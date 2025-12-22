Livres : ce que change vraiment la décision de l'Europe pour Amazon

Ce dispositif, conçu pour protéger la chaîne du livre, a rapidement été attaqué. ActuaLitté rappelait en 2022 que le Conseil d’État avait saisi la CJUE, estimant nécessaire d’examiner la compatibilité du mécanisme français avec la libre circulation des marchandises.

Mais encore fallait-il souligner l’ambiguïté d’une législation qui cherchait à « autoriser sous conditions » certaines livraisons gratuites tout en préservant l’équilibre du secteur. Enfin, à l’approche du verdict, la tension entre droit européen et politiques culturelles nationales devenait évidente : les frais de port minimum du livre se présentaient comme un obstacle à la libre circulation des marchandises »).

Le 18 décembre 2025, la CJUE a tranché.

Au cœur des politiques culturelles françaises

L’arrêt rendu par la CJUE opère un mouvement important dans la lecture du droit européen. Contrairement aux arguments avancés par Amazon et examinés par le Conseil d’État, la Cour juge que les mesures adoptées pour préserver la diversité culturelle n’entrent pas dans le champ contraignant des directives « e-commerce » et « services ».

Ce point, technique en apparence, constitue pourtant un véritable pivot : il réaffirme la possibilité pour les États membres d’élaborer des dispositifs nationaux visant à protéger des biens culturels, sans être accusés de porter atteinte à la concurrence pure.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, salue une clarification essentielle, estimant que l’arrêt consacre une approche européenne « reconnaissant l’importance de la diversité culturelle et linguistique ».

Cette réaction s’inscrit dans une communication très maîtrisée : le ministère insiste sur la continuité des politiques du livre, tout en soulignant que la France n’est pas isolée dans sa défense d’un modèle culturel singulier. Un discours calibré, qui évoque presque une victoire diplomatique — même s’il ne s’agit ici que de la première étape du processus juridictionnel.

Car la balle revient désormais dans le camp du Conseil d’État. Celui-ci devra déterminer si la tarification minimale appliquée en France est réellement proportionnée à l’objectif de diversité culturelle. L’analyse de proportionnalité, pierre angulaire du droit européen, pourrait encore rebattre les cartes : tout dépendra de la capacité de l’État à démontrer que le dispositif ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre son but.

Un rapport d’évaluation opportun — et stratégique

Le ministère met en avant le rapport remis au Parlement sur l’application de la loi « Darcos ». Le document, publié récemment, conclut que la mesure a atteint ses objectifs « sans porter préjudice au marché du livre, ni pénaliser certaines catégories de la population ».

La formulation, soigneusement choisie, vise manifestement à préparer le terrain au réexamen par le Conseil d’État. Dans cette perspective, la décision de la CJUE apparaît presque comme une caution morale — non comme une validation juridique définitive.

Rachida Dati insiste : « Le ministère de la Culture est pleinement mobilisé pour préserver la création éditoriale. » La nuance mérite d’être relevée : le discours ne porte pas seulement sur la régulation économique mais sur la survie de l’édition indépendante.

À travers cette décision, le gouvernement cherche à montrer que la protection de la diversité culturelle n’est pas un slogan, mais un axe structurant de son action.

Quelles conséquences pour la chaîne du livre ?

L’arrêt de la CJUE n’autorise pas immédiatement la France à maintenir sa régulation sans aménagement. Il ouvre néanmoins un espace politique : celui où les politiques culturelles françaises peuvent se déployer en s’appuyant sur un fondement européen.

Pour les libraires, souvent en première ligne face aux plateformes, cette décision constitue un signal encourageant — même si la prudence reste de mise. Pour les géants du e-commerce, l’horizon se resserre : la justification par la seule efficacité logistique ne suffit plus à obtenir gain de cause.

Reste une question, glissée en filigrane depuis tout ce temps : cette régulation, si elle est confirmée, modifiera-t-elle réellement les habitudes des lecteurs ? Le Conseil d’État devra dire le droit, mais le marché, lui, continuera de dire le reste…

