Quand la bibliothèque de Hambourg ferma : les étudiants cachaient les livres

Les faits sont simples, presque cocasses. À la Juristische Zentralbibliothek de l’Université de Hambourg, la bibliothèque centrale de droit, un « Bücherchaos » — chaos de livres — s’est installé à tel point que les équipes ont décidé de suspendre temporairement l’accès du 25 au 27 novembre 2025. L’objectif officiel : replacer les ouvrages, corriger les classements et restaurer l’ordre dans un fonds fortement sollicité, relate RSW.

Rayonnages à la dérive

La cause ? Une combinaison de pratiques étudiantes et de pression sur les collections. Durant la période des hausarbeiten (travaux dirigés) et en amont des examens, certains étudiants de droit ont pris l’habitude de cacher des ouvrages — littéralement les dissimuler dans des rayons aléatoires ou entre des piles de documents — afin de réserver des livres rares dans des secteurs où la demande est extrême. L’avantage pour eux : conserver l’accès à ces ressources sans passer par le prêt officiel et sans avoir à porter les volumes hors des locaux.

Un comportement qui, à première vue, s’apparente à une « astuce », mais qui, accumulé dans un espace de plusieurs centaines de milliers d’ouvrages, déstabilise l’organisation d’un espace où la circulation fluide de l’information est primordiale. Une « pratique » dont le désordre est devenu si patent que la direction a estimé nécessaire de fermer le lieu quelques jours pour procéder à une réorganisation complète.

Une affaire loin d’être anecdotique

Ce n’est pas un phénomène isolé, mais plutôt une crise systémique ponctuelle révélatrice de tensions latentes dans les bibliothèques académiques : forte demande de certains titres, pression temporelle des échéances universitaires, et pratiques informelles des usagers. À Hambourg, ce « désordre » a conduit à mobiliser, durant les jours de fermeture, non seulement le personnel permanent, mais également des étudiants assistants pour localiser, replacer et vérifier des milliers d’exemplaires.

Dans une déclaration reprise par plusieurs médias, la direction a d’ailleurs souligné que la fermeture n’était pas improvisée mais planifiée bien à l’avance afin de minimiser les désagréments et garantir que les collections soient à nouveau pleinement utilisables à l’approche de la fin de semestre.

Appels au civisme et mesures préventives

Face à ce constat, les responsables universitaires n’ont pas manqué de rappeler l’importance du respect des règles de prêt et d’accès égalitaire à ces ressources communes. Il ne s’agit pas seulement d’une question d’ordre matériel, mais d’un principe de solidarité intellectuelle : chaque étudiant, chercheur ou enseignant doit pouvoir accéder aux mêmes sources, sans privilège indu.

Parallèlement, l’université envisage de renforcer l’accès à des versions numériques ou à des services de consultation électronique pour réduire la pression sur les exemplaires physiques — une tendance déjà observée dans d’autres institutions confrontées à des pics de fréquentation.

Au-delà de l’anecdote

Ce « vide-rayonnages » collectif invite à réfléchir à la logistique essentielle des bibliothèques universitaires modernes : circulation, disponibilité, classification, et coopération des usagers dans un espace partagé. Derrière cette fermeture exceptionnelle, il y a moins une farce estudiantine qu’un miroir tendu sur les défis quotidiens des bibliothèques.

L’expérience hambourgeoise souligne combien la vie intellectuelle repose aussi — et peut-être surtout — sur des pratiques ordinaires, silencieuses et parfois fragiles.

Crédits photo : ds_30 CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com