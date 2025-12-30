Quand Igor Stravinsky parle de musique, d’art et de liberté

L’ouvrage s’ouvre sur l’histoire familiale du compositeur, son enfance en Russie et les premières années de formation. Stravinsky évoque la figure paternelle, la maison du canal Krioukov, et le moment charnière que constitue la mort de son père, perçue comme le début d’une liberté nouvelle : celle de vivre enfin selon ses propres désirs. Ces souvenirs personnels s’inscrivent rapidement dans un récit plus large, où la vie privée et la création musicale se répondent sans cesse.

Très présent dans ce volume, Serge Diaghilev occupe une place centrale, tout comme l’univers des Ballets russes et la constellation d’artistes qui l’entouraient. Stravinsky évoque longuement les compositeurs russes — Rimski-Korsakov, Scriabine, Prokofiev — ainsi que de nombreuses figures littéraires et artistiques qu’il a croisées : Paul Valéry, Romain Rolland, Manuel de Falla, entre autres. Ces portraits, souvent brefs mais percutants, dessinent une galerie de personnages saisis avec un esprit parfois acerbe, toujours vif.

La musique demeure cependant le fil conducteur de ces conversations. Stravinsky y développe ses conceptions de l’interprétation, du chromatisme, de la modernité musicale et de la musique électronique. Il s’attarde plus précisément sur trois de ses opéras — Le Rossignol, Perséphone et La Carrière du libertin — et sur ses collaborations avec Alexandre Benois, André Gide et W. H. Auden, révélant les tensions, les enthousiasmes et les compromis inhérents au travail de création.

Édition illustrée, Souvenirs et commentaires est traduit de l’anglais par Olivier Borre et Dario Rudy. À la croisée du témoignage personnel, de l’essai esthétique et du portrait d’époque, Souvenirs et commentaires offre ainsi une lecture précieuse pour comprendre non seulement Stravinsky, mais aussi le siècle musical et intellectuel qu’il a traversé.

Les éditions Allia vous proposent les premières pages en avant-première :

Robert Craft (1923–2015), chef d’orchestre et critique musical américain, fut le proche collaborateur de Stravinsky pendant plus de vingt ans, partageant sa vie entre Hollywood et New York jusqu’à la mort du compositeur. De cette proximité sont nés de nombreux enregistrements et plusieurs ouvrages devenus des références.

Quant à Igor Stravinsky (1882–1971), il reste l’une des figures majeures de la musique du XXᵉ siècle. Révélé au début des années 1910 par ses ballets — L’Oiseau de feu, Petrouchka et surtout Le Sacre du printemps — il a profondément bouleversé les codes musicaux de son temps. Le Sacre, qualifié à sa création de païen, scandaleux et visionnaire, marque un tournant décisif dans l’histoire de la musique. Naturalisé français en 1934 puis américain en 1945, Stravinsky n’a cessé d’explorer de nouveaux langages, du néoclassicisme au sérialisme, affirmant tout au long de sa carrière une capacité rare à se réinventer.

Par Hocine Bouhadjera

