Pourquoi Marx parle de “fétichisme” de la marchandise

Marx y montre comment les produits du travail, en devenant marchandises, masquent les relations sociales qui les ont rendus possibles. La valeur n’apparaît jamais comme un fait naturel ou évident : elle se présente au contraire comme un hiéroglyphe social, dont le sens n’est déchiffrable qu’à travers une analyse critique des formes économiques. Cette transformation des objets utiles en valeurs n’est pas un simple effet du marché, mais bien un produit historique et social, comparable au langage lui-même.

Cette réflexion constitue un point d’entrée essentiel pour comprendre la logique du capitalisme moderne. Elle éclaire la manière dont les rapports entre les individus prennent l’apparence de rapports entre choses, produisant une forme d’aliénation durable. De cette analyse découlent directement des concepts majeurs de la pensée critique du XXᵉ siècle, comme la réification développée par Georg Lukács ou la société du spectacle théorisée par Guy Debord.

Accessible tout en restant théoriquement dense, Le Caractère fétiche de la marchandise et son secret s’impose ainsi comme une introduction idéale à la pensée de Marx et au Capital. À l’heure où les débats sur le travail, la valeur et la marchandisation du monde occupent une place centrale dans l’espace public, ce texte conserve une force critique intacte. La traduction de Joseph Roy, longtemps considérée comme une référence, restitue la précision conceptuelle et la rigueur du raisonnement marxien.

Les éditions Allia vous proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1818 à Trèves et mort en 1883 à Londres, Karl Marx est philosophe, économiste et théoricien politique. Penseur majeur du capitalisme industriel, il a consacré l’essentiel de son œuvre à l’analyse critique de l’économie politique.

Le Capital demeure son ouvrage central, inachevé mais fondateur, dont l’influence traverse la philosophie, la sociologie et les sciences sociales. Son travail continue d’alimenter débats et controverses sur le travail, la valeur et les rapports de domination.

