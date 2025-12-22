Cécile Coulon réinvente le monstre, dans son roman le plus troublant, Le Visage de la nuit

Dans cette fable noire, un prêtre et une vieille institutrice aveugle recueillent l’enfant monstrueux, l’installent dans le presbytère et font de l’église un refuge autant qu’une prison. Le Visage de la nuit a la simplicité apparente d’un conte : un village isolé, un enfant marqué par la maladie, des figures d’adultes qui tiennent lieu de parents.

Mais Coulon déjoue vite toute naïveté. Le prêtre, qui pourrait n’être qu’une figure de bonté, comprend qu’il n’a pas seulement sauvé un enfant : il a recueilli un « monstre » qu’il lui faudra cacher au monde. Quand il annonce à l’enfant : « vous vivrez, mais vous vivrez en monstre », le roman prend acte de la cruauté sociale autant que de la brutalité physique de la maladie.

Face à lui, Madame, l’ancienne institutrice brûlée dans l’incendie de l’école, a perdu ses yeux, mais pas son instinct. En caressant lentement le visage de l’enfant, elle murmure : « Pauvre enfant. Pauvre, pauvre enfant. Ne vous inquiétez pas ». Son geste, décrit dans une scène d’une douceur presque insoutenable, arrache le texte à la pure noirceur. Coulon rappelle que le monstre n’existe que dans le regard des autres ; au toucher, il redevient un enfant.

Monstre et beauté : deux visages, une légende

Le roman bascule lorsqu’arrive au village une famille citadine venue cacher la beauté surnaturelle de leur fils. Le garçon, véritable apparition, fascine quiconque le croise : « on était tout de suite hypnotisé par la beauté de leur garçon ». Ses parents quittent la ville après avoir compris que cette beauté attire convoitises et menaces, et s’enferment au Fond du Puits comme dans une forteresse.

Entre l’enfant défiguré élevé par le prêtre et le « fils merveilleux » protégé par ses parents, Coulon organise un jeu de miroirs. L’un est voué à vivre caché parce qu’il est trop laid, l’autre parce qu’il est trop beau. Tous deux deviennent des figures sacrées malgré eux, chargées des fantasmes et des peurs du village. Quand un meurtre atroce frappe l’enfant de la nouvelle famille, décapité derrière la maison, la mécanique symbolique se referme : le monstre est l’accusé idéal, celui qu’on désigne avant même d’avoir vu le corps.

C’est ici que le roman prend un risque fort, en faisant du héros défiguré un artiste de la mort. Depuis l’enfance, il veille déjà sur les cadavres d’animaux qu’il découvre la nuit, « tirant de sa laideur une énergie faite de chagrin et de résilience » et apprenant « au toucher les contours de la mort ». Ce travail clandestin dans les fossés, les bois, les talus trace une trajectoire logique vers la crypte de l’église, où Madame devine son avenir : « Si vous aimez les morts, alors cet endroit sera le vôtre ».

Le basculement est d’autant plus fort qu’il ne relève jamais du spectaculaire. Le roman avance par petites touches, par répétitions discrètes de motifs (les corps, la peau, les cicatrices, les gestes de soin) jusqu’au moment où l’enfant devenu adolescent, soupçonné du meurtre, est appelé à reconstituer le visage manquant du garçon assassiné.

Son travail est décrit comme un miracle d’artisan plus que comme un prodige surnaturel : à partir de plâtre, d’argile et d’herbes, il rend à l’enfant mort une figure entière, si convaincante que les parents reconnaissent leur fils. Ce visage de substitution, « de craie, de plâtre et d’herbes », scelle la métamorphose du monstre en créateur.

Une narration archaïque et si contemporaine

Sur le plan narratif, Coulon assume une voix omnisciente, presque orale, qui semble parfois raconter l’histoire au coin du feu. Les phrases se déploient en longues périodes, à la syntaxe ample, où les incises s’enchaînent comme si le narrateur hésitait, revenait en arrière, ajoutait un détail de mémoire. Cette parole qui déborde — « chaque patte de chaque insecte, vous dis-je, chaque flocon de chaque montagne » — installe un rythme particulier, proche de la psalmodie.

Ce choix donne au roman une allure de légende rurale, avec son village hors du temps, ses figures quasi mythologiques (le prêtre, la vieille aveugle, le guérisseur, le père fou, le bourgmestre). Mais la langue, elle, est résolument contemporaine, très incarnée, attentive aux sensations.

Le corps du garçon est décrit avec une minutie quasi anatomique ; la topographie du Fond du Puits, avec ses collines, ses bois, sa rivière, devient une carte intérieure de ses émotions. Quand l’adolescent court la nuit, « il se sentait solide, anormalement fort, et quelque part en lui naquit l’idée qu’en cette seconde précise il était presque beau », la phrase dit à la fois la brutalité du corps et la fragilité d’une pensée qui n’ose pas s’installer.

Le roman n’échappe pas toujours à une certaine insistance. La répétition du mot « monstre », la manière parfois appuyée de dénoncer la cruauté villageoise, ou encore le recours régulier à des listes (d’animaux, d’objets, de parties du corps) peuvent donner le sentiment que l’allégorie prend le pas sur les personnages. On aurait parfois souhaité que le texte laisse davantage d’ombres aux habitants du Fond du Puits, que certains restent simplement médiocres plutôt que métaphoriques.

Une poétique de la nuit et du soin

Là où Le Visage de la nuit convainc pleinement, c’est dans sa manière de faire de la nuit un espace de réparation. Pendant que le village dort, le héros arpente prairies et fossés, se penche sur les bêtes mortes, les touche, les nettoie, les dispose autrement.

Cette pratique, intime et secrète, est décrite comme une forme de résistance à la violence du jour : ce que le monde détruit, la nuit le recueille. Comment ne pas penser, en lisant ces pages, à notre propre manière de juger les corps, de hiérarchiser les vies ?

La relation entre l’adolescent et Madame cristallise cette poétique du soin. Elle, privée de regard, le voit mieux que quiconque. Lui, privé de visage, devient celui qui rend des visages aux autres. Quand elle lui affirme : « vous saurez faire naître autre chose que du chagrin de cette figure », le roman énonce sa propre ambition : transformer la laideur, la peur, le deuil en récit partageable.

Une œuvre troublante, profondément humaine

En refermant Le Visage de la nuit, on garde en tête moins l’énigme policière que l’itinéraire moral d’un enfant auquel le monde refuse le statut de semblable. Cécile Coulon réussit un roman à la fois limpide et troublant, qui interroge notre obsession de la beauté, la fabrication des monstres et le pouvoir des récits pour réparer — un peu — ce qu’ils ne peuvent pas sauver.

Ce n’est pas un livre consolant, c’est un livre fidèle à ce qu’il raconte : rugueux, charnel, traversé d’images qui demeurent. Et, dans les plis de cette fable cruelle, s’invente pourtant une manière très douce d’aimer ceux que le jour ne veut pas voir.

Par Nicolas Gary

