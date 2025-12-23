Prix des lecteurs de livres en grands caractères : les cinq finalistes sont connus

Pour ce premier tour de la première édition du prix, les votes ont été nombreux. Cette participation témoigne de l’intérêt porté aux livres en grands caractères et à leur rôle essentiel dans l’accessibilité à la lecture pour des lecteurs empêchés.

Les bibliothèques et médiathèques ont joué un rôle important dans ce premier tour. En relayant l’information et, pour certaines, en organisant des « bureaux de vote » au sein de leurs établissements, elles ont permis à un public plus large de participer. Leur implication a facilité l’accès au vote et renforcé la visibilité du prix auprès de lecteurs qui fréquentent régulièrement ces lieux.

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères s’appuie également sur le soutien de partenaires engagés, que nous tenons à remercier. La Librairie des Grands Caractères, la Fondation MAAF Initiatives et Handicap, l’INJA Louis Braille, l’Unadev, typographies.fr et ActuaLitté accompagnent cette initiative et contribuent à son rayonnement.

À l’issue du premier tour, cinq ouvrages ont été retenus : Je voulais vivre d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre (À Vue d’œil) ; Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain (Éditions de La Loupe) ; Les Heures étoilées de l’humanité de Stefan Zweig (rueLaplace éditions) ; Mon vrai nom est Elisabeth d’Adèle Yon (Voir de près) ; et L’Inconnu du port de Martine Gasnier (Anépigraphe Éditions, en coédition avec Zinédi Éditions).

Par leurs votes, les lecteurs ont retenu pour le second tour des ouvrages issus de maisons d’édition différentes. Le résultat de ce premier tour montre que le jeu du vote a naturellement conduit à une sélection représentative de la diversité éditoriale des livres en grands caractères.

Le second tour est désormais ouvert. Les lecteurs sont invités à voter parmi ces cinq finalistes jusqu’au 14 janvier 2026 afin de désigner le lauréat de cette première édition du Prix des lecteurs de livres en grands caractères. Le nom du lauréat sera annoncé le 15 janvier 2026. La remise officielle du prix aura lieu le 20 janvier 2026 à l’INJA Louis Braille à Paris.

