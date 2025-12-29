Une histoire familiale sous contrainte sociale

Dans ce moment tendre et intime du deuil, au sein d’une maison qui fait office de huis clos protecteur, Nane et sa petite-fille vivent ensemble les jours d’après la mort du patriarche, mari de l’une, grand-père de l’autre. Chacune tente de vivre avec l’absence et de se dessiner un avenir malgré les douleurs, les doutes et les secrets.

Et c’est d’autant plus difficile pour la jeune femme, puisque les derniers mots de son grand-père ont été prononcés pour elle, avec un sérieux de prophétie et les accents menaçants d’une malédiction : « Elle finira comme ma mère. » Mais qui est-elle, cette mère ? Et quel fut son sort pour qu’il faille à ce point le redouter ?

S’attaquant à cette énigme irrésolue, elle va devoir composer entre sa maladie respiratoire et son amour de jeunesse perdu, soudain resurgi, pour toucher du doigt un passé familial rempli de fantômes et de non-dits.

Pudique, explosif, sincère ou bafoué, l’amour traverse ce roman. Mais cette enquête interroge aussi la transmission, les liens du sang et ceux qu’on choisit, la mémoire (ce qu’elle construit pour avancer, ce qu’elle préfère ignorer, ce qu’elle décide de croire) et la place des femmes dans un passé pas si lointain.

Une mise en lumière des mères du début du XXe siècle, celles qui au gré des guerres sont passées de « patriotes » à « salopes », celles qui ont navigué entre désir et morale, mais aussi celles qui se sont noyées, submergées par les normes d’une société bourgeoise impitoyable.

Les éditions Héloïse d'Ormesson vous proposent les premières pages en avant-première :

Réalisatrice et autrice, Vanessa Caffin a été longtemps journaliste. Elle a publié son premier roman, J’aime pas l’amour ou trop peut-être, chez Anne Carrière en 2008. Son roman écrit à quatre mains chez France Loisirs, en 2018, Zigzags, s’est vendu à 25.000 exemplaires. Elle a tourné plusieurs courts métrages et travaille actuellement sur son premier long métrage. Elle est également cofondatrice de la maison d’édition Livres agités, dédiée aux primo-romancières.

Parution le 5 février 2026.





Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com