La femme cachée dans le mythe de Nadja, Léona D.

À la croisée du récit personnel, de l’enquête biographique et de l’essai littéraire, l’ouvrage s’appuie notamment sur les lettres de Léona Delcourt pour retracer un destin marqué par la marginalité et l’effacement. Fille-mère, rebelle, internée durant treize années dans un asile, Léona meurt en 1941, réduite au silence et figée dans le rôle de muse éphémère. Trop souvent ramenée à un personnage de fiction, elle retrouve ici une histoire, une subjectivité et une parole.

Le texte d’Ella Balaert explore les zones de frottement entre folie et liberté, passion amoureuse et domination symbolique, tout en interrogeant la condition féminine au début du XXᵉ siècle. L’autrice s’attarde aussi sur la puissance réparatrice de l’écriture : écrire devient un geste de justice symbolique, une manière de combler les vides laissés par l’histoire littéraire.

De la décennie 1920 à aujourd’hui, Léona D. met en place un dialogue sensible entre deux femmes : Léona Delcourt, disparue trop tôt, et Ella Balaert, écrivaine contemporaine en quête de traces, de sens et de réparation. Cette relation, à la fois intime et réflexive, permet de relire autrement Nadja et d’interroger la fabrication des mythes littéraires.

Romancière, nouvelliste, dramaturge et poète, Ella Balaert, originaire d’Avranches, a publié une vingtaine d’ouvrages, plusieurs fois distingués.

Lauréate du prix Boccace 2021 pour Poissons rouges et autres bêtes aussi féroces, elle est normalienne agrégée et s’investit activement dans la vie littéraire, notamment au sein de la SGDL. Avec Léona D., elle poursuit une œuvre attentive aux voix oubliées et aux figures marginalisées de l’histoire.

