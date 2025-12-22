Ici tombent les filles : un roman glaçant qui dissèque la violence héritée

Cette entrée en matière, d’une cruauté frontale, annonce le cœur du récit : un monde régi par la domination, le sacrifice et la confusion entre rites, héritage et nécessité.

Le roman s’ancre ensuite sur la Butte, territoire isolé, battu par les tempêtes et façonné par le « grand dérèglement » climatique. C’est là que Dag grandit, au sein d’une fratrie exclusivement féminine jusqu’à la naissance tardive de Finn, le fils attendu. La narration épouse d’abord le regard de Dag, enfant silencieuse, façonnée par une logique familiale implacable où « servir, c’est justifier sa place dans la lignée ».

Le résumé de l’histoire se construit alors comme une lente plongée dans un système patriarcal clos, quasi mythologique, où les filles travaillent, obéissent, se taisent, pendant que le fils concentre espoirs, peurs et contradictions. La trame narrative avance sans spectaculaire inutile. Gillieux privilégie l’accumulation, la répétition des gestes, des saisons, des corvées. Cette répétition n’est jamais gratuite : elle traduit l’enfermement.

Dag comprend le monde par le travail, la forêt, le sang, bien avant les mots. L’un des passages les plus frappants concerne la découverte des règles par Pihla, moment charnière où le corps féminin devient à la fois défaillance et menace. Le sang qui « coule du dedans » bouleverse l’équilibre familial, redéfinit les rôles, fissure l’autorité de l’aînée. Ici, la biologie n’est jamais neutre : elle est lue, interprétée, instrumentalisée.

Les personnages interagissent selon une hiérarchie rigide. Le père, figure d’autorité mutique, transmet une histoire de malédiction héritée d’une sorcière fondatrice. La mère, recluse et obsédée par la propreté, incarne une violence plus froide encore, faite de silence et de retrait affectif. Quant à Finn, il est un personnage tragique : garçon attendu, mais inadéquat, écrasé par une masculinité rituelle qu’il ne parvient pas à endosser.

Il redoute la chasse, le sang, la montagne, tandis que les sœurs, paradoxalement, y trouvent leur élément naturel. La force du roman tient aussi à sa langue. Le style est dense, précis, charnel. Gillieux use d’un vocabulaire sensoriel abondant : odeurs de résine, textures de la boue, chaleur suffocante ou froid mordant. La syntaxe, souvent ample, épouse le mouvement de la pensée intérieure, sans céder à l’emphase.

Les dialogues sont rares, économes, parfois réduits à des injonctions sèches : « Lave, mange, donne. » Cette sécheresse verbale accentue l’impression d’un monde où la parole n’est ni refuge ni consolation. La narration, à focalisation interne mouvante, glisse subtilement de Dag à Finn, offrant un contrepoint précieux. Là où Dag accepte l’ordre du monde comme une donnée naturelle, Finn doute, tremble, s’interroge.

Pourtant, même lui finit par intégrer la logique sacrificielle : « Ils ont muettement convenu que les sœurs méritaient leur sort. » Cette phrase glaçante résume l’horreur tranquille du roman : la violence n’est pas seulement subie, elle est rationalisée. Ici tombent les filles n’est pas un roman à thèse, mais un texte profondément politique.

En mêlant écologie, mythologie familiale et domination de genre, Gillieux compose une fable noire d’une redoutable cohérence. Le récit progresse sans jamais relâcher sa tension, jusqu’à faire sentir que, sur la Butte, tomber n’est pas une exception : c’est une loi.

Par Nicolas Gary

