d’ignorer le contexte actuel : le Moyen Âge est partout, souvent parodique. Kaamelott plane. Arthur de Pins l’assume. Mais il choisit le décalage. « Des personnages médiévaux qui parlent avec des réflexes contemporains, ça crée un frottement intéressant. » L’humour devient une respiration.

Même les animaux participent à l’expérience. « J’essaie toujours de mettre un chien dans mes BD », avoue-t-il. « Et au bout de trois pages, il disparaît ». Alors il change. « Je ne suis pas bon pour les chiens ». Ce sera un âne. Un âne qui sait compter. Qui porte les baluchons. Et qui, cette fois, existe.

Une légende personnelle en filigrane

Derrière Knight Club, il y a aussi un enfant. « Moi, je voulais être chevalier », dit Arthur de Pins. Pas cow-boy. Pas pirate. Chevalier. Il évoque un obscur ancêtre du XIᵉ siècle, un Moyen Âge familial qu’il reconstruit. « C’est un domaine squatté, récupéré. » Une collaboration imaginaire pour défendre les faibles. « Je refais ce roman dans ma tête. »

Knight Club n’est donc ni un manuel historique, ni une parodie désinvolte. C’est une épopée bricolée, documentée, exaltée. Une chevalerie imparfaite, mouvante, profondément humaine. Et surtout : intensément vivante.

Crédits photo : Arthur de Pins © Chloé Vollmer

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com