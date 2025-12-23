Média-Participations s’allie à la plateforme africaine Gara pour diffuser son catalogue

Média-Participations a conclu un accord de distribution avec Gara, plateforme numérique dédiée à la diffusion de contenus culturels sur le continent africain. L’accord prévoit la mise à disposition du catalogue d’édition francophone du groupe auprès des publics d’Afrique francophone. La diffusion s’effectuera exclusivement par voie numérique.

Fondée comme une plateforme panafricaine, Gara propose la distribution de contenus culturels numériques tels que bandes dessinées, mangas, webtoons et jeux vidéo. Elle se positionne comme un intermédiaire entre créateurs, éditeurs et publics africains, en intégrant des solutions de paiement adaptées aux marchés locaux, notamment le mobile money. Son modèle vise à faciliter l’accès légal aux contenus et leur monétisation.

Média-Participations indique avoir choisi un partenaire local afin d’adapter la diffusion de son catalogue aux usages et aux contraintes du marché africain. Julien Papelier, directeur général du groupe, évoque « la poursuite du développement du groupe sur le continent africain » et souligne l’importance de « mener ce déploiement avec un partenaire local ».

Une présence sur le continent construite par étapes

Cet accord s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées par Média-Participations en Afrique. Le groupe rappelle être engagé dans la cession de droits en Afrique du Nord et au Congo. Il mentionne également des initiatives d’accompagnement de jeunes talents locaux, notamment via les Éditions Dupuis.

Parallèlement, Média-Participations développe la plateforme de lecture numérique ONO en Côte d’Ivoire. Ce projet vise à proposer une offre de lecture digitale adaptée aux lecteurs africains. L’accord avec Gara vient compléter ces dispositifs en élargissant la diffusion du catalogue d’édition francophone.

Des enjeux économiques et de circulation des contenus

Le partenariat avec Gara repose sur un objectif de diffusion commerciale des œuvres, dans un contexte de développement des usages numériques en Afrique. Le recours à une plateforme locale permet de contourner certaines limites liées à la distribution physique des livres. Il s’appuie sur des infrastructures numériques existantes.

Dans leur communiqué, ils évoquent la volonté commune de créer des opportunités économiques et de faciliter la circulation des contenus entre créateurs locaux et acteurs internationaux. La plateforme Gara se positionne comme un outil de mise en relation et de distribution dans ce cadre. Elle permet aux éditeurs de proposer une offre légale directement accessible aux publics africains.

Média-Participations indique que ce partenariat constitue une nouvelle étape de sa stratégie de développement sur le continent africain. Il s’ajoute aux initiatives déjà engagées par le groupe dans le domaine de l’édition et du numérique en Afrique francophone.

