Pourquoi Tokyo veut sa plateforme mondiale du manga

Dans le schéma, d'abord révélé par Yomiuri Shimbun, premier quotidien japonais, la future offre chercherait à rassembler un catalogue très large - des séries mondialement connues aux œuvres plus confidentielles, y compris celles de nouveaux auteurs - pour stimuler la demande hors du Japon et renforcer la part de marché japonaise dans la diffusion internationale du manga.

En toile de fond, un constat revient : malgré la popularité du manga dans de nombreux pays, il n’existe pas aujourd’hui de plateforme mondialement dominante dédiée à la diffusion du manga japonais, ce qui limite la capacité des acteurs japonais à « tenir » la chaîne de valeur à l’international.

Recréer de la valeur au Japon

Toujours d’après les éléments avancés autour du projet, le ministère japonais de l’Économie (METI) estime qu’en 2022 les ventes à l’étranger de publications japonaises — dont une part importante est constituée de mangas — auraient atteint environ 320 milliards de yens (2,32 milliards d’euros). Dans le même temps, les revenus de licences revenant aux éditeurs japonais et aux mangakas ne se monteraient qu’à environ 25,6 milliards de yens (186 millions d’euros), le reste de la valeur « s’évaporant » largement au profit d’acteurs étrangers.

Ces « acteurs étrangers » recouvrent d’abord les intermédiaires de localisation et de distribution — éditeurs locaux, plateformes et services qui traduisent, commercialisent et diffusent les titres sur chaque marché — et qui captent une large part du chiffre d’affaires au point de vente. Dans de nombreux pays, la diffusion numérique passe ainsi par de grandes plateformes internationales comme Amazon (Kindle/Comixology), Apple Books, Google Play Books ou Rakuten Kobo, tandis que l’exploitation éditoriale repose sur des licenciés locaux — par exemple VIZ Media, Yen Press ou Seven Seas dans le monde anglophone, Glénat, Pika, Kana, Ki-oon ou Panini Manga en France.

Le METI décrit plus largement un modèle d’expansion à l’international fondé sur la cession de droits : peu risqué pour les ayants droit japonais, mais souvent rémunéré à « quelques pourcents » du prix final, ce qui limite mécaniquement le retour de valeur au Japon. Dans sa stratégie « entertainment & creative », le ministère ajoute que, si l’on considère non plus les ventes brutes mais les revenus effectivement rapatriés - hors jeu vidéo - une part importante est captée par des entreprises étrangères, sur fond de montée en puissance des grandes plateformes numériques.

Piratage : pousser l’offre légale et réduire les pertes

Autre motivation mise en avant : le piratage. Le diagnostic porté sur la circulation internationale des mangas évoque une consommation massive via des sites pirates facilement accessibles, et une estimation de pertes d’environ 2000 milliards de yens (environ 13 milliards d’euros) cumulés sur la période 2020–2023.

Sur ce terrain, des chiffres officiels donnent un ordre de grandeur plus large des dommages liés au piratage en ligne : une présentation remise au Japon par l’organisation CODA (Content Overseas Distribution Association) chiffre, pour 2022, un dommage total - tous secteurs de contenus confondus - compris entre 1950 et 2202 milliards de yens (entre 12,7 et 14,3 milliards d’euros), dont l’édition et la publication à elles seules autour de 613,15 milliards de yens (environ 4 milliards d’euros).

Dans la logique du projet, renforcer la disponibilité de versions légitimes à l’étranger est présenté comme un levier concret pour faire reculer l’illégal.

Traduction : IA, formation… et « goulot d’étranglement » humain

Le consortium devrait également travailler la question de la traduction, considérée comme décisive pour une diffusion multilingue à grande échelle : recours à des systèmes de traduction par intelligence artificielle, mais aussi formation et structuration d’un vivier de traducteurs capables d’un haut niveau de spécialisation, notamment pour les spécificités propres au manga.

Les documents stratégiques japonais soulignent en effet plusieurs freins persistants : manque de traducteurs spécialisés, coûts de « culturalisation », et absence d’un acteur plateforme véritablement dominant sur l’e-manga à l’international — autant d’axes que le plan entend traiter simultanément.

Au-delà de la brique « plateforme », le projet prévoit également un volet de présence internationale, avec un soutien à l’organisation d’événements hors du Japon - expositions, participation à des salons professionnels - afin de mieux connecter l’offre japonaise aux marchés locaux.

« Cool Japan »

Le dispositif s’appuie sur le Japan Creator Support Fund, adossé à un fonds de renforcement de la base des activités culturelles, présenté par l’Agence pour les affaires culturelles comme un outil pluriannuel destiné à soutenir créateurs et structures culturelles.

Dans une note budgétaire japonaise datée du 19 décembre 2025, un montant de 17,5 milliards de yens (environ 1,1 milliard d’euros) apparaît au titre d’un budget supplémentaire, avec un volet explicitement lié à la construction d’une plateforme de diffusion numérique « nouvelle génération » et à la création ainsi qu’à l’animation du consortium chargé de la mettre en œuvre.

Cette offensive sur le manga s’inscrit dans une ambition plus vaste : la stratégie japonaise « Cool Japan » fixe un objectif de 20.000 milliards de yens (environ 130 milliards d’euros) de ventes à l’étranger pour l’industrie des contenus d’ici 2033.

Pour situer l’échelle, un document de présentation du Creator Support Fund rappelle que les ventes à l’étranger de contenus d’origine japonaise ont atteint 5800 milliards de yens (environ 38 milliards d’euros) en 2023, tandis que le marché mondial des contenus est estimé à 135.600 milliards de yens (environ 880 milliards d’euros) sur la base des statistiques 2022.

De nombreuses interrogations subsistent néanmoins : cette future plateforme sera-t-elle capable de soutenir la comparaison avec la rapidité d’exécution, l’agilité opérationnelle et la richesse de l’offre des acteurs privés déjà solidement implantés — qu’il s’agisse d’applications, de jeunes start-ups ou d’éditeurs internationaux ? Pourra-t-elle, dans le même temps, garantir un niveau de traduction élevé et un suivi éditorial à la hauteur des attentes d’un public désormais mondial ?

Photographie : le personnage Albator, créé par Leiji Matsumoto en 1969 (illustration, Alexandra Zharkova, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com