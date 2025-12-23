Des travailleurs handicapés enrichissent la Bibliothèque nationale du Japon

Sauf que ces opérateurs ne correspondent pas à l’image classique du personnel d’une grande bibliothèque : ils sont en situation de handicap, engagés dans un atelier de travail soutenu à Osaka.

Ce projet, très concret, se situe à l’intersection de deux réalités japonaises contrastées. D’un côté, le défi de l’emploi pour les personnes handicapées, souvent cantonnées à des emplois marginalisés ou très précaires. D’un autre, la volonté d’intégrer ce travail spécialisé — la création de contenus bibliographiques numériques — dans des démarches professionnelles valorisantes, comme l'explique Nnippon Foundation.

Un tournant inattendu

À première vue, l’idée peut sembler incongrue : des travailleurs en situation de handicap contribuent à la numérisation d’œuvres destinées à alimenter l’infrastructure bibliographique nationale. Et pourtant, depuis 2025, ce n’est plus une initiative isolée, mais une réalité en expansion.

Le Digital Services Center Osaka (DSC), un centre de soutien à l’emploi pour handicapés situé à Ibaraki (près d’Osaka), a été intégré à un vaste programme de numérisation piloté par la NDL et financé via des dispositifs de soutien nationaux.

Là, des personnes atteintes de troubles mentaux ou cognitifs manipulent des scanners A2/A3, vérifient la propreté des ouvrages avant numérisation et valident chaque page numérisée dans le respect des standards exigeants de la bibliothèque, précise mainichi.jp.

Selon le directeur du DSC, « ce travail nous permet de contribuer à la société d’une manière qui restera visible pour l’histoire », une formule qui en dit long sur la fierté collective de ces opérateurs.

Du bricolage social

On pourrait penser à une sorte de bricolage social — mais c’est bien plus que cela. Alors que la Bibliothèque nationale de la Diète cherche à faire évoluer son rôle dans le Japon numérique du XXIᵉ siècle, elle externalise une partie de ses opérations de création de contenus numériques vers des structures d’insertion professionnelle. Cette collaboration dépasse la simple sous-traitance : elle valorise des savoir-faire en les reliant à l’archivage et à la mémoire culturelle du pays.

Le décor est paradoxal : au tournant de l’ère numérique, ce ne sont pas uniquement des ingénieurs ou des bibliothécaires accrédités qui contribuent à la bibliographie nationale, mais aussi des personnes dont la place dans le monde du travail a longtemps été marginale. Leur contribution n’est pas accessoire : ils numérisent des millions de pages, produisent des métadonnées et participent à la création de notices qui serviront de référence pour les chercheurs, les institutions et les lecteurs du monde entier.

Au-delà d’un geste symbolique

Ce projet illustre un paradoxe social plus large du Japon : malgré des lois récentes encourageant l’emploi des personnes handicapées, l’intégration pleine et entière sur le marché du travail reste difficile, surtout dans des postes qualifiés et à temps complet, relève disabilityin.org. Les statistiques montrent que moins de 10 % des personnes handicapées sont employées dans des postes considérés comme « ordinaires » dans les secteurs privé et public

L’expérience d’Osaka, pourtant, montre qu’avec des accompagnements adaptés, des technologies appropriées et un cadre d’emploi respectueux, des contributions hautement spécialisées sont possibles. Ce n’est plus simplement une question d’accessibilité — comme l’accès à des versions braille ou audio (offertes par la NDL dans le cadre de services dédiés aux personnes avec besoins spécifiques) — mais une participation active à la création de la mémoire culturelle nationale.

Une image complexe du travail et de l’inclusion

Au final, ce qui surprend n’est pas seulement que des personnes en situation de handicap travaillent sur des notices bibliographiques pour une bibliothèque nationale — c’est que cette réalité, qui aurait semblé inconcevable il y a dix ans, est désormais intégrée dans les projets d’une des institutions culturelles les plus prestigieuses du Japon.

Cela soulève des questions stimulantes : sur la nature du travail intellectuel, sur le sens de l’inclusion dans un pays aux traditions de conformité sociale fortes, et sur la redéfinition même de l’emploi culturel.

À LIRE - Pourquoi Tokyo veut sa plateforme mondiale du manga

Dans une société qui, parfois, hésite à sortir des sentiers battus, Osaka offre un exemple vivant : celui d’une collaboration où l’ordinaire et l’extraordinaire se mêlent, là où les pages d’un livre deviennent autant de témoins d’une transformation sociale.

Crédits illustration : Nippon Foundation

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com