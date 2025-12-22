Pierre Vial, une vie de théâtre public, de transmission et de fidélité aux textes

Né le 5 mars 1928 à Paris, Pierre Vial appartient à une génération profondément marquée par l’après-guerre et par la découverte d’un théâtre engagé, politique, ouvert sur le monde.

Apprenti comédien au début des années 1950, il est bouleversé par la venue du Berliner Ensemble de Bertolt Brecht et d’Helene Weigel au Théâtre des Nations. Cette révélation, qu’il évoquera souvent, oriente durablement son rapport au jeu, au texte et à la scène.

L’engagement dans la décentralisation théâtrale

Avant de s’engager pleinement dans le théâtre, Pierre Vial, il est instituteur pendant la guerre d’Algérie. À son retour, il se forme au théâtre et choisit résolument la voie du service public, convaincu que la scène est aussi un espace de réflexion collective.

Dès les années 1960, Pierre Vial s’inscrit dans le mouvement de la décentralisation théâtrale. Il travaille notamment à la Comédie de l’Ouest, au théâtre des Quartiers d’Ivry, puis à la Comédie de Saint-Étienne, qu’il dirige de 1970 à 1975. Cette période est déterminante : il y affirme un rapport exigeant aux textes et une attention constante au travail d’ensemble.

C’est aussi à cette époque qu’il entame une collaboration durable avec Antoine Vitez, qu’il accompagnera pendant plus de quinze ans, de la scène d’Ivry au Théâtre national de Chaillot, puis jusqu’à la Comédie-Française. Cette fidélité artistique marque profondément son parcours.

La Comédie-Française, tardive mais centrale

Pierre Vial entre à la Comédie-Française en mars 1989, à plus de soixante ans. Loin d’un aboutissement tardif, cette arrivée ouvre une nouvelle période de création. Il devient le 512ᵉ sociétaire le 1ᵉʳ janvier 2005, avant d’être nommé sociétaire honoraire en 2010.

Sur les scènes de la Salle Richelieu et du Vieux-Colombier, il interprète de nombreux rôles du répertoire classique et moderne : Lorenzaccio, La Mère coupable, La Vie de Galilée, Phèdre, Le Revizor, Antigone, La serva amorosa, Les Précieuses ridicules, Le Voyage de monsieur Perrichon…

Il travaille avec des metteurs en scène majeurs - Georges Lavaudant, Jean-Pierre Vincent, Jacques Lassalle, Anne Delbée, Dan Jemmett, Jean-Louis Benoît - et incarne notamment Priuli dans La Vie de Galilée, dans la dernière mise en scène d’Antoine Vitez, moment fort de l’histoire récente de la Comédie-Française.

Au-delà de ses rôles, Pierre Vial s’est toujours défini comme un passeur. Il enseigne au Conservatoire national d’art dramatique entre 1975 et 1993, puis au Théâtre national de Chaillot à partir de 1998. Plusieurs générations d’acteurs se souviendront de son exigence tranquille, de son attention aux mots et de son refus de toute facilité.

À partir de la fin des années 1990, il s’engage également dans le projet de l’ARIA, en Corse, fondé par Robin Renucci, participant à des lectures, des mises en scène et des actions de formation, dans un esprit de transmission fidèle à ses convictions.

Le cinéma, tardif et populaire

Si le théâtre reste le centre de gravité de sa carrière, Pierre Vial accède à une notoriété beaucoup plus large grâce au cinéma. En 1993, il incarne l’enchanteur Eusæbius / Ferdinand Eusèbe dans Les Visiteurs, de Jean-Marie Poiré, rôle qu’il reprend dans Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2 en 1998. Son personnage de mage maladroit, figure burlesque et mémorable, marque durablement le public.

Il apparaît également dans La Diagonale du fou de Richard Dembo, Les Turlupins de Bernard Revon, La Vouivre de Georges Wilson, ou encore dans des téléfilms et séries, sans jamais abandonner la scène.

Pour l’ensemble de son parcours, Pierre Vial avait été décoré chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du Mérite et commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres.

