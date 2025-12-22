Pour sa dernière création à La Colline, Wajdi Mouawad choisit sa première pièce

Tout part d’un lieu minuscule, presque ridicule, et pourtant décisif. Pour Willy Protagoras, les toilettes deviennent un abri, un poste de combat, un territoire à défendre. Le geste est simple, radical, et immédiatement conflictuel. Il se ferme, il s’isole, il empêche l’accès, et contraint les autres à tourner autour de lui. La pièce fait de cette situation une machine théâtrale.

Le dedans et le dehors se répondent, le privé se met à parler au collectif, et la famille, comme souvent chez Wajdi Mouawad, apparaît sous la forme d’un champ de bataille où la parole cherche une issue.

Le texte propose un huis clos « insolent et détonant », dans lequel l’enfermement n’est pas seulement une fuite. Il devient une manière de dire non, de refuser l’étouffement, de tenir tête à ce qui écrase. La question reste ouverte et le spectacle s’en nourrit. Pourquoi ce geste, qu’est-ce qu’il vise, qu’est-ce qu’il protège. La pièce laisse coexister le cri de révolte, le retrait, le pied de nez et la tentative de préserver quelque chose d’intime, dans un monde où tout semble vouloir forcer les portes.

Finir en revenant au commencement

Wajdi Mouawad met en avant une image pour dire ce retour à une œuvre de jeunesse. Il ne parle pas d’un cercle, mais d’une trajectoire déplacée. « Ce qui me vient est la figure de la spirale, davantage que celle du cercle. La spirale revient d’une certaine manière au même point, mais à un niveau qui n’est ni supérieur, ni inférieur, simplement autre. » En choisissant de mettre en scène, à La Colline, la première pièce qu’il a écrite et achevée, il associe deux verbes qui l’obsèdent, « commencer et finir », et revendique un geste qui tient à la fois du bilan et de la relance.

Ce choix, il le décrit comme une manière de se tourner vers le désir d’écrire dans sa forme la plus brute. « En choisissant pour dernière création la première pièce que j’ai écrite, je reviens vers le geste d’un auteur de 19 ans. » Et il précise ce qu’il cherche dans une première pièce, ce qu’il estime qu’on ne retrouve pas toujours ensuite. « Ce qui est particulier avec la première pièce d’un auteur et qu’on ne retrouve pas dans les suivantes, c’est qu’elle porte en elle la raison de l’écriture, qu’elle porte en elle son désir, incandescent, pur, entier. »

Le spectacle revendique aussi une joie paradoxale, celle de finir avec un texte qui ne cherche pas à prouver une maîtrise, mais à retrouver une liberté. Wajdi Mouawad le formule clairement, en opposant ce matériau à une dramaturgie plus « réfléchie » et « construite » : « Là, rien de tel. C’est même “n’importe quoi”. Mais un “n’importe quoi” qui exprime une très grande liberté, jusque dans la manière de faire du théâtre. »

Une partition plus qu’un texte, une mécanique de précision

Si le point de départ est un enfermement, le plateau, lui, relève d’un travail de réglage très précis. Wajdi Mouawad décrit une méthode où le rythme et la respiration deviennent des structures. « Willy se rapproche beaucoup plus d’une partition musicale que d’un texte écrit. Les acteurs doivent dans un premier temps apprendre ce solfège. » Il insiste sur la nécessité d’un cadre strict, sur une écriture du jeu qui passe par la ponctuation, les césures, les regards, les placements. « Le spectacle ne supportant pas le moindre naturalisme, chaque réplique exige une écriture détaillée des regards, des rythmes, des corps. »

Cette rigueur a une fonction. Elle permet au texte, « grotesque, fragile parfois », de faire entendre les questions qu’il soulève, sans que l’émotion ne dissolve la précision. Wajdi Mouawad résume ce paradoxe de plateau en expliquant que les acteurs perdent en justesse dès qu’ils s’écartent du cadre, et qu’à l’inverse ils gagnent en plaisir de jeu quand ils le suivent pleinement.

Une troupe nombreuse

La distribution réunit dix-neuf comédiens, auxquels s’ajoute un musicien, M’hamed El Menjra. La troupe mêle des générations et des parcours, avec des retrouvailles assumées. Wajdi Mouawad raconte notamment le basculement qui l’amène à confier Willy à Micha Lescot, malgré l’écart d’âge, en faisant de ce décalage un choix de justesse, et en s’autorisant à ne pas faire correspondre systématiquement l’âge des personnages à celui des interprètes.

Sur scène, Lionel Abelanski interprète Conrad Philisti Ralestine, Éric Bernier joue Maxime Louisaire, Pierre Yves Chapalain incarne Rémillard Ervefel, Gilles David de la Comédie Française est Assad Protagoras, Lucie Digout joue Naïmé Philisti Ralestine, Marceau Ebersolt incarne Abgar Philisti Ralestine, Jade Fortineau est Catherine Octobre, Delphine Gilquin joue Jane Jarry, Julie Julien interprète Francine Rancœur, Nelly Lawson est Nelly Protagoras, Micha Lescot est Willy Protagoras, Mireille Naggar joue Jeannine Protagoras, Johanna Nizard incarne Uli Char Philisti Ralestine.

La quatrième promotion de la Jeune troupe de La Colline réunit Milena Arvois, Astride Machin et Marguerite Cotaux, Tristan Glasel, Octave et Tristan Bienvenue, Swann Nymphar Noha Em Naïm, Gabor Pinter, Hakim Mahkoum, Tim Rousseau, Ghassan Mahbousse, Lola Sorel, Renée Claude Rima.

L’équipe artistique associe Valérie Nègre à l’assistanat à la mise en scène, Charlotte Farcet à la dramaturgie, Emmanuel Clolus à la scénographie, Éric Champoux aux lumières, Pascal Sangla à la composition musicale, Sylvère Caton et Michel Maurer au son, Emmanuelle Thomas aux costumes assistée d’Anne Emmanuelle Pradier, Cécile Kretschmar aux maquillages et coiffures assistée de Mélodie Ras, Dena Pougnaud au suivi de texte. La fabrication des accessoires et du décor est assurée par les ateliers de La Colline, pour une production La Colline théâtre national.

La première version du texte a été publiée en 2005 aux éditions Leméac Actes Sud Papiers. Un spectacle sur la route, Seuls de Wajdi Mouawad, est par ailleurs programmé au Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul les 29 et 30 janvier 2026.

Willy Protagoras enfermé dans les toilettes est présenté à La Colline, au Grand théâtre, du 21 janvier au 8 mars 2026. Les représentations ont lieu du mercredi au samedi à 20h30, le mardi à 19h30, et le dimanche à 15h30, avec une relâche le dimanche 25 janvier. La durée estimée du spectacle est de 2h45.

Auteur, metteur en scène et comédien, Wajdi Mouawad est l’une des figures majeures du théâtre contemporain francophone. Né au Liban, il quitte le pays enfant avant de vivre en France puis au Québec, où il se forme et commence à écrire pour la scène. Son œuvre, marquée par les thèmes de la famille, de l’exil, de la guerre et de la transmission, s’est imposée internationalement avec des pièces comme Littoral, Incendies, Forêts ou Tous des oiseaux.

Directeur de La Colline – théâtre national depuis 2016, il y a développé un théâtre de troupe, attentif à la jeunesse et à la parole collective, tout en poursuivant une écriture traversée par la colère, la poésie et le besoin de dire non. Il quittera la direction de La Colline le 8 mars 2026.

