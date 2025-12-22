Emmanuel Khérad : “La mobilisation du public me donne une responsabilité

Avec Le Club francophone, Emmanuel Khérad inaugure un nouveau cycle de production culturelle, en partenariat avec TVMonaco et via sa société GEKO Production. Pensé de longue date, le programme revendique une volonté claire : produire et diffuser des émissions culturelles depuis un autre point d’ancrage que Paris, tout en conservant une portée internationale.

Diffusé chaque semaine à partir du 7 janvier, Le Club francophone accordera une place centrale aux auteurs, mais aussi aux libraires, aux lecteurs et à la jeunesse, avec la participation régulière de lycéens. Le projet s’inscrit dans un ensemble plus large, comprenant le développement de formats courts, de projets documentaires et un programme lié au récent prix littéraire du Quai d’Orsay, destiné à être diffusé sur sa chaîne YouTube.

Emmanuel Khérad évoque également son rapport au public, son attachement à la radio, la résolution de sa situation avec Radio France et son souhait de retrouver un micro, sans précipitation.

ActuaLitté : Vous lancez un nouveau projet, Le Club francophone. Comment tout cela s’est-il mis en place ?

Emmanuel Khérad : Le Club francophone est un concept auquel je tiens depuis de nombreuses années. J’avais même imaginé, il y a quelques années, monter un grand club avec tous les auteurs et artistes que nous suivions, pour faire de l’événementiel. Mais sans support de diffusion, c’était très compliqué à mettre en place.

L’idée de rassembler, je l’avais déjà en tête depuis longtemps - c’est ce que nous faisions avec La Librairie francophone, et ça a toujours été mon ambition : rassembler des auteurs, des artistes et, évidemment, le public.

Ce projet est né à quel moment, exactement ?

Emmanuel Khérad : Il est né avant même les échanges avec Monaco, avant même l’arrêt de La Librairie francophone. Je suis originaire du sud de la France, et je voulais faire quelque chose pour ma région, pour une géographie - même si Monaco n’est pas français, n’oublions pas. C’est un endroit où j’allais très souvent avec ma grand-mère : je connais très bien la principauté.

Ce que j’ai toujours voulu - et on le voyait déjà à la radio - c’est décentraliser la culture : imaginer des programmes à partir de lieux autres que Paris. On peut très bien produire un programme international en étant ailleurs.

Là, l’idée, c’est l’inverse de ce qu’on fait souvent : on part de Monaco - le studio est là - puis on réalise des reportages, de temps en temps, à Paris et dans d’autres villes du monde. Je pense que c’est important, aujourd’hui, que la capitale ne soit pas l’unique « prestataire » de programmes.

L'émission sera diffusée sur TVMonaco, tous les mercredis à 20h20, à partir du 7 janvier. Et ce sera aussi proposé sur ma chaîne YouTube, probablement le samedi. Et puis on va essayer, avec la direction de TVMonaco, de diffuser le programme le plus largement possible, éventuellement sur d’autres diffuseurs.

La première diffusée sera avec Michel Boujenah, à Saint-Paul-de-Vence. Mais ce n’est pas la première qu’on a tournée. La première tournée, c’était avec Jean-Baptiste Andrea, à Cannes : elle sera diffusée la deuxième semaine. On a voulu commencer avec Boujenah pour une raison d’actualité, et ça permettra aussi d’amener un peu de soleil en début d’année : on l’a tournée en septembre.

Vous avez créé GEKO Production : quels sont les axes de cette société ?

Emmanuel Khérad : Dans un premier temps, il y a trois axes. Le premier : la production du Club francophone avec TVMonaco. Le deuxième : la chaîne YouTube, qui existait déjà mais ne vivait pas - elle va vraiment vivre à partir du 7. Elle rediffusera l’émission et proposera aussi des formats courts avec des auteurs, dans un esprit hybride entre radio et télévision. On voudrait également suivre des ateliers d’écriture dans certaines villes ou certains lieux, d’abord dans le sud, puis étendre à des projets plus documentaires.

Le troisième axe : l’accompagnement du prix littéraire du Quai d’Orsay, dont je fais partie. On va créer quelque chose qui sera diffusé sur la chaîne Youtube Le Club Francophone d'Emmanuel Khérad, et sur un autre diffuseur - je ne peux pas encore en parler. Ce programme utilisera le réseau diplomatique français à l’étranger, pour accompagner des auteurs à l’international.

Enfin, un quatrième axe est en développement, qui me tient à cœur. Un programme autour de l’environnement et de la culture, avec quatre personnalités. Je pourrais, là-encore, en dire plus bientôt.

Dans votre nouvelle émission, vous faites une place aux libraires, aux lecteurs, et aussi aux jeunes.

Emmanuel Khérad : C’est dans l’esprit de ce que j’ai toujours fait. Je voulais donner une place à la jeunesse. On va le faire avec des lycéens : on leur demande de parler d’un livre qui a illuminé leur vie. Ils en parlent avec leurs mots, parfois avec maladresse, mais c’est authentique - et ça donne envie de lire. Il y aura une place pour la jeunesse chaque semaine, j’y tiens beaucoup.

Les lecteurs aussi, parce qu’on donne souvent la parole aux libraires, aux critiques, aux auteurs… mais jamais aux lecteurs. Donc on aura des anonymes, des personnes de la société civile : des enseignants, des chefs d’entreprise, des personnalités politiques régionales… qui viendront parler d’un livre qui a marqué une période de leur vie. Et les libraires, oui : je ne lâcherai pas les libraires.

On va retrouver Déborah Danblon (Belgique), Josiane Létourneau (Québec), un libraire du réseau Charlemagne pour la France - un réseau de librairies indépendantes du sud - et un libraire monégasque en alternance. Un libraire chaque semaine.

On peut dire que 2026 sera riche ?

Emmanuel Khérad : Normalement oui, j’espère. On a la chance d’être accompagné par TVMonaco, visible sur toutes les box : c’est un bon diffuseur. Après, il faut aussi une volonté des directions de chaînes, et du service public : il faut que le service public se mobilise pour la culture, pour l’environnement. Ce sont des thèmes porteurs, importants, qui sont garants de la démocratie, de la liberté, de l’ouverture sur le monde. Je pense qu’aujourd’hui on en a encore plus besoin qu’hier.

Vous aviez évoqué, lors de notre précédent échange, votre attachement à la radio. Où en est-on ?

Emmanuel Khérad : Avec Radio France, c’est officiel : une solution amiable a été trouvée entre avocats. Elle me permet de conserver de bonnes relations avec le groupe - c’est le cas aujourd’hui - et ça ouvre des opportunités éventuelles. Radio France, ça reste ma famille. J’y ai encore de nombreux amis que je continue à fréquenter, à croiser.

Et oui, j’espère retrouver un micro bientôt, parce que j’en ai besoin. Pas pour multiplier les projets : vous l’avez compris, il y en a déjà pas mal. Et puis il faut assurer derrière. Je travaille énormément sur chaque programme : je veux que ce soit le plus parfait possible pour le public, donc ça demande beaucoup de travail. Mais oui, j’aimerais bien refaire de la radio en 2026 : c’est un souhait.

À LIRE - France Télévisions se dote d'un prix BD, présidé par Augustin Trapenard

La mobilisation quand La Librairie francophone a été arrêtée m’a donné une forme de responsabilité. Je ne peux pas faire n’importe quoi, n’importe comment. Il faut absolument que le public retrouve ce qu’il aimait dans ce que je faisais. Et je ne veux pas décevoir, ni faire « pour faire ».

Crédits photo : Le Club Francophone d'Emmanuel Khérad

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com